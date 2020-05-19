До 60 млн человек могут обнищать из-за пандемии коронавируса, сказал глава Всемирного банка (ВБ) Дэвид Малпасс. Банк относит к состоянию нищеты ежедневный доход $1,9 и ниже.

Всемирный банк: 60 млн человек могут стать нищими из-за пандемии

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