Коронавирус
МослентаВсех москвичей с ОРВИ приравняют к зараженным коронавирусом
В Москве всех пациентов, у которых было выявлено ОРВИ, приравняют к зараженным коронавирусом: их также обяжут соблюдать обязательный режим самоизоляции в течение 14 дней.
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с чего всё началось
Все заболевшие ОРВИ в Москве будут наблюдаться как потенциальные носители коронавируса, им будут выдаваться предписания о необходимости соблюдать режим самоизоляции, сообщил оперативный штаб.Ведомости11:33
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Всем пациентам с ОРВИ врачи будут уделять повышенное внимание
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы12:04
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Мэр Праги Зденек Гржиб возмутился тем, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма" из-за сноса бронзового памятника маршалу СССР Ивану Коневу, который находился на площади Интербригад в квартале Дейвице – центре района Прага-6.
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Общество
Минобороны сообщило о заразившихся коронавирусом военнослужащих
В Минобороны заявили, что военнослужащие в Тюменском высшем военном инженерном командном училище заразились коронавирусом.
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МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
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Глава Минэкономразвития не смог получить кредит в банке
После многочисленных жалоб предпринимателей на отказы, глава Минэкономразвития сам обратился за «нулевым» кредитом в два крупнейших банка.
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Телеведущий Владимир Соловьев во время прямой трансляции на YouTube-канале «Соловьев Live» наорал на подчиненных, помогающих ему в подготовке эфиров, и пригрозил им увольнениями за недочеты в работе.
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Чемпион мира Андрей Марков завершил карьеру
Sports.ru 14:45
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Последний штурм: 75 лет назад началась Берлинская операция
16 апреля 1945 года началась Берлинская операция. Ее итогом стало падение Берлина и окончание Великой Отечественной войны.
Российская газета 02:45
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Путин объявил о переносе парада Победы
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Москва и Эр-Рияд заявили о готовности принять новые меры из-за нефти
12 апреля Россия совместно со странами ОПЕК и другими производителями нефти, не входящими в картель, договорились о рекордном сокращении нефтедобычи с 1 мая до начала мая 2022 года.
РБК 16:52
Футбол
«Тоттенхэм» попросил Почеттино пойти на сокращение компенсации по увольнению
«Тоттенхэм Хотспур» обратился к бывшему главному тренеру команды Маурисио Почеттино по поводу сокращения его компенсации по увольнению из клуба, по причине кризиса на фоне пандемии коронавируса, сообщает Daily Mail.
Чемпионат 17:37
Здоровье
В России из-за коронавируса приостановили плановую вакцинацию
Минздрав России приостановил плановую вакцинацию из-за распространения коронавируса.
МОЁ! Оnline Воронеж 07:02
Кино
Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»
Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru 07:15
Здоровье
Инфекционист назвал лето пиком эпидемии коронавируса в России
Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
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В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом
Четырнадцать человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
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Названы самые интересные документальные фильмы о космосе
Mockva.ru 12 апреля в 21:38
Общество
Fox News рассказал о лабораторном происхождении коронавируса
Коронавирус нового типа возник в лаборатории Уханя, работник которой стал «нулевым пациентом», сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
Ведомости 02:08
Здоровье
В Приморье определены три очага заражения коронавирусом
В Приморском крае выделены три крупных очага заражения новым видом коронавируса.
Российская газета 00:11
Политика
ВОЗ обеспокоена ситуацией с коронавирусом в России
В ВОЗ вызывают беспокойство рост заражений и распространение коронавируса в России, заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге на онлайн-брифинге.
Газета.Ru 14:50
Технологии
Карантинные химеры: кибермошенники создают систему фейковых пропусков
С помощью новой схемы мошенники планируют воровать деньги и паспортные данные, получать доступ к аккаунтам в соцсетях и электронным почтовым ящикам россиян, которым потребовалось оформить пропуска в период карантина.
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Шоу-бизнес
Бритни Спирс намекнула на воссоединение с Джастином Тимберлейком
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РЕН ТВ 06:37
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Установлены заказчики беспорядков в колонии в Ангарске
Заказчиков бунта колонии №15 в Ангарске удалось установить, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные ГУФСИН по Иркутской области.
Газета.Ru 05:31
Общество
280 нарушителей самоизоляции выявили в Подмосковье в четверг
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Общество
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб.
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Кабмин разрешил использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее использовать для лечения коронавируса незарегистрированный препарат гидроксихлорохин.
Газета.Ru 13:51
Авто
Toyota и Lexus заморозят цены на автомобили в России до конца мая
Для поддержки новых клиентов, компания «Тойота» сохранит текущие цены на автомобили Toyota и Lexus до конца мая текущего года без изменений.
Тарантас Ньюс вчера в 14:08
Общество
С 1 мая повышаются пенсии. Кто станет получать больше
С 1 мая 2020 года у пенсионеров появится возможность получить дополнительные выплаты, однако не у всех, а только у тех, кто будет соответствовать определённым критериям.
Life.ru вчера в 17:40
Общество
Стала известна предварительная дата вывозного рейса из Непала в Москву
Москва, 17 апреля 2020, 00:54 — REGNUM Авиарейс по вывозу граждан России из Непала в Москву предварительно намечен на 20 апреля, говорится в официальном Telegram-канале Минкомсвязи РФ для информирования российских граждан по эвакуационным рейсам.
REGNUM 17:54