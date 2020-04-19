Международный валютный фонд и группа крупнейших экономик мира G20 одновременно приняли решение отсрочить выплату долгов для нескольких десятков бедных стран. МВФ предусмотрел отсрочку платежей общей суммой более миллиарда долларов, кредиторы-государства — более $20 млрд.

Всем прощаю: нынешний кризис ведет к массовому списанию долгов

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