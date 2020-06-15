Увольняются Дмитрий Симаков, Борис Сафронов, Филипп Стеркин, Кирилл Харатьян и Александр Губский. Губский работал в «Ведомостях» с момента основания, остальные — около 15 лет. Данное решение — знак протеста против того, что на посту главного редактора остается Андрей Шмаров.

Все заместители главного редактора уволились из «Ведомостей»

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