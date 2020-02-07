Экономика
Pravda.RuВсемирный Банк: экономике стран мешают граждане с ожирением
Дополнительную нагрузку на бюджеты всех стран создают их граждане, страдающие ожирением. Правительства должны задуматься над тем, как регулировать физическую активность и питание населения.
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Рост числа людей с ожирением создает нагрузку на национальные экономики практически во всех странах мира.Коммерсантъвчера в 23:15
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Стволы тропических деревьев помогут в изучении человеческой истории
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Хоккеисты олимпийской сборной России в контрольном матче переиграли команду Беларуси.
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