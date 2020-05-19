с чего всё началось

До 60 млн человек могут обнищать из-за пандемии коронавируса, сказал глава Всемирного банка (ВБ) Дэвид Малпасс. Банк относит к состоянию нищеты ежедневный доход $1,9 и ниже.

Всемирный банк: 60 млн человек могут стать нищими из-за пандемии

Шоу-бизнес Елена Степаненко опубликовала архивный снимок в леопардовых лосинах На архивном кадре Степаненко позирует фотографу в желтом свитере и леопардовых лосинах.

Футбол Нойер продлил контракт с «Баварией» Как сообщается на сайте клуба, контракт с 34-летним голкипером будет действовать до 30 июня 2023 года.

Происшествия В Бурятии пациенты обсерватора напали на медсестер Недовольные условиями размещения в обсерваторе в Бурятии пациенты напали на персонал и гоняли медсестер по лесу, заявили в детской республиканской клинической больнице (ДРКБ), которая в условиях коронавируса работает как обсерватор. 22

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Общество Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм Медсестра инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого она надела только прозрачный защитный костюм. 4,8K

Происшествия Обвиняемого в смертельном ДТП на Суворовском не стали арестовывать Следствие просило арестовать водителя, обвиняемого в смертельной аварии на Суворовском проспекте, но суд отказался.

Армия и оружие ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий. 325

Общество Правительство продлило больничные для граждан старше 65 лет «Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 12 по 29 мая»,— сообщили в правительстве. 1,1K

Общество Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации. 1,4K

Энергетика Цена нефти Brent превысила $36 за баррель Отметку в $36 за баррель цена Brent последний раз превышала 9 апреля. Нефть марки WTI тоже подорожала - на 4,3% до $33,33 за баррель.

Политика Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки». 498

Общество YouTube удалил аккаунт телеканала «Крым 24» Руководство крымского телеканала "Крым 24" сообщило об удалении своего аккаунта на видео-хостинге YouTube с формулировкой "за нарушение условий", передает РИА "Новости". 15

Здоровье Кардиолог назвала пять самых опасных для сердца продуктов Врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич рассказала на своем YouTube-канале о продуктах, употребление которых необходимо сократить или совсем исключить для улучшения работы сердечно-сосудистой системы. 2

Общество Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю. 4,7K

Кино Появились первые кадры сериала «Противостояние» по Стивену Кингу Портал Vanity Fair опубликовал первые кадры нового сериала по «Противостоянию» Стивена Кинга от CBS All Access.