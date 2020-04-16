Коронавирус

МослентаМослентаВсех москвичей с ОРВИ приравняют к зараженным коронавирусом

В Москве всех пациентов, у которых было выявлено ОРВИ, приравняют к зараженным коронавирусом: их также обяжут соблюдать обязательный режим самоизоляции в течение 14 дней.
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В Москве все случаи ОРВИ будут расцениваться как подозрение на коронавирус

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Политика

Путин объявил о переносе парада Победы

Ведомости 11:36
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения

День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
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Экономика

Путин пообещал бизнесу безвозмездную помощь на выплаты зарплат

Президент России Владимир Путин предложил предоставить малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей безвозмездную финансовую помощь для выплаты зарплат в апреле-мае из расчета по 12,1 тысячи рублей на одного сотрудника в месяц.
Свободная Пресса вчера в 09:35
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Недвижимость

Путин предложил запустить льготную ипотечную программу

Президент России Владимир Путин предложил запустить льготную ипотечную программу со ставкой 6,5%, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 10:32
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Общество

Власти Башкирии уточнили сроки режима самоизоляции

Режим самоизоляции в Башкирии, как и по всей стране, продлится до конца апреля, уточнила начальник управления главы Республики Башкортостан по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.
Российская газета 11:12
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Общество

В Горном Алтае выявили первый случай заражения коронавирусом

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе оперативного штаба Республики Алтай, здесь выявили первый случай заражения коронавирусом.
REGNUM 11:26
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Здоровье

Инфекционист заявил, что пандемия в России достигнет пика в июне-июле

Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев спрогнозировал пик пандемии коронавируса в России.
Газета.Ru 08:44
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Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
Российская газета 08:11
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Кино

Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»

Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru 07:15
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Общество

В Пятигорске ввели режим карантина из-за коронавируса

В городе-курорте Пятигорске Ставропольского края ввели режим карантина из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 13:19
Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
РИА Новости вчера в 10:56
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Происшествия

ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина была переведена в военный госпиталь

Артистка Надежда Бабкина была переведена в военный госпиталь. Теперь певица лечится в госпитале имени Вишневского в Красногорске.
OvideO.ru 03:21
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Общество

В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности

Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
РБК 12:08
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Финансы

Силуанов заявил о рисках недопоступления налогов в бюджет

Москва, 16 апреля 2020, 19:42 — REGNUM Ситуация с пандемией коронавируса оказывает негативное влияние на все уровни экономики страны.
REGNUM 12:42
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Армия и оружие

США обвинили Россию в опасном перехвате своего самолета

Российский Су-35 перехватил американский патрульный самолет P-8A Poseidon над Средиземным морем, проведя «опасное» сближение, говорится в пресс-релизе шестого флота ВМС США.
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Шоу-бизнес

Иван Ургант разделся вместе с Глюкозой ради флешмоба

Популярная артистка и ведущий передачи Иван Ургант приняли решение поучаствовать в популярном флешмобе с подушками, суть которого заключается в проведении фотосессии в полуобнажённом виде, когда громоздкие подушки прикрывают всё обнажённые части тела вместо одежды.
Bimru.ru 06:04
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Общество

Fox News рассказал о нулевом пациенте с коронавирусом в Ухани

В конце февраля учёные при Китайской академии наук выяснили, что распространение нового типа коронавируса началось от некоего нулевого пациента, который побывал на уханьском рынке в ноябре или в начале декабря 2019 года.
RT на русском вчера в 22:59
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Здоровье

Врачи обнаружили новый симптом заражения коронавирусом

Ещё одним симптомом коронавируса может быть сыпь на ногах.
Вести Воронеж 04:54
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Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14 апреля в 14:36
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Общество

Новый учебный год могут начать в режиме онлайн – Минобрнауки

В министерстве образования и науки России заявили, что рассматривается возможность начала нового учебного года в дистанционном формате.
Москва 24 08:27
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Политика

В ВОЗ заявили о беспокойстве из-за ситуации в России с коронавирусом

Растущее число зараженных COVID-19 и распространение коронавируса в России и некоторых других странах вызывает беспокойство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге во время онлайн-брифинга.
РБК 09:59
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Общество

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Российская газета 09:21
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Общество

С 1 мая повышаются пенсии. Кто станет получать больше

С 1 мая 2020 года у пенсионеров появится возможность получить дополнительные выплаты, однако не у всех, а только у тех, кто будет соответствовать определённым критериям.
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Политика

ФСБ сообщила о задержании украинских разведчиков в Крыму

«На территории Республики Крым пресечена деятельность главного управления разведки Министерства обороны Украины, направленная на организацию и совершение диверсионно-террористических актов, похищение сведений, содержащих государственную тайну, и вербовку российских граждан»,— сообщили в пресс-службе ФСБ.
Коммерсантъ вчера в 09:21
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Происшествия

В Казахстане упал военный самолёт МиГ-31

Самолёт МиГ-31 ВВС Казахстана упал возле аэропорта Караганды, пилоты успели катапультироваться.
RT на русском 10:56
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Общество

Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников

Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль вчера в 06:08
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Политика

Обмен пленными между ДНР и Украиной завершён

Горловка, ДНР, 16 апреля 2020, 09:39 — REGNUM Обмен пленными между Донецком и Киевом успешно завершён, заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, сообщило 16 апреля «Донецкое агентство новостей».
REGNUM 02:39
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Здоровье

На Кубани медики просят продлить карантин

Краснодар, 16 апреля 2020, 17:25 — REGNUM Продлить сроки карантина попросили медики губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева на встрече в режиме видеоконференции 16 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации края.
REGNUM 10:25
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Политика

Путин и Си Цзиньпин созвонились

Си Цзиньпин заверил Путина в том, что Китай продолжит оказывать поддержку России в борьбе с инфекцией.
Lenta.ru 10:20
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Анастасия Владимировна Ракова
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития с 19 сентября 2018 года. Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства Москвы.
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