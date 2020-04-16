Коронавирус
МослентаВсех москвичей с ОРВИ приравняют к зараженным коронавирусом
В Москве всех пациентов, у которых было выявлено ОРВИ, приравняют к зараженным коронавирусом: их также обяжут соблюдать обязательный режим самоизоляции в течение 14 дней.
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с чего всё началось
Все заболевшие ОРВИ в Москве будут наблюдаться как потенциальные носители коронавируса, им будут выдаваться предписания о необходимости соблюдать режим самоизоляции, сообщил оперативный штаб.Ведомости11:33
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В Москве пациентов с ОРВИ будут считать потенциально заразившимися коронавирусом
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