Энергетика

Profinance.ruProfinance.ruВсего 5 сланцевых компаний США остаются прибыльными при текущих ценах на нефть

Американские сланцевики испытывали большие проблемы с рентабельностью и до недавнего обвала цен на нефть. Теперь же лишь пять таких компаний имеют себестоимость добычи ниже текущих цен, сообщает Rystad Energy.
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Падение цен на нефть не спасет производителей сланцевой нефти — Bloomberg

Красная весна11 марта в 05:41

Трамп будет спасать сланцевый сектор США по-социалистически

Expert.ru11 марта в 06:44

Всего 5 сланцевых компаний США остаются прибыльными при текущих ценах на нефть

Profinance.ru11 марта в 05:15
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Более 200 деревьев упали в Москве из-за сильного ветра, повреждены десятки автомобилей, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного Комплекса городского хозяйства.
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В Кремле прокомментировали прогноз Кудрина о возможном росте бедности

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В России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки в России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
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Курс рубля вернется к прежним позициям в 2022 году

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На Украине зафиксировали первый случай смерти от коронавируса

Минздрав Украины сообщил о первом случае смерти в результате коронавируса, умерла женщина в Житомирской области, Кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил проведение массовых мероприятий.
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Этап Кубка мира по лыжным гонкам в США отменили из-за коронавируса

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) объявила об отмене этапа Кубка мира в американском Миннеаполисе из-за угрозы распространения коронавируса.
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Украина через двое суток на две недели закроет въезд в страну для иностранных граждан в связи с ситуацией с распространением в мире нового коронавируса, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
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Группа Little Big представила песню для «Евровидения»

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Съемочная группа «Сватов-7» нашла замену Людмиле Артемьевой

По данным 5 канала, съемочная группа уже нашла замену Артемьевой.
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Аналитики взяли за основу среднюю российскую зарплату в 39 тыс. рублей и среднюю стоимость подержаного автомобиля на начало 2020 года, которая составила 429 тыс. рублей.
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Котировки «Распадской» взлетели на 14% на новостях о дивидендах

Как стало известно на ленте раскрытия информации в пятницу, Банк России в середине февраля дал рекомендации годовому собранию акционеров "Распадской" по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2019 отчетного года.
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В России семь заболевших коронавирусом выписали из больниц

Четыре человека — граждане России, Китая и Италии, у которых диагностировали новый коронавирус, выздоровели и выписаны из российских медучреждений.
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В ЦБ оценили готовность финансовой системы России к внешним шокам

В банковской и в целом финансовой системе накоплены буферы и капитала, и ликвидности, как рублевой, так и валютной.
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АвтоВАЗ отзывает 12 тысяч автомобилей из-за проблем с тормозами

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В Турции назвали дату совместного патрулирования с Россией в Идлибе

Российские и турецкие военные проведут совместное патрулирование в сирийском Идлибе 15 марта.
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Матчи «Салавата Юлаева» с «Ак Барсом» пройдут без зрителей

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Представлен релизный трейлер DOOM Eternal

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Сто украинцев застряли на итальянской границе

Заблокированные украинцы прибыли на словенско-итальянскую границу ещё 12 марта.
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На этапе КМ по биатлону в Контиолахти состоится спринт у женщин

В пятницу, 13 марта, на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти состоится женский спринт.
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В России обновят кроссовер Mitsubishi Outlander

В России обновят японский кроссовер Mitsubishi Outlander. Выпуск автомобиля 2020 модельного года уже начался на заводе «ПСМА Рус» в Калуге.
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