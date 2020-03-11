Энергетика

Profinance.ruProfinance.ruВсего 5 сланцевых компаний США остаются прибыльными при текущих ценах на нефть

Американские сланцевики испытывали большие проблемы с рентабельностью и до недавнего обвала цен на нефть. Теперь же лишь пять таких компаний имеют себестоимость добычи ниже текущих цен, сообщает Rystad Energy.
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Падение цен на нефть не спасет производителей сланцевой нефти — Bloomberg

Красная весна11 марта в 05:41

Всего 5 сланцевых компаний США остаются прибыльными при текущих ценах на нефть

Profinance.ru11 марта в 05:15
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Напомним, после 9 лет брака Лолита и Дмитрий Иванов со скандалом разошлись. Лолита обвинила супруга в том, что он альфонс и завел любовницу.
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Медики госпитализировали с подозрением на коронавирус уфимскую школьницу, недавно приехавшую из Франции.
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин распорядился отправить в карантин по коронавирусу депутата от ЛДПР Сергея Катасонова вместе с его помощниками и всеми депутатами, которые с ним общались.
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