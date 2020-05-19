Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВсемирный банк: 60 млн человек могут стать нищими из-за пандемии

До 60 млн человек могут обнищать из-за пандемии коронавируса, сказал глава Всемирного банка (ВБ) Дэвид Малпасс. Банк относит к состоянию нищеты ежедневный доход $1,9 и ниже.
Читать в источнике
Комментировать32

Подробнее о событии

Всемирный банк заявил об уничтожении прогресса в борьбе с бедностью

Вести.Ru01:14

Всемирный банк предрек 60 млн человек нищету из-за коронавируса

РБК00:33

Всемирный банк предрек крайнюю бедность 60 млн человек из-за пандемии

Интерфаксвчера в 21:39

Всемирный банк: 60 млн человек могут оказаться в состоянии крайней нищеты из-за пандемии

ТАССвчера в 22:37

Всемирный банк предрек бедность десяткам миллионов человек из-за COVID-19

РИА Новостивчера в 22:03

Всемирный банк спрогнозировал, сколько человек могут обеднеть из-за коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 22:52

Всемирный банк: Более 60 млн человек в мире окажутся за чертой бедности

Российская газетавчера в 14:56
Показать все источники
Автоматически обработаны 7202 источника, обновлено в 04:53, Ашберн
Общество

В России могут смягчить пенсионное законодательство

По действующему законодательству на досрочную пенсию могут претендовать граждане, потерявшие работу за два года до наступления пенсионного возраста.
Газета.Ru 03:58
950
Происшествия

Производитель аппаратов ИВЛ заявил о дискредитации после пожаров

После пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, возникших, как считается, из-за возгорания аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), против производителя приборов, концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в «Ростех»), развернулась дискредитационная кампания.
РБК 04:31
184
Политика

Зеленский: «Мы не стреляем по украинцам в Донбассе»

Зеленский заявил, что его обещание «просто прекратить стрелять» не означает, что ВСУ не будут вести огонь в ответ на обстрелы.
REGNUM 04:36
Общество

Тульские власти наказали медсестру за прозрачный защитный костюм

К медсестре инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице применили дисциплинарное взыскание после того, как она вышла на работу в прозрачном защитном костюме, через который было видно купальник.
РБК вчера в 18:27
3,3K
Общество

В России впервые число выздоровевших превысило новые случаи COVID-19

В Москве и в целом по стране количество выздоровевших от коронавируса за сутки впервые превысило число новых зафиксированных случаев, следует из данных оперативного штаба.
РИА Новости 03:39
Общество

В Свердловской области коронавирус за сутки выявлен у 138 человек

Уральский меридиан вчера в 03:46
160
Общество

В Липецкой области за сутки выявили 79 новых случаев коронавируса

Число пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией за сутки в Липецкой области выросло на рекордные 79 человек, что связывают с появлением очагов заражения внутри семей, сообщает администрация региона.
РИА Новости 03:53
1
Общество

В Пермском крае продлили режим самоизоляции

Власти продлили режим самоизоляции в Пермском крае до 8 июня, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
РИА Новости 03:53
43
Общество

На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»

На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 10:39
219
Общество

В Екатеринбурге из-за коронавируса закрыли склад «Красное и белое»

RuNews24.ru 04:34
107
Политика

Экс-депутат Рады призвал потребовать от НАТО 200 миллиардов долларов

Экс-замглавы администрации бывшего президента Украины Петра Порошенко, бывший депутат Верховной Рады Андрей Сенченко заявил в эфире телеканала "Черноморская ТРК", что Киев имеет право на получение 200 миллиардов долларов от НАТО за участие в Будапештском меморандуме.
РИА Новости вчера в 19:06
4
Фигурное катание

Алина Загитова отмечает 18-летие

Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist 18 мая в 02:39
11
Армия и оружие

Индия и Китай усилили военный контингент в Ладакхе

Нью-Дели, 19 мая 2020, 13:10 — REGNUM Индийские и китайские подразделения переброшены в область Ладакх к линии фактического контроля, заменяющей границу между странами.
REGNUM вчера в 06:10
4
Политика

Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ вчера в 07:52
2,1K
Общество

Минпросвещения рекомендовало открыть детские лагеря с 1 июля

Во вторник, 19 мая, заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ Янина Голубева заявила, что её министерство рекомендует открыть смены в детских лагерях с 1 июля.
Форпост Северо-Запад вчера в 05:36
42
Технологии

В России стартовала разработка новой спутниковой системы связи «Гонец»

В настоящее время, по словам Черенкова, Роскосмос проводит работы по адаптации одного из стартовых площадок под соответствующие запуски.
Evo-rus.com вчера в 15:17
63
Политика

Зеленский назвал диалог с Путиным неизбежным

Президент Украины Владимир Заленский в ходе пресс-конференции по случаю первого года президентства ответил на вопрос о диалоге в президентом РФ Владимиром Путиным.
Газета.Ru 04:17
Общество

В Пентагоне не исключают новой вспышки коронавируса в мире

В Пентагоне заявили, что в мире может произойти еще одна серьезная вспышка новой коронавирусной инфекции.
Аргументы и Факты 04:37
Общество

Сбербанк выявил новые схемы мошенничества

Сбербанк обнаружил несколько новых схем мошенничества на фоне пандемии коронавируса, сообщил «РИА Новости» зампред правления банка Станислав Кузнецов.
Коммерсантъ вчера в 22:50
104
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал домашнюю теплицу на огороде Аллы Пугачевой

Галкин отметил, что именно Алле Пугачевой принадлежит инициатива создания своего огорода.
Pravda.Ru вчера в 15:42
72
Происшествия

СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций

Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия вчера в 10:43
872
Общество

В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок

На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости вчера в 09:20
1,3K
Наука

Лекарство из Китая поможет остановить пандемию коронавируса

Ученые из лаборатории Пекинского университета разрабатывают новое лекарство против коронавируса на основе антител.
ToDay News Ufa вчера в 05:05
27
Политика

Компромат на Порошенко назвали «российской провокацией»

В партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» (ЕС) назвали «российской провокацией» аудиозапись разговора предположительно пятого президента Украины с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом, которую обнародовал депутат Верховной Рады Андрей Деркач.
Lenta.ru 02:22
85
Происшествия

Нижегородский СК завел дело из-за выброшенных в лесу вакцин

Уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ - "Халатность" - заведено по факту обнаружения коробок с вакцинами от гриппа в лесу под Дзержинском.
Российская газета вчера в 09:07
53
Экономика

Ипотеку обманутых дольщиков предложили рефинансировать

Обманутые дольщики жалуются на отказ банков в рефинансировании ипотеки.
Телеканал 360° вчера в 18:53
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне

Как сообщила «Российская газета», Паршина подчеркнула, что на один-два градуса теплее климатической нормы ожидается в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири, в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке.
Gazeta.SPb вчера в 03:31
559
Общество

Голикова допустила переход 17 регионов на первый и следующие этапы снятия ограничений

17 российских регионов могут перейти на первый и последующие этапы снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса нового типа.
Известия 04:26
Общество

Собянин сообщил об открытии МФЦ в Москве с 25 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что многофункциональные центры (МФЦ) в городе откроют в понедельник, 25 мая.
Известия вчера в 11:30
175
Здоровье

Более 540 москвичей сдали плазму для лечения пациентов с коронавирусом

Донорами плазмы крови для пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве стали уже более 540 человек.
Вечерняя Москва 00:37
12
Как работают Яндекс.Новости?
Главное