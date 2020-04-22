Коронавирус
REGNUMВ Приморье выявлен крупный очаг инфицирования коронавирусом
Владивосток, 22 апреля 2020, 07:19 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
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Еще 74 новых случая заболевания COVID-19 в Приморье: статистика на 22 апреля
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Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.
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Во время эпидемии в Москве поставили рекорд по количеству арестов
На время эпидемии коронавируса слушания проводятся только по неотложным делам, в число которых входят и заседания по избранию и продлению мер пресечения, а на заседаниях могут присутствовать только участники процессов — слушатели, родные обвиняемых и журналисты в суды не допускаются.
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Греф дал россиянам совет, в чём хранить сбережения
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RT на русском вчера в 09:40
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Вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса
Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19.
РБК вчера в 23:13
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В метро Москвы начала работать автоматическая проверка пропусков
В столичном метро начала действовать система автоматического контроля цифровых пропусков, скоплений пассажиров не зафиксировано, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Коммерсантъ 01:45
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Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги
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ТАСС вчера в 10:37
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Армия России получила первый дальний беспилотник
Минобороны РФ подписало акт приемки первого беспилотного комплекса большой продолжительности полета "Орион".
Российская газета 20 апреля в 11:32
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РИА Новости вчера в 14:54
Кино
Премьеру сиквела фильма «Веном» перенесли на 2021 год
«Веном 2» должен был выйти на экраны в октябре 2020 года, однако премьеру перенесли на восемь месяцев — на 25 июня 2021 года.
Известия вчера в 21:07
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
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Lenta.ru вчера в 18:57
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В Италии оценили работу российских военных медиков в Бергамо
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В Подмосковье грузовики смогут ездить ночью без пропусков
Отмечается, что соответствующие изменения вносятся в порядок оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории региона в период действия режима повышенной готовности.
RT на русском вчера в 16:44
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СМИ узнали о проблемах с лечением больных гепатитом из-за коронавируса
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Оставшиеся 40,6 процента считают, что этот режим вредит бизнесу. Неготовы к сокращению зарплат 76,5 процента россиян.
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Качество выполнения берпи проконтролирует главный судья Домашней суперлиги врач сборной России по футболу, вице-президент Федерации легкой атлетики России Эдуард Безуглов.
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