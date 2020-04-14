Коронавирус

РБКРБКВ Подмосковье начнут проверять пропуска на выездах из городов и сел

Собеседник агентства рассказал, что проверять пропуск у въезжающих в столицу автомобилей полицейские будут с помощью специального приложения. Всем въезжающим в столицу нужно будет предъявить код пропуска и паспорт.
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с чего всё началось

С 15 апреля на въездах в Москву будут проверять всех водителей

"В связи с введенными дополнительными мерами, связанными с распространением коронавируса с 15 апреля на всех въездах в Москву сотрудники ГИБДД будут проверять наличие пропуска у всех водителей автомобилей, въезжающих в город", - сказал собеседник агентства.
ТАСС03:51

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Проверять пропуска с 15 апреля начнут у всех водителей Подмосковья

Вечерняя Москва08:09

В Подмосковье начнут проверять пропуска на выездах из городов и сел

РБК08:55

Пропуска подмосковных водителей будут проверять на границах муниципальных образований

Москва 2408:11

ГИБДД в Подмосковье с 15 апреля будет требовать спецпропуска у водителей и пассажиров всех автомобилей

Агентство Москва08:00

Всех автомобилистов в Подмосковье с 15 апреля будут проверять на наличие пропуска

ТАСС07:49

С 15 апреля все машины будут проверяться ГИБДД на въездах в Москву

RT на русском05:07

ГИБДД начнет проверять пропуска у всех въезжающих в Москву водителей

РИА Новости05:02
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