с чего всё началось

Спасатели доставили на берег 217 рыбаков, оказавшихся на дрейфующей льдине у побережья Сахалина, говорится в сообщении регионального главка МЧС.

Всех рыбаков с оторвавшейся льдины на Сахалине спасли

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