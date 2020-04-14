Коронавирус
ИА Красная ВеснаВсе заразившиеся коронавирусом футболисты «Сампдории» вылечились
Все футболисты итальянской «Сампдории», заразившиеся коронавирусом, выздоровели, заявил главный тренер команды Клаудио Раньери 14 апреля, сообщает Football Italia.
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Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 07:27, Ашберн
Общество
В Крыму запретили выходить на улицу без паспорта
С 15 апреля в Крыму за нарушение режима самоизоляции начнут выписывать штрафы.
ForPost 05:18
Транспорт
Всех водителей на въезде в Москву начнут проверять на наличие пропуска
«В связи с введенными дополнительными мерами, связанными с распространением коронавируса, с 15 апреля на всех въездах в Москву сотрудники ГИБДД будут проверять наличие пропуска у всех водителей автомобилей, въезжающих в город», — сообщили агентству.
РБК 05:03
Происшествия
В Краснодарском крае задержали криминального авторитета
Криминальный авторитет, обвиняющийся в занятии высшего положения в преступной иерархии, задержан и арестован в Краснодарском крае, сообщает СУ СК России по региону.
РИА Новости вчера в 08:25
Происшествия
В Башкирии умерли еще два пациента с коронавирусом
Российская газета 05:43
Политика
Лавров заявил о недопустимости компенсаций от Китая из-за коронавируса
Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал недопустимыми требования компенсаций от Китая из-за коронавируса, пишет ТАСС.
Газета.Ru 06:42
Шоу-бизнес
Ирена Понарошку скрыла свое возвращение из Таиланда
Экспресс газета вчера в 06:53
Политика
Госдума приняла закон об изменении даты окончания Второй мировой войны
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон о корректировке памятной даты воинской славы - Дня окончания Второй мировой войны.
РИА Новости 07:22
Общество
В Москве забетонировали работавшее во время карантина кафе
Власти Москвы забетонировали кафе «Самса халяль» на Таганке, которое отказывалось соблюдать карантин.
Мослента 05:40
Политика
Лукашенко призвал союзников из ЕАЭС сплотиться против коронавируса
Глава Белоруссии призвал не "размывать основы" ЕАЭС. Александр Лукашенко призвал союзников сплотиться против коронавируса.
Piter.tv 05:06
Транспорт
В столичном метро временно закрыли вестибюли 20 станций
С сегодняшнего дня московская подземка временно закрыла на вход и выход вестибюли 20 станций.
Российская газета 02:35
Политика
Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом
Для остановки распространения коронавирусной инфекции COVID-19 должны быть приняты экстраординарные меры, заявил президент России Владимир Путин на встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции.
RT на русском 05:55
Здоровье
Бочаров посетил стройплощадку новой инфекционки в Волжском
Волжский.ру 02:35
Общество
В Тульской области губернатор получит дополнительные полномочия при ЧС
Законопроект, наделяющий губернатор Тульской области дополнительными полномочиями, внесён в Тульскую областную думу.
REGNUM 03:22
Политика
Россия не собирается просить Евросоюз о снятии санкций
Россия не собирается просить Евросоюз о снятии санкций, Москва рассчитывает на собственные силы при новых поворотах в настроении Запада, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 06:30
Здоровье
Об опасности медицинских масок рассказали в ВОЗ
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович рассказала, что необходимо обеспечить людей достаточным количеством масок.
Псковское агентство информации вчера в 02:40
Экономика
В России могут временно запретить импорт дешевого бензина
Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM вчера в 01:19
Общество
Власти Татарстана потребовали самоизоляции приехавших из Москвы
Татарстан — не первый регион, который вводит обязательные ограничения для приехавших из Москвы и Санкт-Петербурга.
РБК 02:27
Кино
Дейзи Ридли удивилась критике девятого эпизода «Звездных войн»
Нью-Йорк, США, 14 апреля 2020, 13:42 — REGNUM Удивление массой критических высказываний в отношении девятого эпизода «Звездных войн» высказала актриса Дэйзи Ридли, сыгравшая главную роль Рей.
REGNUM 06:42
Энергетика
Американские нефтяные компании приостанавливают добычу нефти
Американская нефтяная компания Texland Petroleum LP приостанавливает добычу нефти на всех скважинах из-за резкого сокращения спроса.
Газета.Ru 01:39
Происшествия
В Иркутской области ребенка с коронавирусом охраняет полиция
В городе Усть-Кут семью с больным коронавирусом ребенком взяли под охрану полицейские.
Регион online 07:06
Общество
Умер член совета директоров En+ Игорь Ложевский
Инвестиционный банкир, член совета директоров компании En+ Игорь Ложевский умер 12 апреля от непродолжительной болезни, сообщила компания.
Интерфакс 03:00
Экономика
КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции
Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 12 апреля в 16:57
Энергетика
Саудовская Аравия продолжила снижать цены на нефть
Эр-Рияд, 14 апреля 2020, 07:13 — REGNUM Нефтяная госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco опубликовала данные о ценах на свою нефть на май 2020 года, сообщает агентство Bloomberg.
REGNUM 00:13
Экономика
Путин: розничная торговля в РФ сократилась на 35% из-за коронавируса
В России объёмы розничной торговли упали на 35%, заявил 14 апреля президент Владимир Путин.
REGNUM 07:02
Политика
Пашинян на конференции ЕАЭС выступил за сотрудничество и партнерство
Возникшие в связи с пандемией коронавируса вызовы для экономики можно преодолеть через сотрудничество и партнерство, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 14 апреля на видеоконференции лидеров страны-членов ЕАЭС.
ИА Красная Весна 06:45
Общество
Правительство временно сняло ограничение на торговлю масками
Третьего апреля был выбран единый поставщик этой продукции ("Росхимзащита"), а также вводились ограничения на оптовую и розничную торговлю этими и некоторыми другими медицинскими изделиями: марлей, бахилами, халатами и защитными комплектами.
РИА Новости 06:37
Общество
Во Владимирской области зарегистрировано 100 заболевших коронавирусом
Во Владимирской области на 14 апреля зарегистрировано 100 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Молва 07:06
Общество
В столице оштрафовали 55 нарушителей карантина
С момента ужесточения ответственности уже 55 жителей Москвы оштрафованы за нарушение правил карантина.
Российская газета 07:17
Экономика
Появилась петиция с требованием отставки Сечина
На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru вчера в 05:52