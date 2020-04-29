Власти Крыма из-за коронавирусной инфекции приняли решение помещать в обсерваторы всех прибывших из других регионов России на полуостров во время майских праздников. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу республики Сергея Аксенова.

Всех прибывших в Крым на майские праздники поместят на карантин

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Происшествия В Татарстане женщина две недели жила с сыновьями в лесу По версии следствия, 5 апреля 2020 года подозреваемая увела двоих сыновей 2005 и 2007 года рождения в лес, располагающийся в трех километрах от ближайшего населенного пункта, где до 18 апреля проживала с ними в построенном шалаше. 12

Общество ФСБ провела масштабную операцию против подпольных оружейников Отмечается, что ФСБ совместно с МВД пресечена деятельность жителей Москвы, Подмосковья, Крыма и Севастополя, республик Коми и Мордовия, Краснодарского, Красноярского и Хабаровского краев, а также Астраханской, Иркутской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Нижегородской, Омской, Ростовской, Смоленской, Томской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областей, причастных к восстановлению боевых свойств оружия и изготовлению боеприпасов. 5

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Здоровье В России заразились коронавирусом менее 0,1% населения США, где живут 329,1 миллиона человек и которые занимают первую строчку в рейтинге стран по числу заболевших COVID-19, тут заняли только третью - коронавирус нашли у 0,3% населения, скончались от него 0,02%.

Общество Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD). 1,4K