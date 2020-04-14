Коронавирус

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«В связи с введенными дополнительными мерами, связанными с распространением коронавируса, с 15 апреля на всех въездах в Москву сотрудники ГИБДД будут проверять наличие пропуска у всех водителей автомобилей, въезжающих в город», — сообщили агентству.
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с чего всё началось

С 15 апреля на въездах в Москву будут проверять всех водителей

Ранее московская полиция предупредила о возможных затруднениях в движении на въездах в Москву с 15 апреля, так как сотрудники ГИБДД начнут проверять наличие специальных цифровых пропусков у водителей и пассажиров автотранспорта.
ТАСС03:51

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С 15 апреля все машины будут проверяться ГИБДД на въездах в Москву

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Агентство Москва08:00

ГИБДД начнет проверять пропуска у всех въезжающих в Москву водителей

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