Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВсе заразившиеся коронавирусом игроки «Сампдории» выздоровели

Все игроки "Сампдории", у которых был выявлен коронавирус, поправились, сообщил главный тренер итальянского футбольного клуба Клаудио Раньери. Ранее стало известно, что несколько футболистов "Сампдории" и врач команды заразились коронавирусом.
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Заразившиеся коронавирусом футболисты «Сампдории» выздоровели

News.ru03:26

Заразившиеся коронавирусом игроки «Сампдории» излечились

Sport24.ru02:45

Все заразившиеся коронавирусом игроки «Сампдории» выздоровели

РИА Новости03:08

Раньери заявил, что все футболисты «Сампдории» вылечились от коронавируса

RT на русском02:52

Все заразившиеся коронавирусом игроки «Сампдории» выздоровели

Спорт-Экспресс02:50

Раньери сообщил о выздоровлении футболистов «Сампдории» от коронавируса

Евро-футбол.ру03:19

Раньери сообщил, что все заразившиеся коронавирусом игроки «Сампдории» излечились

Чемпионат02:26
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Происшествия

Создателем паблика «Омбудсмен полиции» заинтересовалась полиция

Администратор паблика «Омбудсмен полиции» сообщил, что к нему пришли с обыском. «У меня в квартире обыск, ломают дверь»,— написал он.
REGNUM 02:27
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Общество

В Москве от коронавируса вылечились больше тысячи человек

Всего в Москве коронавирусом заразились больше 11 тысяч, скончались 95 человек.
Газета.Ru 03:27
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева рассказала, как потеряла ребенка

Телеведущая Лера Кудрявцева в ходе прямого эфира в Instagram рассказала, что потеряла ребенка.
РИА Новости 02:39
5
Общество

В Москве оштрафовали 92 торговые точки за нарушение санитарных норм

В Москве за последние три дня оштрафовали 92 торговые точки за нарушение санитарно-эпидемиологических норм в условиях режима повышенной готовности из-за распространения коронавирусной инфекции.
RT на русском 03:29
1
Общество

В Москве зарегистрировали 1489 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число случаев коронавируса за сутки зарегистрировано в Москве - 1489, в Подмосковье 460 и Санкт-Петербурге - 121, сообщили журналистам в оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:33
Происшествия

В Курганской области выявили шесть заболевших коронавирусом

Шесть новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрированы в Курганской области, пять из заболевших контактировали с местным жителем, вернувшимся из Москвы, сообщил во вторник региональный оперштаб.
РИА Новости 01:59
Общество

ПФР информирует о выплатах семьям в 5 тыс. рублей на детей до трех лет

В апреле и мае семья получит по 15 тыс. рублей (по 5 тыс. на каждого из трех детей), в июне — 10 тыс. рублей за двоих детей, которым не исполнилось трех лет.
ИнфоОрел вчера в 04:21
21
Происшествия

В Забайкалье возбудили уголовное дело из-за фейка о коронавирусе

Уголовное дело о распространении ложной информации возбудили в отношении жителя Агинского района Забайкальского края.
Российская газета 03:04
1
Здоровье

Названо оптимальное питание для самоизолированных россиян

Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи разработал меню для россиян, находящихся дома на самоизоляции или карантине.
Lenta.ru вчера в 21:17
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Общество

Более четверти работодателей в России готовят сокращение зарплат

Москва, 14 апреля 2020, 09:20 — REGNUM Примерно каждый четвёртый работодатель в России намерен сократить зарплаты работникам в ближайшие полгода.
REGNUM 02:20
235
Общество

В Россию привезли штамм коронавируса из США

Томск, 14 апреля 2020, 09:28 — REGNUM В Россию из США доставили штамм коронавируса, предназначенный для проведения научных исследований.
REGNUM 02:28
309
Общество

В России зафиксировали 2774 новых случая коронавируса

За последние сутки в России подтверждено 2774 новых случая коронавируса в 51 регионе, зафиксировано 22 летальных исхода.
Новгородские ведомости 03:36
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru вчера в 03:27
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Экономика

