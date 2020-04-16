Коронавирус

МослентаМослентаВсех москвичей с ОРВИ приравняют к зараженным коронавирусом

В Москве всех пациентов, у которых было выявлено ОРВИ, приравняют к зараженным коронавирусом: их также обяжут соблюдать обязательный режим самоизоляции в течение 14 дней.
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Всем пациентам с ОРВИ врачи будут уделять повышенное внимание

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Все случаи ОРВИ в Москве будут рассматривать как подозрение на коронавирус

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В Москве все случаи ОРВИ будут расцениваться как подозрение на коронавирус

Москва 2410:25

В Москве все случаи ОРВИ рассмотрят как подозрение на коронавирус

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Анастасия Ракова: В Москве случаи ОРВИ будут расценивать как подозрение на COVID-19

Вечерняя Москва10:31

В Москве все случаи ОРВИ будут рассматривать как подозрение на COVID-19

РИА Новости10:48

Ракова: Москвичи с ОРВИ и их родственники будут обязаны находиться в самоизоляции 14 дней

Агентство Москва11:02
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 16:38, Ашберн
Общество

Китай ответил на обвинения СМИ в распространении коронавируса

Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь заявил, что нет никаких научных доказательств того, что новый коронавирус "утек" из лаборатории в Ухане, пишет РИА Новости.
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Путин предложил льготную программу ипотеки под 6,5%

"Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до трёх миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов в Москве и Санкт-Петербурге", - отреагировал Путин.
Газета.Ru 14:25
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Общество

В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом

В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб.
РИА Новости 11:18
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Культура

Умер заразившийся коронавирусом режиссер Александр Радов

РБК 16:21
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Происшествия

На складе Большого театра обнаружили тело мужчины

На складе Большого театра обнаружили тело мужчины со следами насильственной смерти, сообщил источник РБК в правоохранительных органах.
РБК 15:45
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Политика

Путин перенес проведение парада Победы

РИА Новости 13:11
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Армия и оружие

Последний штурм: 75 лет назад началась Берлинская операция

Российская газета 02:45
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Экономика

Правительство рассмотрит идею изменить уплату НДС

Президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос изменения порядка исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость (НДС).
News.ru 13:51
Культура

Ди Каприо и Де Ниро предложили фанатам роль в фильме у Скорсезе

REGNUM 05:09
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Экономика

Кредиторы решили запустить взыскание 49% акций «Русского стандарта»

Швейцарский инвестиционный фонд Pala Assets бывшего совладельца «Мечела» Владимира Йориха, собравший больше 25% облигаций компании Russian Standard Ltd, объявил о намерении обратить взыскание на 49% акций банка «Русский стандарт» Рустама Тарико, говорится в заявлении Pala Assets, поступившем в РБК.
РБК 11:11
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Общество

В Саратовской области вводится пропускной режим

В Саратовской области с понедельника введут пропускной режим.
Регион 64 11:20
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Общество

В Ростовской области коронавирус выявили еще у 41 человека

По данным пресс-службы губернатора региона, новые случаи выявили на 11 территориях. Наибольшее число заболевших – 14 человек – из Батайска.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 04:29
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Происшествия

ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
Интерфакс 07:58
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Общество

Рогозин пообещал отправить на орбиту «КАМАЗ» вслед за Tesla

БИЗНЕС Online 16:17
Здоровье

Инфекционист назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России

Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что пик коронавируса в России придется на начало лета.
Газета.Ru 14:11
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Происшествия

Полковника из разведки Росгвардии арестовали за вымогательство

Истринский городской суд Московской области арестовал заместителя начальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии Альберта Кудряшова по делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
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Общество

Жителей Киева попросили не открывать окна из-за задымлённости

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Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»

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Газета.Ru 07:15
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Общество

ФНС России предложила внести доходы каждой семьи в специальный реестр

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Шоу-бизнес

Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения

День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
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Шоу-бизнес

Вера Брежнева опубликовала фото топлес и дала советы по питанию

Певица Вера Брежнева ведёт отдельный Instagram-аккаунт, где делится советами по здоровому питанию.
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УЕФА предложил новые даты финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы

УЕФА предлагает провести финал Лиги чемпионов 29 августа.
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В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом

РИА Новости 16:29
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Кержаков мечтает возглавить «Зенит»

Бывший форвард сборной России по футболу Александр Кержаков заявил, что однажды мечтает стать главным тренером санкт-петербургского "Зенита".
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Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

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Экономика

Министр экономического развития исключил повторение дефолта 1998 года

Министр экономического развития Максим Решетников отрицает даже минимальную вероятность дефолта в России, подобного случившемуся в 1998 г. «Нет», – ответил он на вопрос в передаче «Познер» на «Первом канале» (цитата по ТАСС).
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Обмен пленными между Киевом и Донбассом завершен

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МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14 апреля в 14:36
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Общество

Снижать зарплаты за нерабочие дни запретили

Снижать зарплаты за нерабочие дни запретили. Минтруд уточнил свои рекомендации для работодателей о нерабочих днях.
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Политика

ВОЗ обеспокоена ситуацией с коронавирусом в России

В ВОЗ вызывают беспокойство рост заражений и распространение коронавируса в России, заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге на онлайн-брифинге.
Газета.Ru 14:50
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Анастасия Владимировна Ракова
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития с 19 сентября 2018 года. Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства Москвы.
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