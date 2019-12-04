Энергетика
REGNUMВсем странам ОПЕК+ угрожает сокращение добычи нефти — эксперт
Комитет ОПЕК+ рекомендовал альянсу стран-нефтеэкспортеров увеличить сокращение добычи нефти еще на 500 тыс. баррелей в сутки. Сегодня страны альянса уже работают в условиях совместного сокращения добычи на 1,2 млн баррелей, если решение будет принято, то сокращение составить 1,7 млн рублей.
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Суды вынесли приговоры фигурантам «московского дела»
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на конкретные результаты встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Париже.
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Российская фигуристка побила свой мировой рекорд в финале Гран-при
Российская фигуристка Алена Косторная заняла первое место по итогам короткой программы в финале Гран-при в итальянском Турине.
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Грета Тунберг: нет реальных результатов экоактивизма
На 25-й конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25) в Мадриде шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила, что продолжать борьбу за окружающую среду простыми демонстрациями и забастовками бессмысленно, сообщает ТАСС со ссылкой на газету El Pais.
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Сергей Семак: «Мы провели хороший матч сегодня»
Главный тренер «Зенита» рассказал, что игра с «Динамо» удалась его команде.
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Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
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Недорогой флагман Redmi K30 от Xiaomi получит крутую камеру
Будущим владельцам Redmi K30 повезло - гаджет попал в список тех, кто получил флагманский сенсор для смартфонов от Sony.
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Родченков предлагал главе лаборатории в Москве убежище в США за данные
Бывший глава Московской лаборатории Григорий Родченков предлагал нынешнему директору организации Елене Мочаловой деньги и убежище в США или Канаде за передачу базы данных первичных результатов тестирования спортсменов (raw-data).
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Немецкая прокуратура и Федеральное ведомство по уголовным делам начали предварительное расследование дела отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипали и его дочери Юлии в Солсбери.