Россиян предупредили о росте тарифов на сотовую связь

Телекоммуникационные компании предсказывают рост тарифов на сотовую связь - по данным Telecom Daily, 84% проводных операторов ожидают повышения цен как минимум на 10-15%.
Газета.Ru 03:13
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Энергетика

Shell отказалась от создания СП с «Газпром нефтью»

Британо-нидерландская компания Shell решила выйти из сделки с «Газпром нефтью» по созданию совместного производства (СП) на базе «Меретояханефтегаза» из-за негативного воздействия внешних факторов, передает «Интерфакс» со ссылкой на российскую компанию.
Ведомости вчера в 16:06
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Здоровье

В Калмыкии умер первый пациент с коронавирусом

Первый больной с коронавирусной инфекцией скончался в Калмыкии, сообщил сегодня, 14 апреля, во время прямой трансляции в соцсетях министр здравоохранения республики Юрий Кикенов.
РИА Калмыкия 02:55
Общество

Названы места повышенной опасности в период пандемии коронавируса

Аптеки и магазины являются самыми опасными для посещения местами во время пандемии коронавируса. Именно там высок риск заражения.
Российская газета вчера в 22:36
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Энергетика

Сделку по нефти сочли провалом России

По словам топ-менеджера, без сделки к лету мировые хранилища оказались бы переполнены, и России все равно пришлось бы остановить скважины и продавать нефть за 15-20 долларов за баррель.
Lenta.ru вчера в 07:18
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Происшествия

На Кубани возбудили уголовное дело в отношении вора в законе

Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Краснодара, он обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии.
ТАСС вчера в 06:59
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Общество

Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости 12 апреля в 17:44
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Политика

Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, заявил президент Владимир Путин на проходящем в формате видеоконференции совещании по борьбе с инфекцией.
RT на русском вчера в 08:42
4K
Общество

Вирусолог рассказала об особом сценарии эпидемии коронавируса в России

Эпидемия коронавируса в России развивается по особому сценарию.
Lenta.ru 01:34
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Футбол

УЕФА планирует доигрывать еврокубки одноматчевыми противостояниями

УЕФА и ассоциация европейских клубов договорились о формате оставшихся матчей еврокубков и национальных первенств.
Vprognoze.ru 03:06
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Общество

Число зараженных коронавирусом в России превысило 20 тыс. человек

Число случаев заражения в России достигло 21 102, за сутки в стране выявлено 2774 больных.
РБК 03:35
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Здоровье

Глава ВОЗ назвал условия для снятия ограничений из-за коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейсус рассказал, при каких условиях страны могут снимать ограничительные меры, введенные из-за коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 01:04
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Музыка

Определены самые популярные песни десятилетия

Песня Happy Фаррелла Уильямса заняла лидирующую позицию в списке самых популярных композиций за прошедшие десять лет.
Life.ru вчера в 16:40
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Общество

Число зараженных коронавирусом в России превысило 21 тысячу

За последние сутки скончались 22 пациента с коронавирусом. Общее число умерших составило 170 человек.
BFM.ru 03:35
Здоровье

В Пензенской области коронавирус подозревают еще у 160 человек

В Пензенской области подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в остается 67.
Smi58.ru вчера в 02:33
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Политика

Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 08:08
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Армия и оружие

Под Астраханью С-400 поразили атакующие ракеты-мишени

«Успешно обнаружены и поражены ракеты-мишени, имитирующие современные и перспективные средства воздушного нападения условного противника», — говорится в сообщении.
ИА Красная Весна вчера в 02:10
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Итальянский профессиональный футбольный клуб из города Генуя. Клуб был создан в 1946 году путём объединения двух футбольных команд: «Андреа Дориа» и «Сампьердаренезе», первая из которых была создана в 1927 году, а вторая появилась в 1891 году. В настоящее время «Сампдория» выступает в итальянской Серии А. Клубные цвета - голубой, белый, красный и чёрный. Домашний стадион клуба - «Луиджи Феррарис» - вмещает 35 536 зрителей. На этом стадионе выступает и другой генуэзский клуб, «Дженоа». Встречи между этими двумя командами получили название «Фонарное дерби», название которого произошло от генуэзского маяка.
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