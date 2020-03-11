Энергетика
Profinance.ruВсего 5 сланцевых компаний США остаются прибыльными при текущих ценах на нефть
Американские сланцевики испытывали большие проблемы с рентабельностью и до недавнего обвала цен на нефть. Теперь же лишь пять таких компаний имеют себестоимость добычи ниже текущих цен, сообщает Rystad Energy.
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Падение цен на нефть не спасет производителей сланцевой нефти — Bloomberg
Красная весна11 марта в 05:41
Всего 5 сланцевых компаний США остаются прибыльными при текущих ценах на нефть
Profinance.ru11 марта в 05:15
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 08:22, Ашберн
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