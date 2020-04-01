Коронавирус
ИзвестияВсех находящихся на карантине обяжут вести журнал о самочувствии
Накануне Мишустин поручил мэру столицы Сергею Собянину обеспечить контроль за соблюдением гражданами режима карантина на территории столицы с помощью операторов мобильной связи и сервисов официального портала мэра и правительства города.
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Общество
В России за сутки выявили 440 больных коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрированы 440 новых случаев заболевания коронавирусом в 35 регионах, сообщил оперативный штаб.
Происшествия
Курганская ГИБДД начала останавливать на дорогах нарушителей карантина
Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, полицейские контролируют передвижение транспорта по всем дорогам области.
Экономика
Власти Москвы утвердили второй пакет мер для поддержки бизнеса
На заседании президиума правительства Москвы, прошедшего 31 марта, было принято постановление о внесении изменений в порядок оказания мер поддержки столичным предпринимателям.
Общество
Госдума изменила порядок техосмотра автомобилей
Госдума одобрила несколько поправок, изменяющих процедуру прохождения техосмотра для автомобилей, передает «Интерфакс».
Происшествия
Коронавирус подтвердился еще у семи череповчан
Еще у семерых череповчан подтвердился коронавирус, об этом 1 апреля на своей странице в соцсети сообщил мэр города Вадим Германов.
Экономика
Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам
Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Общество
Изменился срок предоставления налоговой отчетности
Указанным федеральным законом предусмотрено, в частности, внесение изменения в п.7 ст.6 НК РФ, в соответствии с которыми в случаях, когда последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с указом Президента РФ нерабочим днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Здоровье
Врач назвала альтернативу чесноку и имбирю для укрепления иммунитета
Врач-диетолог Маргарита Королева рассказала "Вечерней Москве", какими продуктами можно заменить чеснок и имбирь для укрепления иммунитета.
Энергетика
Российская нефть подешевела до $13 за баррель
Цена российской нефти Urals (CIF порт Роттердам) в понедельник, 30 марта, снизилась до $13 за баррель, сообщило агентство Argus.
Биатлон
Драчева призвали уйти с поста главы СБР
Ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны написали письмо в котором призывают главу Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева уйти в отставку, передает РИА "Новости".
Энергетика
Цена на нефть Brent вновь опустилась ниже 26 долларов
В среду утром в начале торговой сессии на мировом рынке сырья вновь наблюдается снижение нефтяных котировок.
Общество
Моряки подводной лодки ВМС Нидерландов заразились коронавирусом
Игры
Ubisoft бесплатно раздаёт Rayman Legends
Компания Ubisoft ради поощрения самоизоляции во время пандемии COVID-19 решила бесплатно раздать некоторые из собственных игр.
Хоккей
КХЛ осталась без «Адмирала» на следующий сезон
Хоккейный клуб "Адмирал" из Владивостока прекратит свои выступления в Континентальной хоккейной лиге.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
Здоровье
Коронавирус в Коми подтвержден еще у 15 человек
По официальной информации управления Роспотребнадзора по Коми на 30 марта, в республике всего подтверждено 22 случая заболевания новой коронавирусной инфекции: один является завозным (заболевший выздоровел и выписан из медицинского учреждения), еще 21 случай установлен в очаге Эжвинской городской больницы, которая функционирует в режиме полной изоляции.
Происшествия
Собственнику ТЦ «Зимняя вишня» предъявлено обвинение
Генеральному директору ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" и совладельцу ТЦ "Зимняя вишня" Вячеславу Вишневскому, экстрадированному Польшей в РФ, предъявлено обвинение по статье ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки).
Общество
В порядке исключения: кто в Краснодаре получит спецпропуска в карантин
Власти Краснодара составили перечень сфер деятельности предприятий, сотрудники которых могут получить спецпропуска на время действия карантина.
Общество
В итальянской Ферраре у жителей нашли иммунитет к коронавирусу
Странная ситуация выявлена в Ферраре, которая входит в область Эмилию-Романью, которая занимает вторую позицию по числу зараженных людей коронавирусом в Италии.
Происшествия
В Ленинградской области поймали сбежавшую с карантина больную Covid-19
За последние сутки в Петербурге выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусом, еще шесть – в Ленинградской области.
Кино
«КиноПоиск» назвал фильмы, интересующие россиян во время пандемии
Путешествия
Практически все организованные туристы вернулись в Россию
Практически все организованные туристы, выехавшие на отдых с помощью туроператоров, вернулись в Россию, сообщила в среду пресс-служба Ростуризма.
Общество
В Крыму вводят карантин из-за коронавируса
В Республике Крым с 2 апреля вводят карантин.
Здоровье
Каабак сообщил об увольнении его команды из детского медцентра
Детский трансплантолог Михаил Каабак сообщил РБК, что его команду уволили из Центра здоровья детей из-за перепрофилирования больницы для лечения заразившихся коронавирусом.
Общество
Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве
Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
Общество
Режим лечения на дому пациентов с коронавирусом в Москве продлён
Режим лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве продлён до 6 апреля.
Происшествия
Жителя Челябинской области оштрафовали за фейк о коронавирусе
Суд назначил штраф в размере 30 тысяч рублей жителю города Магнитогорск Челябинской области, который в соцсети разместил фейковую информацию о коронавирусе, сообщила в среду пресс-служба ГУМВД России по региону.
Общество
Штрафовать за нарушение самоизоляции в Татарстане начнут со 2 апреля
В Татарстане собираются начать штрафовать за передвижение без специального разрешения со 2 апреля, говорится в сообщении Оперативного штаба РТ.
Общество
Министр здравоохранения Омской области отправлен в отставку
Дмитрий Вьюшков занимал пост министра с декабря 2018 года, до этого он был заместителем министра здравоохранения и главврачом онкодиспансера.
Общество
Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код
После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.