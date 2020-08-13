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РИА Новости
РИА Новости

Всех задержанных на протестах в Минске отпустят на свободу к утру

Всех задержанных во время акций протеста в Минске выпустят из СИЗО до 6.00, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на замглавы МВД Белоруссии - начальника милиции общественной безопасности Александра Барсукова. Задержанных на протестах в Минске ранее начали отпускать из изолятора на улице Окрестина.В источнике
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Комсомольская правда

В Минске начали отпускать из СИЗО задержанных на протестах

Комсомольская правда19:11
Московский Комсомолец

В Минске выпустят всех задержанных из СИЗО до 6.00

Московский Комсомолец18:45
Lenta.ru

В МВД Белоруссии отвергли обвинения в издевательствах над задержанными

Lenta.ru19:10
РБК

В Минске начали отпускать задержанных из СИЗО

РБК18:04
Коммерсантъ

В Минске отпускают задержанных на акциях протеста

Коммерсантъ18:03
Известия

Освобожденные из минского изолятора рассказали об избиениях

Известия19:15
РИА Новости

Всех задержанных на протестах в Минске отпустят на свободу к утру

РИА Новости18:33

Дудкин: Лукашенко должен извиниться перед Россией, чтобы заручиться ее поддержкой

Военный эксперт Юрий Дудкин специально для Украина.ру рассказал о перспективах белорусских протестов, в частности: — что, по мнению эксперта, должны сделать люди, поддержавшие Лукашенко на президентских выборах; — каков реальный масштаб фальсификаций на белорусских выборах; — о реальном рейтинге Лукашенко; — судьба белорусского ОМОНа в случае "победы" оппозиции.
Дудкин: Лукашенко должен извиниться перед Россией, чтобы заручиться ее поддержкой
Украина.рувчера в 12:41
4

Toyota разрабатывает аккумуляторы, которые увеличат запас хода электромобилей до 1000 км

При необходимости фторид-ионные батареи (FIB) позволят создать электромобили, передвигающиеся без подзарядки на расстояние до 1000 км. Скептиков только смущает тот факт, что ранние прототипы подобных аккумуляторов оптимальные характеристики демонстрировали при достаточно высокой рабочей температуре электролита.
3DNewsвчера в 04:01
1

Четыре президента призвали Лукашенко прекратить насилие

Четыре восточноевропейских лидера обратились к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с призывом прекратить насилие силовиков над гражданами страны и вступить с ними в переговоры для мирного урегулирования кризиса.
Octagon.Mediaвчера в 13:08
554

В России предложили ввести новую выплату для граждан с низким доходом

Деньги помогут гражданам с небольшим доходом, а также будут стимулировать рост потребительской активности, отметил в беседе с НСН научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Политика Сегоднявчера в 02:35
28

Дочь Легкоступовой опровергла информацию СМИ о травмах певицы

Дочь певицы Валентины Легкоступовой Анетта Бриль рассказала о "крайне тяжелом состоянии" матери, добавив, что информация СМИ о проломленной голове у артистки не соответствует действительности.
Радио Sputnikвчера в 06:34
28

Премьеру «Довода» в России перенесли на 3 сентября

Новая дата выхода фильма "Довод", режиссером которого выступил Кристофер Нолан, привнесла в эту череду досадных переносов приятную для поклонников творца неожиданность — на этот раз дату релиза сдвинули на неделю раньше, 3 сентября.
NewInform12 августа в 06:15
5

Глава пула журналистов президента Белоруссии уволился с госканала ОНТ

Увольнение журналиста Дмитрия Семченко, являющегося главой президентского пула журналистов в Белоруссии, с телеканала ОНТ подтвердила его супруга, 13 августа передал Telegram-канал The Village.
ИА Красная Веснавчера в 14:05
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МИД Австрии пригрозил Белоруссии санкциями за невыполнение требований

Белоруссия испытает тяжесть новых санкций, если белорусские власти не выполнят ряд требований западных стран, заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг 13 августа в эфире телевизионного канала ORF 2. Глава МИД Австрии подтвердил, что Евросоюз требует от правительства суверенной страны отпустить нарушителей порядка и прекратить блокаду интернета.
ИА Красная Весна17:00

Лавров попросил США предъявить доказательства «сговора» с талибами

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США попросил предъявить доказательства сговора Москвы с боевиками запрещенного в РФ движения «Талибан».
Известиявчера в 09:55
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В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ruвчера в 10:21
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Израиль и ОАЭ планируют заключить первое мирное соглашение в XXI веке

Израиль и ОАЭ планируют заключить первое мирное соглашение в XXI веке Израиль впервые за четверть века договорился о полномасштабной нормализации отношений с арабской страной — ОАЭ.
Коммерсантъвчера в 15:22
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Мэр Жодино отказался отвечать протестующим на вопрос о своей отставке

Один из протестующих спросил господина Заблоцкого, знал ли тот о тех жестоких задержаниях случайных прохожих, которые проводят в городе силовики в дни после объявления результатов президентских выборов.
Коммерсантъвчера в 14:59
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