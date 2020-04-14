Коронавирус
РБКВсех водителей на въезде в Москву начнут проверять на наличие пропуска
«В связи с введенными дополнительными мерами, связанными с распространением коронавируса, с 15 апреля на всех въездах в Москву сотрудники ГИБДД будут проверять наличие пропуска у всех водителей автомобилей, въезжающих в город», — сообщили агентству.
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с чего всё началось
"В связи с введенными дополнительными мерами, связанными с распространением коронавируса с 15 апреля на всех въездах в Москву сотрудники ГИБДД будут проверять наличие пропуска у всех водителей автомобилей, въезжающих в город", - сказал собеседник агентства.ТАСС03:51
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Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 08:11, Ашберн
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Генпрокуратура поручила выяснить, как букмекеры попали в список системообразующих предприятий
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Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране
Президент России Владимир Путин заявил о ежедневно меняющейся ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране в ходе очередного совещания о мерах по борьбе с коронавирусом.
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Де Лигт поделился эмоциями от игры за «Ювентус»
Защитник сборной Нидерландов Маттейс Де Лигт поделился эмоциями от игры за "Ювентус". Об этом сообщает Football Italia.
Газета.Ru 07:55
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Операторы предупредили о росте тарифов на связь
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Ранее аналогичное предупреждение выпустила полиция Москвы.
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