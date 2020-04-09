Коронавирус
РИА НовостиВсех въезжающих в Крым отправят на двухнедельную самоизоляцию
Все приезжающие в Крым из других регионов будут отправлены на обязательный двухнедельный режим самоизоляции, сообщил председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк.
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Общество
Осипов: Число заболевших коронавирусом в Забайкалье может удвоиться
Может быть, что сегодня количество заболевших коронавирусом на территории края удвоится.
Происшествия
СК назвал основные версии пожара в доме престарелых в Москве
Следователи рассматривают в качестве основных версий пожара в доме престарелых в Москве неисправность электропроводки и котла отопления.
Общество
Безработным москвичам упростили порядок получения выплат
Москвичам, которые потеряли работу из-за коронавируса, упростили порядок получения выплат.
Происшествия
В Коми восемь пациентов Эжвинской больницы находятся в реанимации
Восемь пациентов Эжвинской городской больницы в Коми, где произошла вспышка коронавируса, находятся в реанимации, еще у 58 человек заболевание легкой и средней тяжести, сообщает в четверг минздрав региона.
Экономика
Bloomberg: мировая экономика может потерять $5 трлн за два года
Из-за пандемии коронавируса мировая экономика может недополучить за два года более $5 трлн, что сравнимо с годовым объемом производства Японии, пишет Bloomberg со ссылкой на оценки банков с Уолл-стрит.
Общество
В Италии российские врачи приняли первых больных с коронавирусом
Энергетика
Россия обсудит с «большой ОПЕК+» сокращение своей добычи на 14%
Сокращение добычи в России Новый возможный объем сокращения в 1,6 млн барр. в сутки в пять раз больше предыдущего уровня (0,3 млн барр. в сутки), на который Россия согласилась снизить свою добычу в декабре 2019 года в рамках сделки ОПЕК +.
Общество
В России разработали индекс «вирусного суверенитета» регионов
В российских регионах измерят индекс «вирусного суверенитета». Над данным проектом работал фонд «Петербургская политика».
Общество
В Башкирии вводят «комендантский час» для пожилых людей и детей
«Комендантский час» затронет лиц старше 65 лет. Хабиров призвал граждан оставаться дома и «потерпеть еще две недели», пишет ИА «Башинформ».
Энергетика
WSJ: Саудовская Аравия покупает акции нефтегазовых компаний Европы
Суверенный фонд Саудовской Аравии (Public Investment Fund, PIF) начал скупать пакеты акций в нефтегазовых компаниях Европы.
Общество
За сутки в России добавилось 1459 заболевших COVID-19 в 50 регионах
За сутки в России добавилось 1459 заболевших COVID-19 в 50 регионах. Об этом сообщил оперштаб по контролю за коронавирусом.
Армия и оружие
Потерю Кенигсберга назвали национальной катастрофой Германии
Эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Никита Буранов назвал потерю Кенигсберга национальной катастрофой Германии, передает РИА "Новости".
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Происшествия
У семи жителей Калужской области подтвержден коронавирус
Еще у одного жителя Калужской области подтвержден коронавирус.
Космос
NASA предложили сделать телескоп из лунного кратера
Политика
Помпео заявил о пересмотре объема финансирования ВОЗ со стороны США
Госсекретарь США Майк Помпео заявил на брифинге в Вашингтоне, что страна пересмотрит объем финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), поскольку она действует неэффективно и не дает должных результатов.
Происшествия
На Кубани подтверждено 20 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 9 апреля 2020, 11:17 — REGNUM 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтвердилось на территории Краснодарского края за последние сутки.
Шоу-бизнес
Стас Михайлов переболел двусторонней пневмонией
Футбол
Кокорин вернулся в Санкт-Петербург
Напомним, что на днях журналист Василий Уткин сообщил, что переход Кокорина в «Сочи» был осуществлен под давлением Артема Дзюбы, который хотел убрать из команды потенциального конкурента.
Наука
В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов
Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
Кино
Режиссер нового «Бэтмена» Мэтт Ривз в восторге от трилогии Нолана о Темном рыцаре
Режиссер следующего фильма про Бэтмена Мэтт Ривз накануне премьеры своего нового продюсерского сериала «Рассказы из Петли» пообщался с порталом Nerdist и в ходе разговора рассказал о личном отношении к предыдущим картинам про стража Готэма.
Здоровье
Рождаемость в Чувашии снижается
Чебоксары, 9 апреля 2020, 08:14 — REGNUM В Чувашии за два месяца рождаемость сократилась на 5,9%. Смертность превысила рождаемость на 45,2%. Такие предварительные данные приводит Чувашстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Политика
Володин призвал остановить тех, кто хочет нажиться на пандемии
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин призвал остановить тех, кто хочет нажиться на ситуации с пандемией коронавируса.
Здоровье
В период пандемии все роды в Южно-Сахалинске будут принимать в перинатальном центре
С целью снижения рисков для беременных, рожениц и новорожденных министерством здравоохранения Сахалинской области принято решение о направлении пациенток из родильного дома в перинатальный центр.
Происшествия
Еще у четверых кузбассовцев обнаружен коронавирус
Диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился еще у четырех человек.
Общество
В Ленобласти за сутки выявили 18 новых случаев коронавируса
Санкт-Петербург, 9 апреля 2020, 10:50 — REGNUM В Ленинградской области число зараженных новой коронавирусной инфекцией увеличилось до 112 человек — за прошедшие сутки положительные результаты на наличие COVID-19 получили еще 18 человек.
Общество
Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
Общество
В России проведено более 1 миллиона тестов на коронавирус
Mossovetinfo.ru – Более 1 миллиона тестов на коронавирус уже провели в России, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Общество
Число инфицированных коронавирусом в России превысило 10 тысяч
Число инфицированных коронавирусом в России превысило 10 тысяч.