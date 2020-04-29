Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВсех прибывших в Крым на майские праздники поместят на карантин

Власти Крыма из-за коронавирусной инфекции приняли решение помещать в обсерваторы всех прибывших из других регионов России на полуостров во время майских праздников. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу республики Сергея Аксенова.
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Сергей Аксёнов
Российский политический деятель. Глава Республики Крым с 9 октября 2014. Член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Председатель Совета министров Республики Крым с 17 марта 2014 по 20 сентября 2019.
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