Коронавирус
КоммерсантъВсемирный банк: 60 млн человек могут стать нищими из-за пандемии
До 60 млн человек могут обнищать из-за пандемии коронавируса, сказал глава Всемирного банка (ВБ) Дэвид Малпасс. Банк относит к состоянию нищеты ежедневный доход $1,9 и ниже.
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Всемирный банк: Более 60 млн человек в мире окажутся за чертой бедности
Российская газетавчера в 14:56
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Общество
Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
Шоу-бизнес
Елена Степаненко опубликовала архивный снимок в леопардовых лосинах
На архивном кадре Степаненко позирует фотографу в желтом свитере и леопардовых лосинах.
MedikForum.ru 09:48
Футбол
Нойер продлил контракт с «Баварией»
Как сообщается на сайте клуба, контракт с 34-летним голкипером будет действовать до 30 июня 2023 года.
Интерфакс-Спорт 09:39
Происшествия
В Бурятии пациенты обсерватора напали на медсестер
Недовольные условиями размещения в обсерваторе в Бурятии пациенты напали на персонал и гоняли медсестер по лесу, заявили в детской республиканской клинической больнице (ДРКБ), которая в условиях коронавируса работает как обсерватор.
РИА Новости 09:50
Общество
Евгений Шляхто стал почетным гражданином Петербурга
Как писал «Доктор Питер», в 2016 году Евгений Шляхто был выдвинут в претенденты на получение звания «Почетный гражданин Петербурга».
Доктор Питер 08:54
Общество
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
Медсестра инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого она надела только прозрачный защитный костюм.
Известия вчера в 23:12
Здоровье
Эксперты: Россия выходит из карантина с учетом лучших практик мира
Способы постепенного снятия ограничений в России, введённых из-за опасности распространения коронавируса, соответствуют лучшим практикам в мире.
Национальная служба новостей 07:06
Происшествия
Обвиняемого в смертельном ДТП на Суворовском не стали арестовывать
Следствие просило арестовать водителя, обвиняемого в смертельной аварии на Суворовском проспекте, но суд отказался.
Gazeta.SPb 10:13
Армия и оружие
ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность
Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс 03:02
Общество
Правительство продлило больничные для граждан старше 65 лет
«Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 12 по 29 мая»,— сообщили в правительстве.
Коммерсантъ вчера в 02:17
Общество
Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости 06:30
Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости 07:33
Шоу-бизнес
Тодоренко отдала награду «Женщина года» лишившейся кистей рук Грачевой
Телеведущая Регина Тодоренко отправила свою награду "Женщина года" Маргарите Грачевой, которой бывший муж из ревности отрубил кисти рук.
Газета.Ru вчера в 18:38
Энергетика
Цена нефти Brent превысила $36 за баррель
Отметку в $36 за баррель цена Brent последний раз превышала 9 апреля. Нефть марки WTI тоже подорожала - на 4,3% до $33,33 за баррель.
Газета.Ru 10:10
Политика
Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма
Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК 08:27
Армия и оружие
США обеспокоены беспилотным режимом Су-57
РЕН ТВ вчера в 20:03
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 05:53
Общество
Собянин предупредил о значительном росте смертности от коронавируса
Уровень смертности среди пациентов с коронавирусом в мае ожидается выше, чем в апреле, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 07:26
Происшествия
Очаг заражения коронавирусом от парикмахера под Белгородом проверит СК
Белгород, 20 мая 2020, 17:18 — REGNUM Информацию СМИ о заражении коронавирусом 23 человек от парикмахера проверят следователи в Белгородской области.
REGNUM 10:18
Общество
«В зоне риска не был»: от ковида внезапно скончался 52-летний сын Светланы Моргуновой
От коронавирусной инфекции скончался сын легендарного советского диктора Светланы Моргуновой Максим Моргунов.
Вести.Ru 08:28
Общество
Удальцова задержали за нарушение самоизоляции
Росбалт 09:10
Общество
YouTube удалил аккаунт телеканала «Крым 24»
Руководство крымского телеканала "Крым 24" сообщило об удалении своего аккаунта на видео-хостинге YouTube с формулировкой "за нарушение условий", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:08
Здоровье
Кардиолог назвала пять самых опасных для сердца продуктов
Врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич рассказала на своем YouTube-канале о продуктах, употребление которых необходимо сократить или совсем исключить для улучшения работы сердечно-сосудистой системы.
РИА Новости 01:00
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
Кино
Появились первые кадры сериала «Противостояние» по Стивену Кингу
Портал Vanity Fair опубликовал первые кадры нового сериала по «Противостоянию» Стивена Кинга от CBS All Access.
Игромания.ру 07:31
Авто
BMW отзовет в РФ 365 автомобилей
32CARS.ru вчера в 12:48
Происшествия
Убийце главы нижегородского отделения РВИО дали десять лет
Десять лет лишения свободы получил убийца главы нижегородского отделения Российского военно-исторического общества Олега Казаринова.
Российская газета 09:18