Все приезжающие в Крым из других регионов будут отправлены на обязательный двухнедельный режим самоизоляции, сообщил председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк.

Всех въезжающих в Крым отправят на двухнедельную самоизоляцию

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Общество Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.

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Происшествия На Кубани подтверждено 20 новых случаев заражения коронавирусом Краснодар, 9 апреля 2020, 11:17 — REGNUM 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтвердилось на территории Краснодарского края за последние сутки.

Футбол Кокорин вернулся в Санкт-Петербург Напомним, что на днях журналист Василий Уткин сообщил, что переход Кокорина в «Сочи» был осуществлен под давлением Артема Дзюбы, который хотел убрать из команды потенциального конкурента.

Наука В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.

Кино Режиссер нового «Бэтмена» Мэтт Ривз в восторге от трилогии Нолана о Темном рыцаре Режиссер следующего фильма про Бэтмена Мэтт Ривз накануне премьеры своего нового продюсерского сериала «Рассказы из Петли» пообщался с порталом Nerdist и в ходе разговора рассказал о личном отношении к предыдущим картинам про стража Готэма.

Здоровье Рождаемость в Чувашии снижается Чебоксары, 9 апреля 2020, 08:14 — REGNUM В Чувашии за два месяца рождаемость сократилась на 5,9%. Смертность превысила рождаемость на 45,2%. Такие предварительные данные приводит Чувашстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Общество В Ленобласти за сутки выявили 18 новых случаев коронавируса Санкт-Петербург, 9 апреля 2020, 10:50 — REGNUM В Ленинградской области число зараженных новой коронавирусной инфекцией увеличилось до 112 человек — за прошедшие сутки положительные результаты на наличие COVID-19 получили еще 18 человек.