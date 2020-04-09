Все приезжающие в Крым из других регионов будут отправлены на обязательный двухнедельный режим самоизоляции, сообщил председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк.

Всех въезжающих в Крым отправят на двухнедельную самоизоляцию

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