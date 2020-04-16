В Москве всех пациентов, у которых было выявлено ОРВИ, приравняют к зараженным коронавирусом: их также обяжут соблюдать обязательный режим самоизоляции в течение 14 дней.

Всех москвичей с ОРВИ приравняют к зараженным коронавирусом

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