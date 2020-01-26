Происшествия
РБКВсех рыбаков с оторвавшейся льдины на Сахалине спасли
Спасатели доставили на берег 217 рыбаков, оказавшихся на дрейфующей льдине у побережья Сахалина, говорится в сообщении регионального главка МЧС.
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с чего всё началось
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Сахалинской области, на месте происшествия работают 18 человек и 14 единиц техники, из них автомобили, лодки, снегоходы и судно на воздушной подушке «Хивус».ТК Звездавчера в 23:44
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Около 600 рыбаков на Сахалине остались отрезанными от берега из-за любви к зубарю
РИА Сахалин-Курилывчера в 22:28
Около 600 рыбаков отрезало от берега в Сахалинской области - МЧС (версия 2)
Интерфакс - Россиявчера в 23:46
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