с чего всё началось

Ранее прогноз ВБ по спаду ВВП России составлял 1%. Теперь же во Всемирном банке считают в 2020 году российская экономика упадет на 6%. Основные причины спада — это пандемия корорнавируса и падение цен на нефть.

Всемирный банк: экономика России в 2020 году упадет на 6%

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Финансы Курс доллара: Сбербанк сделал новый прогноз по рублю Курс доллара онлайн опубликован здесь Таким образом, рубль в последний день рабочей недели сильно прибавил к доллару и евро благодаря мировым ценам на нефть, которые пошли вверх в ожидании встречи министров ОПЕК+. 1

Общество Минимум 150 рублей. В России могут ввести почасовую оплату труда "При заключении срочного трудового договора на условиях неполного рабочего времени для исчисления оплаты труда работника применяется минимальный почасовой размер оплаты труда", – гласит текст законопроекта. 3,3K

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Общество Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире Женева, Швейцария, 8 июня 2020, 18:58 — REGNUM Распространение коронавирусной инфекции в Европе замедляется, однако в мире в целом ситуация с вирусом ухудшается.

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