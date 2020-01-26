Происшествия

РБКРБКВсех рыбаков с оторвавшейся льдины на Сахалине спасли

Спасатели доставили на берег 217 рыбаков, оказавшихся на дрейфующей льдине у побережья Сахалина, говорится в сообщении регионального главка МЧС.
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с чего всё началось
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Сахалинской области
, на месте происшествия работают 18 человек и 14 единиц техники, из них автомобили, лодки, снегоходы и судно на воздушной подушке «Хивус».
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