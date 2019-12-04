Экономика
РБКВсемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала
Экономисты Всемирного банка называют удивительным то, что доля человеческого капитала в совокупном богатстве России значительно ниже, чем в странах ОЭСР, «поскольку показатели образования в России, по-видимому, находятся на одном уровне и даже лучше, чем показатели ОЭСР в некоторых областях».
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Татьяна Абанкина: «В России наблюдается неравномерное распределение доходов»
Новые Известиявчера в 09:37
Эксперты выяснили, что средний россиянин стал почти вдвое богаче с начала 2000-х
Интерфакс04 декабря в 06:18
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Происшествия
Экс-жена хоккеиста НХЛ опубликовала видео похищения своих детей
Маргарита Зайцева, бывшая супруга российского хоккеиста клуба "Оттава Сенаторз" Никиты Зайцева, опубликовала в своем Instagram видео с похищением своих детей.
Политика
Кремль сообщил об ожиданиях от встречи в Париже
На саммит «нормандской четверки» президент Владимир Путин отправляется с желанием помочь урегулированию конфликта на Донбассе и серьезным настроем, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Общество
«Мы разучились любить»: что сказал Егор Жуков в своем последнем слове
Политика
Путин заявил об обеспечении макроэкономической стабильности в России
Президент России Владимир Путин заявил, что в России обеспечена макроэкономическая стабильность, инфляция находится на уровне 3,6%.
Кино
Netflix выпустила три постера «Ведьмака»
Netflix опубликовала три новых характер-постера с главными героями сериала «Ведьмак».
Политика
Помощник Зеленского не исключил плана отгородиться стеной от Донбасса
Украинская власть не отказывается от так называемого плана Б — изоляции от неподконтрольной части Донбасса.
Происшествия
СК прекратил уголовное дело в отношении Сергея Фомина
Следственный комитет прекратил уголовное преследование в отношении еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве - Сергея Фомина.
Общество
Запашный объяснил свой призыв «крошить» фанатов за мат
Известный дрессировщик Эдгард Запашный прокомментировал свой призыв "крошить" футбольных болельщиков за мат на стадионе, передает "Спорт-Экспресс".
Здоровье
Отсутствие правильного режима сна вызывает проблемы с сердцем
Политика
Оценено развитие дискуссии с участием России по делу MH17
Посол Австралии в России Грейм Михан рассказал о позитивной тенденции в дискуссии между его страной, Россией и Нидерландами по делу о крушении малайзийского «Боинга» над Донбассом.
Авто
Первый российский электромобиль Zetta скоро появится в продаже
Серийное производство первого российского электрокара Zetta стартует в Тольятти в первом квартале 2020 года.
Политика
В Донбассе отказались пустить к себе украинских силовиков
Предложение президента Украины Владимира Зеленского о создании муниципальной стражи в Донбассе не будет принято.
Политика
Кремль поинтересуется у полпреда в СЗФО о встрече с Сокуровым
В Кремле поинтересуются итогом встречи режиссера Александра Сокурова и полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Политика
Президент Польши отказался признавать Россию врагом НАТО
Президент Польши не считает Россию врагом НАТО. В этом Анжей Дуда признался журналистам 4 декабря.
Политика
Путин заявил о сложностях в переговорах с Украиной по транзиту газа
Президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры с Украиной по транзиту газа идут сложно.
Общество
КГБ Белоруссии и ФСБ обезвредили группу контрабандистов оружия
В Новгородской и Ленинградской областях с поличным задержали членов группы, причастной к контрабандным поставкам оружия, боеприпасов и наркотиков из-за рубежа, сообщается на сайте ФСБ.
Космос
Экипаж МКС попытается «сварить» в невесомости пиво
В случае успеха эксперимента на МКС удастся воспроизвести пиво в условиях космоса, пишет «Интерфакс».
Футбол
CAS сократил трансферный бан «Челси»
Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) сократил срок запрета на подписание новых игроков, который был наложен на лондонский «Челси».
Армия и оружие
Неизвестные атаковали американскую базу в Сирии
Неизвестные атаковали американскую базу в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
Кино
Журнал «КиноРепортер» вручил премию «Событие года»
Космос
Корабль «Прогресс МС-13» будет запущен с Байконура к МКС
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым космическим кораблем "Прогресс МС-13" будет запущена к Международной космической станции в пятницу в 12:34 мск с 31-й площадки космодрома Байконур.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Игры
Состоялся релиз Red Dead Redemption 2 в Steam
Релиз оригинальной версии Red Dead Redemption 2 для PlayStation 4 и Xbox One состоялся в октябре 2018 года.
Хоккей
Жюльен: Задоров заслужил дисквалификацию, силовой приём был грязным
Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Клод Жюльен выразил мнение, что российский защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров заслужил дисквалификацию за силовой приём против нападающего Еспери Котканиеми.
Происшествия
Журналиста Илью Азара оштрафовали на 300 тыс. руб. за акцию 31 августа
Журналиста и муниципального депутата Илью Азара оштрафовали на 300 тыс. руб. за участие в несанкционированном шествии 31 августа.