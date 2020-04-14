Коронавирус

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Все футболисты итальянской «Сампдории», заразившиеся коронавирусом, выздоровели, заявил главный тренер команды Клаудио Раньери 14 апреля, сообщает Football Italia.
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Заразившиеся коронавирусом футболисты «Сампдории» выздоровели

News.ru03:26

Заразившиеся коронавирусом игроки «Сампдории» излечились

Sport24.ru02:45

Все заразившиеся коронавирусом игроки «Сампдории» выздоровели

РИА Новости03:08

Раньери заявил, что все футболисты «Сампдории» вылечились от коронавируса

RT на русском02:52

Все заразившиеся коронавирусом игроки «Сампдории» выздоровели

Спорт-Экспресс02:50

Раньери сообщил о выздоровлении футболистов «Сампдории» от коронавируса

Евро-футбол.ру03:19

Раньери сообщил, что все заразившиеся коронавирусом игроки «Сампдории» излечились

Чемпионат02:26
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Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 07:27, Ашберн
Общество

В Крыму запретили выходить на улицу без паспорта

С 15 апреля в Крыму за нарушение режима самоизоляции начнут выписывать штрафы.
ForPost 05:18
53
Транспорт

Всех водителей на въезде в Москву начнут проверять на наличие пропуска

«В связи с введенными дополнительными мерами, связанными с распространением коронавируса, с 15 апреля на всех въездах в Москву сотрудники ГИБДД будут проверять наличие пропуска у всех водителей автомобилей, въезжающих в город», — сообщили агентству.
РБК 05:03
387
Происшествия

В Краснодарском крае задержали криминального авторитета

Криминальный авторитет, обвиняющийся в занятии высшего положения в преступной иерархии, задержан и арестован в Краснодарском крае, сообщает СУ СК России по региону.
РИА Новости вчера в 08:25
73
Происшествия

В Башкирии умерли еще два пациента с коронавирусом

Российская газета 05:43
5
Политика

Лавров заявил о недопустимости компенсаций от Китая из-за коронавируса

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал недопустимыми требования компенсаций от Китая из-за коронавируса, пишет ТАСС.
Газета.Ru 06:42
20
Шоу-бизнес

Ирена Понарошку скрыла свое возвращение из Таиланда

Экспресс газета вчера в 06:53
3
Политика

Госдума приняла закон об изменении даты окончания Второй мировой войны

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон о корректировке памятной даты воинской славы - Дня окончания Второй мировой войны.
РИА Новости 07:22
112
Общество

В Москве забетонировали работавшее во время карантина кафе

Власти Москвы забетонировали кафе «Самса халяль» на Таганке, которое отказывалось соблюдать карантин.
Мослента 05:40
4
Политика

Лукашенко призвал союзников из ЕАЭС сплотиться против коронавируса

Глава Белоруссии призвал не "размывать основы" ЕАЭС. Александр Лукашенко призвал союзников сплотиться против коронавируса.
Piter.tv 05:06
15
Транспорт

В столичном метро временно закрыли вестибюли 20 станций

С сегодняшнего дня московская подземка временно закрыла на вход и выход вестибюли 20 станций.
Российская газета 02:35
69
Политика

Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом

Для остановки распространения коронавирусной инфекции COVID-19 должны быть приняты экстраординарные меры, заявил президент России Владимир Путин на встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции.
RT на русском 05:55
1K
Здоровье

Бочаров посетил стройплощадку новой инфекционки в Волжском

Волжский.ру 02:35
Общество

В Тульской области губернатор получит дополнительные полномочия при ЧС

Законопроект, наделяющий губернатор Тульской области дополнительными полномочиями, внесён в Тульскую областную думу.
REGNUM 03:22
12
Политика

Россия не собирается просить Евросоюз о снятии санкций

Россия не собирается просить Евросоюз о снятии санкций, Москва рассчитывает на собственные силы при новых поворотах в настроении Запада, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 06:30
Здоровье

