Экономика

ПРАЙМПРАЙМВсе указывает на вероятный рост российских индексов в начале дня

Бумаги ГМК "Норникель" смогли удержаться в плюсе на 1,14% благодаря росту котировок никеля и палладия. В лидерах дня "Ростелеком" (+ 2, 82 %), от которого ждут роста выручки за счёт бизнеса дата-центров, а также снятия ограничений на инвестиции в госкомпании, о чём просит сам "Ростелеком".
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Все указывает на вероятный рост российских индексов в начале дня

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Цены евробондов РФ в понедельник умеренно подросли вслед за UST, скорректировавшись после падения 7 февраля

Финмаркетвчера в 11:38

Утренний обзор рынков акций 11.02.2020. Всё указывает на вероятный рост российских индексов в начале дня

Глас Народа01:23
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Российскую РЭБ «Красуха» обвинили в поломке истребителей F-35 и F-22

Согласно докладам, опубликованным американскими военными, российские средства радиоэлектронной борьбы, размещённые на территории Сирии, стали причиной серьёзных поломок двух самых дорогостоящих американских истребителей – F-35 и F-22.
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В Тюмени на подростка завели дело из-за розыгрыша про коронавирус

На школьника из Тюмени завели административное дело о мелком хулиганстве из-за розыгрыша про коронавирус, пишет «МК».
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В Карелии пенсионер передал депутатам «подарок» за надбавку в 21 рубль

Пенсионер из Карелии, который возмутился размером новой прибавки к ветеранским выплатам в размере 21 рубля, пришел на заседание местного заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
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Лукашенко сообщил, что обсудил с Путиным публикации в Telegram-каналах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным обсуждал публикации на белорусскую тему в российских СМИ и Telegram-каналах.
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В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира

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Urals дешевеет в долларах и рублях

В понедельник, 10 февраля, рублевая цена российский нефти Urals впервые за два года опустилась ниже уровня 3,4 тыс. руб. за баррель.
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Песков рассказал, кто отвечает за политику Кремля в отношении Украины

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле за политику в отношении украинской стороны отвечает замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:49
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Новый фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" проходит государственные испытания в Баренцевом и Белом морях.
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Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил о задержке выплаты ему премии за декабрьские соглашения с "Газпромом", намерен добиваться ее через "компетентные органы".
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Старший внук королевы Великобритании Елизаветы II Питер Филлипс сообщил о разводе с Отам Келли, с которой прожил в браке 12 лет.
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В Тюмени студентку с коронавирусом вылечили и выписали из больницы

Из Тюменской инфекционной больницы выписали вылеченную от нового коронавируса студентку Тюменского индустриального университета, гражданку Китая.
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В московском отеле задержали серийного насильника

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Победители премии «Оскар» получили награды

Фильм стал лауреатом сразу в нескольких номинациях: «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший иностранный художественный фильм».
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В России собираются резко снизить страховые взносы

Правительство может вернуться к идее снижения страховых взносов с работодателей. Ставку могут снизить с 30% до 23-25%.
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Производитель прокомментировал взрыв докторской колбасы

Производитель колбасы, которая взорвалась на кухне жительницы Тулы, объяснил, что женщина купила продукт с истекающим сроком годности.
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Наибольшую угрозу для Норвегии представляют Россия и Китай.
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Появились официальные снимки обновленного Hyundai Solaris

Компания Hyundai Motor опубликовала первые официальные снимки обновленного седана Solaris.
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Банк ВТБ опустил ставку по ипотеке ниже 8%

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