Американские сланцевики испытывали большие проблемы с рентабельностью и до недавнего обвала цен на нефть. Теперь же лишь пять таких компаний имеют себестоимость добычи ниже текущих цен, сообщает Rystad Energy.

Всего 5 сланцевых компаний США остаются прибыльными при текущих ценах на нефть

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