Власти Крыма из-за коронавирусной инфекции приняли решение помещать в обсерваторы всех прибывших из других регионов России на полуостров во время майских праздников. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу республики Сергея Аксенова.

Всех прибывших в Крым на майские праздники поместят на карантин

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