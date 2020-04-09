Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВсех въезжающих в Крым отправят на двухнедельную самоизоляцию

Все приезжающие в Крым из других регионов будут отправлены на обязательный двухнедельный режим самоизоляции, сообщил председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк.
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В Крыму будут отправлять на самоизоляцию всех приезжающих из других регионов

ТАСС04:15

Всех прибывших в Крым хотят отправлять на самоизоляцию

Крым 2403:34

Всех въезжающих в Крым отправят на двухнедельную самоизоляцию

РИА Новости03:32

Всех прибывших в Крым будут отправлять на двухнедельную самоизоляцию

КИА03:16

Все приезжающие в Крым граждане обязаны самоизолироваться – власти

РИА Новости Крым03:15

Санатории в Крыму начали требовать доплату с туристов за перенос даты отдыха

ИА Крыминформ04:14

Всех въезжающих в Крым из других регионов РФ отправят на самоизоляцию на 2 недели

КП - Крым04:06
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 04:41, Ашберн
Общество

Осипов: Число заболевших коронавирусом в Забайкалье может удвоиться

Может быть, что сегодня количество заболевших коронавирусом на территории края удвоится.
Московский Комсомолец Чита 00:28
Здоровье

В России начали лечить коронавирус переливанием крови переболевших

Lenta.ru 04:27
Происшествия

СК назвал основные версии пожара в доме престарелых в Москве

Следователи рассматривают в качестве основных версий пожара в доме престарелых в Москве неисправность электропроводки и котла отопления.
RT на русском 03:27
Общество

Безработным москвичам упростили порядок получения выплат

Москвичам, которые потеряли работу из-за коронавируса, упростили порядок получения выплат.
Известия 03:17
Происшествия

В Коми восемь пациентов Эжвинской больницы находятся в реанимации

Восемь пациентов Эжвинской городской больницы в Коми, где произошла вспышка коронавируса, находятся в реанимации, еще у 58 человек заболевание легкой и средней тяжести, сообщает в четверг минздрав региона.
РИА Новости 03:02
Экономика

Bloomberg: мировая экономика может потерять $5 трлн за два года

Из-за пандемии коронавируса мировая экономика может недополучить за два года более $5 трлн, что сравнимо с годовым объемом производства Японии, пишет Bloomberg со ссылкой на оценки банков с Уолл-стрит.
Ведомости 03:38
Общество

В Италии российские врачи приняли первых больных с коронавирусом

Вести.Ru вчера в 22:54
Энергетика

Россия обсудит с «большой ОПЕК+» сокращение своей добычи на 14%

Сокращение добычи в России Новый возможный объем сокращения в 1,6 млн барр. в сутки в пять раз больше предыдущего уровня (0,3 млн барр. в сутки), на который Россия согласилась снизить свою добычу в декабре 2019 года в рамках сделки ОПЕК +.
РБК вчера в 13:23
Общество

В России разработали индекс «вирусного суверенитета» регионов

В российских регионах измерят индекс «вирусного суверенитета». Над данным проектом работал фонд «Петербургская политика».
Инвест-Форсайт вчера в 17:59
Общество

В Башкирии вводят «комендантский час» для пожилых людей и детей

«Комендантский час» затронет лиц старше 65 лет. Хабиров призвал граждан оставаться дома и «потерпеть еще две недели», пишет ИА «Башинформ».
Известия 04:15
Энергетика

WSJ: Саудовская Аравия покупает акции нефтегазовых компаний Европы

Суверенный фонд Саудовской Аравии (Public Investment Fund, PIF) начал скупать пакеты акций в нефтегазовых компаниях Европы.
Газета.Ru 02:11
Общество

За сутки в России добавилось 1459 заболевших COVID-19 в 50 регионах

За сутки в России добавилось 1459 заболевших COVID-19 в 50 регионах. Об этом сообщил оперштаб по контролю за коронавирусом.
Российская газета 03:45
Армия и оружие

Потерю Кенигсберга назвали национальной катастрофой Германии

Эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Никита Буранов назвал потерю Кенигсберга национальной катастрофой Германии, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:27
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости вчера в 10:55
Происшествия

У семи жителей Калужской области подтвержден коронавирус

Еще у одного жителя Калужской области подтвержден коронавирус.
Вести.Ru 06 апреля в 06:28
Космос

NASA предложили сделать телескоп из лунного кратера

Naked Science 04:16
Политика

Помпео заявил о пересмотре объема финансирования ВОЗ со стороны США

Госсекретарь США Майк Помпео заявил на брифинге в Вашингтоне, что страна пересмотрит объем финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), поскольку она действует неэффективно и не дает должных результатов.
Известия вчера в 20:09
Происшествия

На Кубани подтверждено 20 новых случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 9 апреля 2020, 11:17 — REGNUM 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтвердилось на территории Краснодарского края за последние сутки.
REGNUM 04:17
Шоу-бизнес

Стас Михайлов переболел двусторонней пневмонией

Газета Metro вчера в 14:21
Футбол

Кокорин вернулся в Санкт-Петербург

Напомним, что на днях журналист Василий Уткин сообщил, что переход Кокорина в «Сочи» был осуществлен под давлением Артема Дзюбы, который хотел убрать из команды потенциального конкурента.
ODDS.ru 03:19
Наука

В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов

Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
РИА Новости вчера в 15:40
Кино

Режиссер нового «Бэтмена» Мэтт Ривз в восторге от трилогии Нолана о Темном рыцаре

Режиссер следующего фильма про Бэтмена Мэтт Ривз накануне премьеры своего нового продюсерского сериала «Рассказы из Петли» пообщался с порталом Nerdist и в ходе разговора рассказал о личном отношении к предыдущим картинам про стража Готэма.
Киноафиша России вчера в 07:56
Здоровье

Рождаемость в Чувашии снижается

Чебоксары, 9 апреля 2020, 08:14 — REGNUM В Чувашии за два месяца рождаемость сократилась на 5,9%. Смертность превысила рождаемость на 45,2%. Такие предварительные данные приводит Чувашстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
REGNUM 01:14
Политика

Володин призвал остановить тех, кто хочет нажиться на пандемии

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин призвал остановить тех, кто хочет нажиться на ситуации с пандемией коронавируса.
Дума ТВ 04:00
Здоровье

В период пандемии все роды в Южно-Сахалинске будут принимать в перинатальном центре

С целью снижения рисков для беременных, рожениц и новорожденных министерством здравоохранения Сахалинской области принято решение о направлении пациенток из родильного дома в перинатальный центр.
Сахалин.Инфо 02:42
Происшествия

Еще у четверых кузбассовцев обнаружен коронавирус

Диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился еще у четырех человек.
Комсомольская правда - Кемерово 04:08
Общество

В Ленобласти за сутки выявили 18 новых случаев коронавируса

Санкт-Петербург, 9 апреля 2020, 10:50 — REGNUM В Ленинградской области число зараженных новой коронавирусной инфекцией увеличилось до 112 человек — за прошедшие сутки положительные результаты на наличие COVID-19 получили еще 18 человек.
REGNUM 03:50
Общество

Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
RT на русском вчера в 07:31
Общество

В России проведено более 1 миллиона тестов на коронавирус

Mossovetinfo.ru – Более 1 миллиона тестов на коронавирус уже провели в России, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Моссовет 01:47
Общество

Число инфицированных коронавирусом в России превысило 10 тысяч

Число инфицированных коронавирусом в России превысило 10 тысяч.
Эхо Москвы 03:48
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