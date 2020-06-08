с чего всё началось

Ранее прогноз ВБ по спаду ВВП России составлял 1%. Теперь же во Всемирном банке считают в 2020 году российская экономика упадет на 6%. Основные причины спада — это пандемия корорнавируса и падение цен на нефть.

Всемирный банк: экономика России в 2020 году упадет на 6%

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