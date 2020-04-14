"В связи с введенными дополнительными мерами, связанными с распространением коронавируса с 15 апреля на всех въездах в Москву сотрудники ГИБДД будут проверять наличие пропуска у всех водителей автомобилей, въезжающих в город", - сказал собеседник агентства.

с чего всё началось

Собеседник агентства рассказал, что проверять пропуск у въезжающих в столицу автомобилей полицейские будут с помощью специального приложения. Всем въезжающим в столицу нужно будет предъявить код пропуска и паспорт.

В Подмосковье начнут проверять пропуска на выездах из городов и сел

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