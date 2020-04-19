Экономика
ИзвестияВсем прощаю: нынешний кризис ведет к массовому списанию долгов
Международный валютный фонд и группа крупнейших экономик мира G20 одновременно приняли решение отсрочить выплату долгов для нескольких десятков бедных стран. МВФ предусмотрел отсрочку платежей общей суммой более миллиарда долларов, кредиторы-государства — более $20 млрд.
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Общество
В Татарстане обязали носить маски в магазинах и транспорте
С 20 апреля в Татарстане вводится запрет на посещение магазинов и пользование общественным транспортом без медицинских масок и респираторов.
Ридус вчера в 14:38
Кино
BadComedian раскритиковал новый фильм с Егором Кридом
Live24 вчера в 01:32
Общество
В Тульской области продлены ограничительные меры из-за коронавируса
Тула, 18 апреля 2020, 19:42 — REGNUM В Тульской области продлено действие мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, введённых ранее на срок до 19 апреля.
REGNUM вчера в 12:42
Армия и оружие
Американская пресса оценила военную мощь российских ракет «Циркон»
Российские гиперзвуковые корабельные ракеты "Циркон" представляют угрозу для военно-морского флота США, поскольку их практически невозможно перехватить, пишет американская газета The National Interest.
Газета.Ru вчера в 18:49
Общество
В Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус
Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы.
ТАСС 02:58
Политика
Путин поздравил всех православных христиан с Пасхой
Президент России Владимир Путин в видеообращении, записанном в подмосковном поселке Ново-Огарево, поздравил с Пасхой православных христиан и всех россиян, отмечающих Христово Воскресение.
Газета.Ru 05:00
Общество
В РАН спрогнозировали масштаб второй волны коронавируса
Академик РАН Сергей Недоспасов полагает, что вторая волна эпидемии коронавирусной инфекции вполне вероятна, однако она будет слабее.
Газета.Ru 03:28
Общество
В России за сутки выявлено более 6 тыс. зараженных коронавирусом
Как уточнили в оперштабе, 43% новых больных не имели симптомов заражения. За сутки случаи заражения выявлены в 78 российских регионах.
Коммерсантъ 04:15
Религия
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошёл Благодатный огонь
Говорит Москва вчера в 07:25
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
Происшествия
В Курской области зарегистрировано 26 новых случаев коронавируса
Общее число заболевших в регионе возросло до 196 человек. Об этом сообщает оперативный штаб.
Kurskcity.ru 04:18
Происшествия
В Калужской области умерли два пациента с коронавирусом
Два пациента с коронавирусом скончались в минувшие сутки в Калужской области, при этом общее число заболевших выросло на 40 человек – до 228, сообщило правительство региона.
РИА Новости 04:54
Политика
Российский постпред осудил слова дипломата США об освобождении Вены
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов осудил слова пресс-атташе американского посольства в Москве Ребекки Росс, которая связала пожар в соборе Святого Стефана в Вене с освободительной операцией советских войск в апреле 1945 года.
Аргументы и Факты вчера в 10:31
Общество
Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»
REGNUM 17 апреля в 16:52
Политика
Посольство РФ в Праге объяснило причину изменения адреса
Посольство России в Праге заявило, что смена юридического адреса дипломатического представительства не связана с переименованием площади, где размещено посольство, в площадь имени Бориса Немцова.
Газета.Ru вчера в 20:16
Политика
На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны
Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия вчера в 23:34
Общество
В Москве число бессимптомных носителей коронавируса увеличилось до 60%
У 60% заразившихся коронавирусом COVID-19 пациентов в Москве заболевание проходит бессимптомно, неделю назад таких было около 40%, сообщил руководитель московского департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
Коммерсантъ вчера в 18:28
Происшествия
В Севастополе возросло количество инфицированных коронавирусом
Севастополь, 19 апреля 2020, 06:20 — REGNUM Количество инфицированных коронавирусом в Севастополе возросло до 16 человек.
REGNUM вчера в 23:20
Общество
Работающие россияне старше 65 лет получат больничные листы
С 20 по 30 апреля рабочие россияне старше 65 лет, которые находятся на самоизоляции, могут получить электронный больничный.
1pnz.ru 17 апреля в 08:29
Общество
В Воронежской области коронавирусом заболели еще 26 человек
19 апреля областные власти сообщили о 26 новых зараженных коронавирусом в нашем регионе. Это воронежцы в возрасте от 8 до 93 лет.
КП - Воронеж 04:29
Общество
Китайский вирусолог рассказал о невозможности синтеза коронавируса
Человечество пока не обладает достаточным объемом знаний для искусственного воспроизведения в лабораторных условиях вируса, который был бы схож по своим характеристикам с коронавирусом SARS-CoV-2.
Известия 02:44
Шоу-бизнес
Анна Седокова снялась обнаженной вместе с Янисом Тиммой
Анна Седокова снялась обнаженной вместе с Янисом Тиммой Анна Седокова делает откровенные фотографии с возлюбленным.
Экспресс газета 17 апреля в 01:47
Политика
В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан
Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 04:16
Общество
Росстат подсчитал число россиян старше 100 лет
На начало текущего года в России жили 22 600 человек старше 100 лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.
РИА Новости 01:43
Здоровье
Названа причина низкой смертности от коронавируса в России
В России отмечается низкая смертность благодаря эффективному выявлению легких случаев и своевременной подготовки медицинских учреждений.
ТК Звезда вчера в 19:21
Общество
В Липецкой области начал действовать пропускной режим
В Липецкой области области сегодня ввели пропускной режим для передвижения граждан по улицам городов.
Общественное телевидение России 17 апреля в 07:22
Общество
На базе сборной Англии застрелили 60 гусей
Сообщается, что «Сент-Джордж Парк» получил лицензию на контроль популяции гусей на объекте с целью сохранения общественного здоровья и безопасности.
ODDS.ru 03:19
Общество
В Ярославской области еще у 12 человек зафиксирован коронавирус
Всего же в России число заболевших увеличилось на 6060 человек. Всего в Ярославской области 117 человек с коронавирусом.
Городские новости (г. Ярославль) 04:11
Шоу-бизнес
Друг Надежды Бабкиной сообщил о состоянии здоровья певицы
Как заявил в соцсетях 18 апреля друг артистки Евгений Гор, она чувствует себя хорошо, находится в обычной больничной палате без поддерживающих средств и восстанавливает силы после лечения.
Piter.tv вчера в 14:45