Коронавирус

ИзвестияИзвестияВсех находящихся на карантине обяжут вести журнал о самочувствии

Накануне Мишустин поручил мэру столицы Сергею Собянину обеспечить контроль за соблюдением гражданами режима карантина на территории столицы с помощью операторов мобильной связи и сервисов официального портала мэра и правительства города.
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Россиян на карантине обяжут самостоятельно заполнять журнал о самочувствии

Коммерсантъ05:04

Власти обяжут россиян заполнять на карантине журнал о самочувствии

РБК04:50

Мишустин рассказал о мерах для исключения случаев ввоза коронавируса

РИА Новости05:08

Правительство обяжет граждан на карантине вести дневник на портале госуслуг

Интерфакс04:29

Всех находящихся на карантине обяжут вести журнал о самочувствии

Известия04:21

Мишустин назвал обязанности находящихся на карантине россиян

Lenta.ru04:18

Мишустин: система сбора данных о людях, возвращающихся из-за границы, активно внедряется

ТАСС04:49
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Общество

В России за сутки выявили 440 больных коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрированы 440 новых случаев заболевания коронавирусом в 35 регионах, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 04:17
Происшествия

Курганская ГИБДД начала останавливать на дорогах нарушителей карантина

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, полицейские контролируют передвижение транспорта по всем дорогам области.
Российская газета 04:55
Экономика

Власти Москвы утвердили второй пакет мер для поддержки бизнеса

На заседании президиума правительства Москвы, прошедшего 31 марта, было принято постановление о внесении изменений в порядок оказания мер поддержки столичным предпринимателям.
РБК 05:34
Общество

Госдума изменила порядок техосмотра автомобилей

Госдума одобрила несколько поправок, изменяющих процедуру прохождения техосмотра для автомобилей, передает «Интерфакс».
Ведомости вчера в 09:28
Происшествия

Коронавирус подтвердился еще у семи череповчан

Еще у семерых череповчан подтвердился коронавирус, об этом 1 апреля на своей странице в соцсети сообщил мэр города Вадим Германов.
NewsVO 03:54
Экономика

Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам

Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 04:24
Общество

Изменился срок предоставления налоговой отчетности

Указанным федеральным законом предусмотрено, в частности, внесение изменения в п.7 ст.6 НК РФ, в соответствии с которыми в случаях, когда последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с указом Президента РФ нерабочим днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Молодежная газета (Уфа) 01:52
Здоровье

Врач назвала альтернативу чесноку и имбирю для укрепления иммунитета

Врач-диетолог Маргарита Королева рассказала "Вечерней Москве", какими продуктами можно заменить чеснок и имбирь для укрепления иммунитета.
РИА Новости вчера в 20:36
Энергетика

Российская нефть подешевела до $13 за баррель

Цена российской нефти Urals (CIF порт Роттердам) в понедельник, 30 марта, снизилась до $13 за баррель, сообщило агентство Argus.
РБК вчера в 11:09
Биатлон

Драчева призвали уйти с поста главы СБР

Ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны написали письмо в котором призывают главу Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева уйти в отставку, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:25
Энергетика

Цена на нефть Brent вновь опустилась ниже 26 долларов

В среду утром в начале торговой сессии на мировом рынке сырья вновь наблюдается снижение нефтяных котировок.
Московский Комсомолец вчера в 22:34
Общество

Моряки подводной лодки ВМС Нидерландов заразились коронавирусом

ПолитРоссия вчера в 13:28
Игры

Ubisoft бесплатно раздаёт Rayman Legends

Компания Ubisoft ради поощрения самоизоляции во время пандемии COVID-19 решила бесплатно раздать некоторые из собственных игр.
News.ru 05:26
Хоккей

КХЛ осталась без «Адмирала» на следующий сезон

Хоккейный клуб "Адмирал" из Владивостока прекратит свои выступления в Континентальной хоккейной лиге.
Вести.Ru 01:57
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости вчера в 09:06
Здоровье

Коронавирус в Коми подтвержден еще у 15 человек

По официальной информации управления Роспотребнадзора по Коми на 30 марта, в республике всего подтверждено 22 случая заболевания новой коронавирусной инфекции: один является завозным (заболевший выздоровел и выписан из медицинского учреждения), еще 21 случай установлен в очаге Эжвинской городской больницы, которая функционирует в режиме полной изоляции.
КомиОнлайн 30 марта в 05:22
Происшествия

Собственнику ТЦ «Зимняя вишня» предъявлено обвинение

Генеральному директору ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" и совладельцу ТЦ "Зимняя вишня" Вячеславу Вишневскому, экстрадированному Польшей в РФ, предъявлено обвинение по статье ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки).
Газета.Ru 02:46
Общество

В порядке исключения: кто в Краснодаре получит спецпропуска в карантин

Власти Краснодара составили перечень сфер деятельности предприятий, сотрудники которых могут получить спецпропуска на время действия карантина.
Деловая газета. Юг 02:18
Общество

В итальянской Ферраре у жителей нашли иммунитет к коронавирусу

Странная ситуация выявлена в Ферраре, которая входит в область Эмилию-Романью, которая занимает вторую позицию по числу зараженных людей коронавирусом в Италии.
ToDay News Ufa вчера в 15:01
Происшествия

В Ленинградской области поймали сбежавшую с карантина больную Covid-19

За последние сутки в Петербурге выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусом, еще шесть – в Ленинградской области.
РИА Новости 05:19
Кино

«КиноПоиск» назвал фильмы, интересующие россиян во время пандемии

Инфорос вчера в 12:55
Путешествия

Практически все организованные туристы вернулись в Россию

Практически все организованные туристы, выехавшие на отдых с помощью туроператоров, вернулись в Россию, сообщила в среду пресс-служба Ростуризма.
Интерфакс 04:52
Общество

В Крыму вводят карантин из-за коронавируса

В Республике Крым с 2 апреля вводят карантин.
Коммерсантъ 04:42
Здоровье

Каабак сообщил об увольнении его команды из детского медцентра

Детский трансплантолог Михаил Каабак сообщил РБК, что его команду уволили из Центра здоровья детей из-за перепрофилирования больницы для лечения заразившихся коронавирусом.
РИА Новости 05:15
Общество

Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве

Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
RT на русском 30 марта в 12:21
Общество

Режим лечения на дому пациентов с коронавирусом в Москве продлён

Режим лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве продлён до 6 апреля.
RT на русском 05:30
Происшествия

Жителя Челябинской области оштрафовали за фейк о коронавирусе

Суд назначил штраф в размере 30 тысяч рублей жителю города Магнитогорск Челябинской области, который в соцсети разместил фейковую информацию о коронавирусе, сообщила в среду пресс-служба ГУМВД России по региону.
РИА Новости 01:30
Общество

Штрафовать за нарушение самоизоляции в Татарстане начнут со 2 апреля

В Татарстане собираются начать штрафовать за передвижение без специального разрешения со 2 апреля, говорится в сообщении Оперативного штаба РТ.
Вечерняя Казань 03:07
Общество

Министр здравоохранения Омской области отправлен в отставку

Дмитрий Вьюшков занимал пост министра с декабря 2018 года, до этого он был заместителем министра здравоохранения и главврачом онкодиспансера.
Medvestnik.ru 05:25
Общество

Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Коммерсантъ вчера в 05:18
Как работают Яндекс.Новости?
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