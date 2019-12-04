Экономика

РБКРБКВсемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала

Экономисты Всемирного банка называют удивительным то, что доля человеческого капитала в совокупном богатстве России значительно ниже, чем в странах ОЭСР, «поскольку показатели образования в России, по-видимому, находятся на одном уровне и даже лучше, чем показатели ОЭСР в некоторых областях».
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Предложение президента Украины Владимира Зеленского о создании муниципальной стражи в Донбассе не будет принято.
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В Кремле поинтересуются итогом встречи режиссера Александра Сокурова и полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Президент Польши отказался признавать Россию врагом НАТО

Президент Польши не считает Россию врагом НАТО. В этом Анжей Дуда признался журналистам 4 декабря.
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры с Украиной по транзиту газа идут сложно.
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Неизвестные атаковали американскую базу в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
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Участника ДТП в Петербурге 104 раза привлекали за превышение скорости

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Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
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Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Клод Жюльен выразил мнение, что российский защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров заслужил дисквалификацию за силовой приём против нападающего Еспери Котканиеми.
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