Энергетика
Profinance.ruВсего 5 сланцевых компаний США остаются прибыльными при текущих ценах на нефть
Американские сланцевики испытывали большие проблемы с рентабельностью и до недавнего обвала цен на нефть. Теперь же лишь пять таких компаний имеют себестоимость добычи ниже текущих цен, сообщает Rystad Energy.
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Падение цен на нефть не спасет производителей сланцевой нефти — Bloomberg
Красная весна11 марта в 05:41
Всего 5 сланцевых компаний США остаются прибыльными при текущих ценах на нефть
Profinance.ru11 марта в 05:15
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