Бумаги ГМК "Норникель" смогли удержаться в плюсе на 1,14% благодаря росту котировок никеля и палладия. В лидерах дня "Ростелеком" (+ 2, 82 %), от которого ждут роста выручки за счёт бизнеса дата-центров, а также снятия ограничений на инвестиции в госкомпании, о чём просит сам "Ростелеком".

Все указывает на вероятный рост российских индексов в начале дня

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Экономика В России собираются резко снизить страховые взносы Правительство может вернуться к идее снижения страховых взносов с работодателей. Ставку могут снизить с 30% до 23-25%.