Комитет ОПЕК+ рекомендовал альянсу стран-нефтеэкспортеров увеличить сокращение добычи нефти еще на 500 тыс. баррелей в сутки. Сегодня страны альянса уже работают в условиях совместного сокращения добычи на 1,2 млн баррелей, если решение будет принято, то сокращение составить 1,7 млн рублей.

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Общество Грета Тунберг: нет реальных результатов экоактивизма На 25-й конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25) в Мадриде шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила, что продолжать борьбу за окружающую среду простыми демонстрациями и забастовками бессмысленно, сообщает ТАСС со ссылкой на газету El Pais.

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