Экономика

RuNews24.ruRuNews24.ruВсемирный банк: России потребуется 100 лет, чтобы догнать страны ОЭСР

Во Всемирном банке отметили, что показатель человеческого капитала на душу населения в РФ существенно вырос, однако он составляет всего одну пятую от среднего показателя по ОЭСР, чтобы догнать эти страны России потребуется около 100 лет.
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На Кубани мужчина убил жену с тещей и ранил двухлетнюю дочь

В Крымском районе Краснодарского края завели уголовное дело против 42-летнего мужчины, которого подозревают в убийстве своих жены и тещи.
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Бывший глава Евросовета Дональд Туск заявил, что выход Великобритании из Евросоюза – это одна из самых масштабных ошибок в истории ЕС.
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