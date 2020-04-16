Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВсех пациентов с ОРВИ в Москве изолируют на две недели

В Москве всех пациентов с ОРВИ в обязательном порядке изолируют на две недели, для этого им выдадут именные постановления главного санитарного врача. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова, передает ТАСС.
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с чего всё началось
Все заболевшие ОРВИ в Москве будут наблюдаться как потенциальные носители коронавируса, им будут выдаваться предписания о необходимости соблюдать режим самоизоляции, сообщил
 оперативный штаб.
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Российские комедийные актеры, продюсеры и телеведущие Сергей Светлаков и Александр Незлобин запускают шоу на телеканале СТС.
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РИА Новости 05:28
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Политика

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Экономика

Путин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь

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Политика

Трамп заявил о снятии ограничений из-за вируса в США «шаг за шагом»

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти отдельных штатов должны принимать решения о снятии ограничений, введенных из-за коронавируса, исходя из конкретных условий в каждом регионе, передает Reuters.
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По словам информаторов Bloomberg, Sony планирует выпустить гораздо меньше единиц новой PlayStation 5 в первый год по сравнению с запуском консоли предыдущего поколения.
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В Петербурге могут временно ввести цифровые пропуска из-за коронавирусной инфекции.
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Происшествия

На складе Большого театра обнаружили тело мужчины

На складе Большого театра обнаружили тело мужчины со следами насильственной смерти, сообщил источник РБК в правоохранительных органах.
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Общество

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Генсек ООН не исключил увеличение детской смертности на фоне пандемии

В условиях глобальной рецессии, вызванной пандемией коронавируса, в 2020 году мир может увидеть сотни тысяч детских смертей.
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Общество

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