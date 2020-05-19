Коронавирус
КоммерсантъВсемирный банк: 60 млн человек могут стать нищими из-за пандемии
До 60 млн человек могут обнищать из-за пандемии коронавируса, сказал глава Всемирного банка (ВБ) Дэвид Малпасс. Банк относит к состоянию нищеты ежедневный доход $1,9 и ниже.
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Всемирный банк спрогнозировал, сколько человек могут обеднеть из-за коронавируса
Московский Комсомолецвчера в 22:52
Всемирный банк: Более 60 млн человек в мире окажутся за чертой бедности
Российская газетавчера в 14:56
Автоматически обработаны 7202 источника, обновлено в 04:53, Ашберн
Общество
В России могут смягчить пенсионное законодательство
По действующему законодательству на досрочную пенсию могут претендовать граждане, потерявшие работу за два года до наступления пенсионного возраста.
Газета.Ru 03:58
Происшествия
Производитель аппаратов ИВЛ заявил о дискредитации после пожаров
После пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, возникших, как считается, из-за возгорания аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), против производителя приборов, концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в «Ростех»), развернулась дискредитационная кампания.
РБК 04:31
Политика
Зеленский: «Мы не стреляем по украинцам в Донбассе»
Зеленский заявил, что его обещание «просто прекратить стрелять» не означает, что ВСУ не будут вести огонь в ответ на обстрелы.
REGNUM 04:36
Общество
Тульские власти наказали медсестру за прозрачный защитный костюм
К медсестре инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице применили дисциплинарное взыскание после того, как она вышла на работу в прозрачном защитном костюме, через который было видно купальник.
РБК вчера в 18:27
Общество
В России впервые число выздоровевших превысило новые случаи COVID-19
В Москве и в целом по стране количество выздоровевших от коронавируса за сутки впервые превысило число новых зафиксированных случаев, следует из данных оперативного штаба.
РИА Новости 03:39
Общество
В Свердловской области коронавирус за сутки выявлен у 138 человек
Уральский меридиан вчера в 03:46
Общество
В Липецкой области за сутки выявили 79 новых случаев коронавируса
Число пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией за сутки в Липецкой области выросло на рекордные 79 человек, что связывают с появлением очагов заражения внутри семей, сообщает администрация региона.
РИА Новости 03:53
Общество
В Пермском крае продлили режим самоизоляции
Власти продлили режим самоизоляции в Пермском крае до 8 июня, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
РИА Новости 03:53
Общество
На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»
На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 10:39
Политика
Экс-депутат Рады призвал потребовать от НАТО 200 миллиардов долларов
Экс-замглавы администрации бывшего президента Украины Петра Порошенко, бывший депутат Верховной Рады Андрей Сенченко заявил в эфире телеканала "Черноморская ТРК", что Киев имеет право на получение 200 миллиардов долларов от НАТО за участие в Будапештском меморандуме.
РИА Новости вчера в 19:06
Фигурное катание
Алина Загитова отмечает 18-летие
Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist 18 мая в 02:39
Армия и оружие
Индия и Китай усилили военный контингент в Ладакхе
Нью-Дели, 19 мая 2020, 13:10 — REGNUM Индийские и китайские подразделения переброшены в область Ладакх к линии фактического контроля, заменяющей границу между странами.
REGNUM вчера в 06:10
Политика
Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ вчера в 07:52
Общество
Минпросвещения рекомендовало открыть детские лагеря с 1 июля
Во вторник, 19 мая, заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ Янина Голубева заявила, что её министерство рекомендует открыть смены в детских лагерях с 1 июля.
Форпост Северо-Запад вчера в 05:36
Технологии
В России стартовала разработка новой спутниковой системы связи «Гонец»
В настоящее время, по словам Черенкова, Роскосмос проводит работы по адаптации одного из стартовых площадок под соответствующие запуски.
Evo-rus.com вчера в 15:17
Политика
Зеленский назвал диалог с Путиным неизбежным
Президент Украины Владимир Заленский в ходе пресс-конференции по случаю первого года президентства ответил на вопрос о диалоге в президентом РФ Владимиром Путиным.
Газета.Ru 04:17
Общество
В Пентагоне не исключают новой вспышки коронавируса в мире
В Пентагоне заявили, что в мире может произойти еще одна серьезная вспышка новой коронавирусной инфекции.
Аргументы и Факты 04:37
Общество
Сбербанк выявил новые схемы мошенничества
Сбербанк обнаружил несколько новых схем мошенничества на фоне пандемии коронавируса, сообщил «РИА Новости» зампред правления банка Станислав Кузнецов.
Коммерсантъ вчера в 22:50
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал домашнюю теплицу на огороде Аллы Пугачевой
Галкин отметил, что именно Алле Пугачевой принадлежит инициатива создания своего огорода.
Pravda.Ru вчера в 15:42
Происшествия
СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций
Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия вчера в 10:43
Общество
В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости вчера в 09:20
Наука
Лекарство из Китая поможет остановить пандемию коронавируса
Ученые из лаборатории Пекинского университета разрабатывают новое лекарство против коронавируса на основе антител.
ToDay News Ufa вчера в 05:05
Политика
Компромат на Порошенко назвали «российской провокацией»
В партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» (ЕС) назвали «российской провокацией» аудиозапись разговора предположительно пятого президента Украины с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом, которую обнародовал депутат Верховной Рады Андрей Деркач.
Lenta.ru 02:22
Происшествия
Нижегородский СК завел дело из-за выброшенных в лесу вакцин
Уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ - "Халатность" - заведено по факту обнаружения коробок с вакцинами от гриппа в лесу под Дзержинском.
Российская газета вчера в 09:07
Экономика
Ипотеку обманутых дольщиков предложили рефинансировать
Обманутые дольщики жалуются на отказ банков в рефинансировании ипотеки.
Телеканал 360° вчера в 18:53
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне
Как сообщила «Российская газета», Паршина подчеркнула, что на один-два градуса теплее климатической нормы ожидается в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири, в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке.
Gazeta.SPb вчера в 03:31
Общество
Голикова допустила переход 17 регионов на первый и следующие этапы снятия ограничений
17 российских регионов могут перейти на первый и последующие этапы снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса нового типа.
Известия 04:26
Общество
Собянин сообщил об открытии МФЦ в Москве с 25 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что многофункциональные центры (МФЦ) в городе откроют в понедельник, 25 мая.
Известия вчера в 11:30
Здоровье
Более 540 москвичей сдали плазму для лечения пациентов с коронавирусом
Донорами плазмы крови для пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве стали уже более 540 человек.
Вечерняя Москва 00:37