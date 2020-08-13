Всех задержанных на протестах в Минске отпустят на свободу к утру
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Всех задержанных во время акций протеста в Минске выпустят из СИЗО до 6.00, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на замглавы МВД Белоруссии - начальника милиции общественной безопасности Александра Барсукова. Задержанных на протестах в Минске ранее начали отпускать из изолятора на улице Окрестина.В источнике
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