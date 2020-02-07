Рост числа людей с ожирением создает нагрузку на национальные экономики практически во всех странах мира.

с чего всё началось

Дополнительную нагрузку на бюджеты всех стран создают их граждане, страдающие ожирением. Правительства должны задуматься над тем, как регулировать физическую активность и питание населения.

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