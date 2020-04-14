Все игроки "Сампдории", у которых был выявлен коронавирус, поправились, сообщил главный тренер итальянского футбольного клуба Клаудио Раньери. Ранее стало известно, что несколько футболистов "Сампдории" и врач команды заразились коронавирусом.

Общество В Москве оштрафовали 92 торговые точки за нарушение санитарных норм В Москве за последние три дня оштрафовали 92 торговые точки за нарушение санитарно-эпидемиологических норм в условиях режима повышенной готовности из-за распространения коронавирусной инфекции. 1

Общество В Москве зарегистрировали 1489 новых случаев заражения коронавирусом Наибольшее число случаев коронавируса за сутки зарегистрировано в Москве - 1489, в Подмосковье 460 и Санкт-Петербурге - 121, сообщили журналистам в оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Происшествия В Курганской области выявили шесть заболевших коронавирусом Шесть новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрированы в Курганской области, пять из заболевших контактировали с местным жителем, вернувшимся из Москвы, сообщил во вторник региональный оперштаб.

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Общество Более четверти работодателей в России готовят сокращение зарплат Москва, 14 апреля 2020, 09:20 — REGNUM Примерно каждый четвёртый работодатель в России намерен сократить зарплаты работникам в ближайшие полгода. 235

Общество В Россию привезли штамм коронавируса из США Томск, 14 апреля 2020, 09:28 — REGNUM В Россию из США доставили штамм коронавируса, предназначенный для проведения научных исследований. 309

Общество В России зафиксировали 2774 новых случая коронавируса За последние сутки в России подтверждено 2774 новых случая коронавируса в 51 регионе, зафиксировано 22 летальных исхода.

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Энергетика Shell отказалась от создания СП с «Газпром нефтью» Британо-нидерландская компания Shell решила выйти из сделки с «Газпром нефтью» по созданию совместного производства (СП) на базе «Меретояханефтегаза» из-за негативного воздействия внешних факторов, передает «Интерфакс» со ссылкой на российскую компанию. 79

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