Экономика
ПРАЙМВсе указывает на вероятный рост российских индексов в начале дня
Бумаги ГМК "Норникель" смогли удержаться в плюсе на 1,14% благодаря росту котировок никеля и палладия. В лидерах дня "Ростелеком" (+ 2, 82 %), от которого ждут роста выручки за счёт бизнеса дата-центров, а также снятия ограничений на инвестиции в госкомпании, о чём просит сам "Ростелеком".
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Политика
В Совете Федерации появится семь пожизненных сенаторов
«Будет предложено от РФ 30 сенаторов, которых будет предлагать президент, 7 из них — пожизненно», — заявил сопредседатель группы Павел Крашенинников.
Политика
Преемница Меркель отказалась идти в канцлеры
Происшествия
Петербурженка сбежала из коронавирусного карантина
Жительница Санкт-Петербурга сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице.
Экономика
В России пенсионерам повысили доплату за возраст
В свою очередь Пенсионном фонде России (ПФР) прокомментировали, что населению страны, достигшему 80-летнего возраста и более, а также граждане, которым в 2020 году исполнится 80 лет, пенсия будет автоматически повышена на размер фиксированной выплаты.
Спорт
Объявлен состав сборной России на «Ски Тур»
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в своём «инстаграме» огласила состав сборной на «Ски Тур», который пройдёт с 15 по 23 февраля в Швеции и Норвегии.
Экономика
Правительство планирует выкупить акции Сбербанка у ЦБ
В Минфине заявили, что правительство планирует выкупить долю Центробанка в Сбербанке. Об этом сообщает РИА "Новости".
Армия и оружие
Российскую РЭБ «Красуха» обвинили в поломке истребителей F-35 и F-22
Согласно докладам, опубликованным американскими военными, российские средства радиоэлектронной борьбы, размещённые на территории Сирии, стали причиной серьёзных поломок двух самых дорогостоящих американских истребителей – F-35 и F-22.
Происшествия
В Тюмени на подростка завели дело из-за розыгрыша про коронавирус
На школьника из Тюмени завели административное дело о мелком хулиганстве из-за розыгрыша про коронавирус, пишет «МК».
Общество
В Карелии пенсионер передал депутатам «подарок» за надбавку в 21 рубль
Пенсионер из Карелии, который возмутился размером новой прибавки к ветеранским выплатам в размере 21 рубля, пришел на заседание местного заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
Политика
Лукашенко сообщил, что обсудил с Путиным публикации в Telegram-каналах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным обсуждал публикации на белорусскую тему в российских СМИ и Telegram-каналах.
Общество
В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира
Энергетика
Urals дешевеет в долларах и рублях
В понедельник, 10 февраля, рублевая цена российский нефти Urals впервые за два года опустилась ниже уровня 3,4 тыс. руб. за баррель.
Политика
Песков рассказал, кто отвечает за политику Кремля в отношении Украины
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле за политику в отношении украинской стороны отвечает замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, передает РИА "Новости".
Происшествия
Капитанам столкнувшихся в Таиланде катеров предъявили обвинения
Капитанам двух катеров, столкнувшихся в понедельник в морском канале у берега острова Пхукет, предъявлены обвинения в неосторожном вождении транспортного средства, повлекшем смерть двух или более человек, сообщил РИА Новости источник в управлении полиции провинции Пхукет.
Армия и оружие
Испытания фрегата «Адмирал Касатонов» сняли на видео
Новый фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" проходит государственные испытания в Баренцевом и Белом морях.
Экономика
Топ-менеджер «Нафтогаза» добивается премии за соглашения с «Газпромом»
Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил о задержке выплаты ему премии за декабрьские соглашения с "Газпромом", намерен добиваться ее через "компетентные органы".
Шоу-бизнес
Старший внук королевы Елизаветы разводится с женой
Старший внук королевы Великобритании Елизаветы II Питер Филлипс сообщил о разводе с Отам Келли, с которой прожил в браке 12 лет.
Здоровье
В Тюмени студентку с коронавирусом вылечили и выписали из больницы
Из Тюменской инфекционной больницы выписали вылеченную от нового коронавируса студентку Тюменского индустриального университета, гражданку Китая.
Кино
Победители премии «Оскар» получили награды
Фильм стал лауреатом сразу в нескольких номинациях: «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший иностранный художественный фильм».
Экономика
В России собираются резко снизить страховые взносы
Правительство может вернуться к идее снижения страховых взносов с работодателей. Ставку могут снизить с 30% до 23-25%.
Общество
Таиланд отказал круизному лайнеру Westerdam в швартовке
Общество
Производитель прокомментировал взрыв докторской колбасы
Производитель колбасы, которая взорвалась на кухне жительницы Тулы, объяснил, что женщина купила продукт с истекающим сроком годности.
Армия и оружие
Норвежская разведка назвала наибольшей угрозой Россию и Китай
Наибольшую угрозу для Норвегии представляют Россия и Китай.
Авто
Появились официальные снимки обновленного Hyundai Solaris
Компания Hyundai Motor опубликовала первые официальные снимки обновленного седана Solaris.
Экономика
Банк ВТБ опустил ставку по ипотеке ниже 8%
Минимальная ставка банка ВТБ по ипотеке снижена до 7,9% годовых с 11 февраля. Об этом сообщает пресс-служба банка.