Об опасности медицинских масок рассказали в ВОЗ

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович рассказала, что необходимо обеспечить людей достаточным количеством масок.
Псковское агентство информации вчера в 02:40
1,2K
Экономика

В России могут временно запретить импорт дешевого бензина

Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM вчера в 01:19
3,3K
Общество

Власти Татарстана потребовали самоизоляции приехавших из Москвы

Татарстан — не первый регион, который вводит обязательные ограничения для приехавших из Москвы и Санкт-Петербурга.
РБК 02:27
20
Кино

Дейзи Ридли удивилась критике девятого эпизода «Звездных войн»

Нью-Йорк, США, 14 апреля 2020, 13:42 — REGNUM Удивление массой критических высказываний в отношении девятого эпизода «Звездных войн» высказала актриса Дэйзи Ридли, сыгравшая главную роль Рей.
REGNUM 06:42
Энергетика

Американские нефтяные компании приостанавливают добычу нефти

Американская нефтяная компания Texland Petroleum LP приостанавливает добычу нефти на всех скважинах из-за резкого сокращения спроса.
Газета.Ru 01:39
19
Происшествия

В Иркутской области ребенка с коронавирусом охраняет полиция

В городе Усть-Кут семью с больным коронавирусом ребенком взяли под охрану полицейские.
Регион online 07:06
119
Политика

Лавров обвинил власти Праги в подрыве российско-чешских отношений

REGNUM 05:47
Общество

Умер член совета директоров En+ Игорь Ложевский

Инвестиционный банкир, член совета директоров компании En+ Игорь Ложевский умер 12 апреля от непродолжительной болезни, сообщила компания.
Интерфакс 03:00
145
Экономика

КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции

Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 12 апреля в 16:57
1K
Энергетика

Саудовская Аравия продолжила снижать цены на нефть

Эр-Рияд, 14 апреля 2020, 07:13 — REGNUM Нефтяная госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco опубликовала данные о ценах на свою нефть на май 2020 года, сообщает агентство Bloomberg.
REGNUM 00:13
256
Экономика

Путин: розничная торговля в РФ сократилась на 35% из-за коронавируса

В России объёмы розничной торговли упали на 35%, заявил 14 апреля президент Владимир Путин.
REGNUM 07:02
12
Политика

Пашинян на конференции ЕАЭС выступил за сотрудничество и партнерство

Возникшие в связи с пандемией коронавируса вызовы для экономики можно преодолеть через сотрудничество и партнерство, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 14 апреля на видеоконференции лидеров страны-членов ЕАЭС.
ИА Красная Весна 06:45
Общество

Правительство временно сняло ограничение на торговлю масками

Третьего апреля был выбран единый поставщик этой продукции ("Росхимзащита"), а также вводились ограничения на оптовую и розничную торговлю этими и некоторыми другими медицинскими изделиями: марлей, бахилами, халатами и защитными комплектами.
РИА Новости 06:37
3,6K
Общество

Во Владимирской области зарегистрировано 100 заболевших коронавирусом

Во Владимирской области на 14 апреля зарегистрировано 100 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Молва 07:06
229
Общество

В столице оштрафовали 55 нарушителей карантина

С момента ужесточения ответственности уже 55 жителей Москвы оштрафованы за нарушение правил карантина.
Российская газета 07:17
Экономика

Появилась петиция с требованием отставки Сечина

На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru вчера в 05:52
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Итальянский профессиональный футбольный клуб из города Генуя. Клуб был создан в 1946 году путём объединения двух футбольных команд: «Андреа Дориа» и «Сампьердаренезе», первая из которых была создана в 1927 году, а вторая появилась в 1891 году. В настоящее время «Сампдория» выступает в итальянской Серии А. Клубные цвета - голубой, белый, красный и чёрный. Домашний стадион клуба - «Луиджи Феррарис» - вмещает 35 536 зрителей. На этом стадионе выступает и другой генуэзский клуб, «Дженоа». Встречи между этими двумя командами получили название «Фонарное дерби», название которого произошло от генуэзского маяка.
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