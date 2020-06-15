Общество
BFM.ruВсе заместители главного редактора уволились из «Ведомостей»
Увольняются Дмитрий Симаков, Борис Сафронов, Филипп Стеркин, Кирилл Харатьян и Александр Губский. Губский работал в «Ведомостях» с момента основания, остальные — около 15 лет. Данное решение — знак протеста против того, что на посту главного редактора остается Андрей Шмаров.
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Происшествия
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди
RT на русском 07:20
Футбол
Николаев назвал Кокорина игроком сугубо чемпионата России
Бывший игрок «Зенита» Андрей Николаев поделился своим мнением о нынешнем футболисте питерцев Александре Кокорине, выступающим на правах аренды в "Сочи".
ProstoProSport 05:02
Политика
В Кремле сожалеют о «раздражителях» в отношениях с Чехией
В МИД Чехии после ответной высылки своих дипломатов из России заявили, что считают проблему в отношениях с Москвой решенной.
Комсомольская правда 06:28
Общество
Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене
Президент Арктической академии наук Валерий Митько обвиняется в государственной измене в пользу Китая.
Российская газета 04:10
Происшествия
Очередная смерть афроамериканца привела к новым протестам в США
В США вспыхнула новая волна протестов.
Вести.Ru вчера в 01:05
Общество
Пол Уилан получил 16 лет за шпионаж
Мосгорсуд в понедельник вынес приговор по самому громкому за последнее время процессу, уж для посольства США в России точно: бывший американский морпех Пол Уилан получил 16 лет колонии по обвинению в шпионаже.
РИА Новости 07:38
Происшествия
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи
Эльман Пашаев, адвокат актёра Михаила Ефремова, прокомментировал отказ от контакта и помощи семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП на Смоленской площади в Москве.
RT на русском вчера в 19:18
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости 04:20
Энергетика
Польская PGNiG надеется до 1 июля получить от «Газпрома» $1,5 млрд
"Газпром" до 1 июля вернет польской PGNiG $1,5 млрд переплаты за газ по решению Стокгольмского арбитража.
Вести.Ru 06:57
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Газета.Ru вчера в 06:09
Общество
С 1 июля у некоторых пенсионеров в России проиндексируют выплаты
Москва, 14 июня 2020, 08:29 — REGNUM Российским пенсионерам, которые являются попечителями или опекунами несовершеннолетних, с 1 июля начнут проводить индексацию пенсионных выплат.
REGNUM вчера в 01:29
Политика
Путин раскрыл свою роль в организации броска на Приштину
Российский марш-бросок на Приштину из Боснии в ночь с 11 на 12 июня 1999 года заключался в закреплении в аэропорту Слатина без согласования с другими войсками.
Lenta.ru вчера в 06:28
Армия и оружие
Авиация Сирии уничтожила колонну террористов в провинции Идлиб
Известия вчера в 18:21
Происшествия
В Волгограде подростка задержали за подготовку нападения на школу
Сотрудники ФСБ задержали 14-летнего волгоградца, готовившего нападение на школу с использованием взрывного устройства и коктейлей Молотова.
Российская газета 04:15
Экономика
Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным
Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к кол-центру.
РИА Новости вчера в 19:04
Политика
В МИД России оценили новый статус Украины в НАТО
Североатлантический альянс предоставил Украине 12 июня статус партнера с расширенными возможностями.
Известия 06:12
Политика
Турецкий МИД прокомментировал перенос визита Лаврова в Анкару
Визит руководителя МИД России Сергея Лаврова перенесли в связи с проработкой новых шагов по решению кризиса на Ближнем Востоке и Ливии.
Народные новости 07:02
Общество
В Сиэтле протестующие провозгласили автономию
Военное дело 03:07
Общество
В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы
У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости вчера в 14:34
Общество
Жириновский предложил перенести на октябрь начало учебного года
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своём Telegram-канале предложил из-за коронавируса перенести начало учебного года на октябрь, пишет «РИА Новости».
Газета Кемерова 05:34
Армия и оружие
Военные отрепетировали ракетные удары на фоне учений НАТО на Балтике
В ЗВО подчеркнули, что нанесение условных ракетных ударов происходило "на фоне проходящего в Балтийском море учения ВМС стран Североатлантического альянса Baltops 2020".
RuNews24.ru вчера в 05:55
Общество
Россияне определились с желаемой зарплатой после пандемии коронавируса
Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 22:39
Общество
Вильфанд предупредил об опасности второй волны тепла в Москве
Вторая волна тепла в столичном регионе России может плохо повлиять на здоровье пожилых людей, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Вестник Кавказа 00:10
Происшествия
Полиция отказывалась заводить дела по жалобам девочки, убитой в Сибири
Лиза алерт Прокурорская проверка показала, что 12-летняя девочка, которую убили в Красноярском крае, еще год назад была изнасилована, но полиция отказала в возбуждении дела.
РЕН ТВ 06:47
Общество
Почти вся продажа алкоголя в России оказалась незаконной
Проверка Росстата показала, что в первом квартале почти весь алкоголь в России производился и продавался незаконно, пишет ТАСС со ссылкой на материалы организации.
Lenta.ru 04:02
Общество
Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений
Вести.Ru 04:58
Политика
В Кремле с пониманием относятся к отмене парадов в регионах
РИА Новости 06:24
Общество
В белорусском банке «Газпрома» ввели временную администрацию
Национальный банк Белоруссии с 15 июня ввел временную администрацию в Белгазпромбанке (принадлежит «Газпрому» и Гапромбанку), говорится в сообщении на официальном сайте регулятора.
Forbes 04:34
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12