Энергетика

REGNUMREGNUMВсем странам ОПЕК+ угрожает сокращение добычи нефти — эксперт

Комитет ОПЕК+ рекомендовал альянсу стран-нефтеэкспортеров увеличить сокращение добычи нефти еще на 500 тыс. баррелей в сутки. Сегодня страны альянса уже работают в условиях совместного сокращения добычи на 1,2 млн баррелей, если решение будет принято, то сокращение составить 1,7 млн рублей.
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