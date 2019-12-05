Во Всемирном банке отметили, что показатель человеческого капитала на душу населения в РФ существенно вырос, однако он составляет всего одну пятую от среднего показателя по ОЭСР, чтобы догнать эти страны России потребуется около 100 лет.

Всемирный банк: России потребуется 100 лет, чтобы догнать страны ОЭСР

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