Энергетика

РБКРБКНефть на биржах после речи Трампа по Ирану показала небольшой рост

Стоимость нефти эталонных марок на биржах показала небольшой рост после падения 8 января. Это следует из данных портала Investing.com. По состоянию на 09:00 фьючерс североморской нефти Brent стоил $65,79 за баррель после резкого падения вечером 8 января — до $60,03.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Нефть на биржах после речи Трампа по Ирану показала небольшой рост

РБК01:25

Мировые цены на нефть растут

RT на русском00:20

Нефть WTI подешевела до $60 после заявления Трампа по Ирану

ТАССвчера в 13:10

Нефть дорожает после резкого падения цен днем ранее

ПРАЙМ00:15

Цены на нефть стабилизировались в четверг утром

Московский Комсомолецвчера в 21:13

После заявления Трампа по Ирану нефть WTI подешевела

Комсомольская правдавчера в 13:44

Котировки Brent скорректировались до $65,9 за баррель

Интерфакс01:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 05:48, Ашберн
Политика

СНБО Украины назвал основные версии крушения Boeing в Тегеране

РИА Новости 04:36
Технологии

«Яндекс» опроверг план запуска виртуального сотового оператора

У «Яндекса» нет планов по запуску виртуального оператора сотовой связи (mobile virtual network operator, MVNO), сообщили в компании газете «Коммерсантъ».
РБК 03:05
Общество

Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи

К высокопоставленным членам относятся королева, ее дети, внуки от старшего сына — принцы Уильям и Гарри — и их жены.
РИА Новости вчера в 15:23
Происшествия

В Омске школьница зарезала мать, заставшую ее с любовником

Любовник школьницы схватил нож и нанес женщине несколько ударов. Дочь набросилась на мать с молотком.
Российская газета 02:31
Общество

Жириновский прокомментировал свои слова о «крепостных и холопах»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в словах "холопы" и "крепостное право" нет ничего предосудительного.
РИА Новости вчера в 07:00
Политика

В Совфеде оценили заявление Украины по «Турецкому потоку»

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление о том, что из-за запуска «Турецкого потока» транзит российского газа через Украину в 2020 году сократится на 15 млрд куб. м.
RT на русском 03:32
Шоу-бизнес

Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет

После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.
Gazeta.SPb 06 января в 16:22
Политика

Техническая ошибка крушения Boeing 737 маловероятна: журналист Bild развил версию с ракетой

Известный немецкий журналист Юлиан Репке, политический редактор издания Bild, решил развить тему о возможном ракетном ударе по украинскому пассажирскому самолету Boeing 737-800.
Российский Диалог 05:28
Происшествия

Появилось видео избиения сына Жванецкого в Москве

Телеканал РЕН ТВ поделился кадрами драки возле ресторана на западе столицы, в ходе которой пострадал сын народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрий.
РИА Новости вчера в 18:17
Здоровье

Число заболевших корью в Якутске достигло 70

Число заболевших корью в Якутске достигло 70. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Радио Маяк 00:57
Технологии

Роспатент назвал самые интересные российские изобретения за 2019 год

Роспатент составил рейтинг самых интересных изобретений, запатентованных в России в течение 2019 года.
Давыдов.Индекс 07 января в 10:03
Политика

Постпред Ирана в ООН ответил на предложение США о переговорах

Предложение Вашингтона о переговорах ради безопасности в регионе не имеет смысла до того момента, пока США не снимут санкции с Ирана.
РБК 05:06
Экономика

Правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы

Правительство России утвердило план и основные направления приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы.
Газета.Ru 02:39
Космос

В Млечном Пути обнаружена колоссальная «волна» газа и молодых звезд

Naked Science вчера в 03:14
Происшествия

Ди Каприо спас находившегося 11 часов в Карибском море мужчину

Известия 04:52
Происшествия

Центробанк опроверг слухи о взрыве газового баллона в своем здании

Ранее Telegram-канал Mash информировал о том, что в здание Центробанка во время ремонтных работ взорвался газовый баллон, в результат чего пострадал один сотрудник.
Газета.Ru 05:27
Армия и оружие

Атомную подлодку «Казань» передадут ВМФ осенью 2020 года

Головная атомная подлодка усовершенствованного проекта 885М ("Ясень-М") "Казань" будет передана Военно-морскому флоту России в сентябре-октябре 2020 года.
ТАСС 03:14
Энергетика

«Газпром» снижает экспорт в Европу

С января 2020 года «Газпром» приступил к резкому снижению поставок газа в Европу, в первую очередь за счет трехкратного сокращения транзита через Украину.
Коммерсантъ вчера в 14:36
Шоу-бизнес

Девушка Илона Маска позировала с округлившимся животом

В кадре 31-летняя девушка предстала топлес. На ее живот наложено цифровое изображение младенца, словно бы он находится в утробе.
WomanHit.ru 03:07
Недвижимость

Аналитики оценили недополученную прибыль застройщиков из-за реновации

В недополученную застройщиками прибыль аналитики включают также возможные расходы на покупку дополнительных квадратных метров в домах, построенных по программе реновации: по данным Аналитического центра НАФИ, такие планы имели 10% жителей сносимых пятиэтажек.
РБК 03:19
Общество

Онищенко заявил о необходимости отменить длинные новогодние каникулы

Депутат Госдумы обратил внимание на то, что новогодние праздники необходимо сокращать, поскольку на Западе все возвращаются к работе сразу после встречи Нового года.
ФАН 07 января в 02:27
Общество

В Госдуму внесен проект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете

Правительство России внесло на рассмотрение в Государственную думу законопроект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете.
Комсомольская правда 04:00
Кино

Назван самый кассовый мультфильм в истории

Вторая часть мультфильма «Холодное сердце» стала самой кассовой в истории мирового кинематографа.
Пятый канал 07 января в 04:59
Общество

Европейская зима сменит в Москве «крымскую» зиму

"Еврозима" в столице придет на смену крымской зиме.
Российская газета 01:49
Политика

Президент Эстонии отказалась от подаренного посольством крымского вина

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принять в подарок на день рождения бутылку крымского шампанского, которую ей отправило российское посольство, сообщает издание Eesti Ekspress.
РБК вчера в 04:32
Игры

Глава PlayStation: главные инновации PS5 ещё не представлены

Игромания.ру 05:10
Политика

В Ливии прокомментировали план России и Турции о перемирии в стране

В Ливии назвали условие, при котором предложенное Россией и Турцией перемирие в стране может принести пользу.
РИА Новости 05:42
Хоккей

Ларионов объяснил свои слова о коррупции в МХЛ и ВХЛ

Sport24.ru вчера в 07:34
Кино

Терминатор не спас: сыгравший Джона Коннора актер удивил внешним видом

РЕН ТВ 05:36
Шоу-бизнес

Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей

Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
iReactor 07 января в 15:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное