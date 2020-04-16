с чего всё началось

В Москве всех пациентов с ОРВИ в обязательном порядке изолируют на две недели, для этого им выдадут именные постановления главного санитарного врача. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова, передает ТАСС.

Всех пациентов с ОРВИ в Москве изолируют на две недели

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