Экономика

REGNUMREGNUMВсемирный банк: экономика России в 2020 году упадет на 6%

Ранее прогноз ВБ по спаду ВВП России составлял 1%. Теперь же во Всемирном банке считают в 2020 году российская экономика упадет на 6%. Основные причины спада — это пандемия корорнавируса и падение цен на нефть.
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Эксперты оценили прогноз снижения мировой экономики Всемирного банка

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РИА Новости09 июня в 08:14
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Появилось видео последних моментов жизни погибшего в полиции Вшивкова

В сети появилось видео последних минут жизни Ивана Вшивкова, который погиб в отделе полиции по Московскому району Калининграда*.
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Глава и крупнейший акционер «Норильского никеля» Владимир Потанин предложил партнерам по акционерному соглашению «Русалу» и Crispian отказаться от выплаты дивидендов в 2020 году, сообщает «Интерфакс».
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Кого коснется индексация пенсии с 1 июля

Система пенсионного обеспечения в России претерпит изменения с 1 июля, сообщает ToDay News Ufa.
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Первая партия российского препарата против коронавируса «Авифавир» поступила в больницы Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской и Нижегородской областей, а также в Татарстан и Екатеринбург, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
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Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет

Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters.
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Происшествия

Возбуждено уголовное дело по факту сбыта наркотиков Ефремову

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Происшествия

Из любимого бара Ефремова пропали записи камер наблюдения

Lenta.ru 02:42
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Экономика

Банки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов

Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком.
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Политика

В конгрессе США предложили ввести новые санкции против России

Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
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Происшествия

Против главы Норильска возбудили уголовное дело из-за аварии на ТЭЦ

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Проведение индивидуальных и групповых экскурсий с количеством не более пяти человек и обеспечением социальной дистанции между группами и посетителями музея допустимо, следует из рекомендаций по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения COVID-19 в музеях, музеях-заповедниках, дворцово-парковых музеях, размещенных на сайте Роспотребнадзора.
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Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 500 тыс

Число выявленных за сутки случаев инфицирования коронавирусом в РФ составило 8 779, общее число заразившихся достигло 502 436.
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В столице запустят масштабную программу поддержки бизнеса и населения "Миллион призов", благодаря которой горожанам передадут сертификаты на покупки на 10 миллиардов рублей.
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С погибшим в ДТП с Ефремовым водителем простились в Москве

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Политика

В Крыму Зеленского призвали к покаянию

Симферополь, 11 июня 2020, 09:22 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский должен раскаяться за ложь в адрес Крыма, заявил вице-премьер-министр правительства Крыма Георгий Мурадов 11 июня в комментарии РИА Новости.
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В России планируется испытание модернизированного вертолета Ка-52М "Аллигатор", на котором будет установлено новое вооружение.
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Губернатор сделает новое заявление по карантину в Краснодарском крае

Губернатор Вениамин Кондратьев 11 июня проведет заседание краевого оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
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Экономика

Госдума обсудит введение рассрочки по долгам для бизнеса и пенсионеров

Москва, 10 июня 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 10 июня, Госдума обсудит в первом чтении законопроект о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров, сообщает ИА REGNUM.
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Общество

За сутки в России подтверждено 8404 случая COVID-19

За сутки в России подтверждено 8404 случая COVID-19 в 83 регионах.
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Михаил Ефремов совершил попытку суицида

Актёр Михаил Ефремов, которого вчера, 9 июня, отправили под домашний арест после ДТП, которые он устроил в центре Москвы, мог совершить попытку суицида.
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Общество

Премьер Белоруссии призвал избавиться от углеводородной зависимости

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в ходе выступления в парламенте призвал избавить экономику страны от углеводородной зависимости.
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На «духовника Поклонской» завели административное дело за фейки

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Для The Division 2 готовят масштабное бесплатное обновление

Начиная с 16 июня в игре начнёт по частям появляться масштабное бесплатное обновление 10, которое повлияет на ключевые элементы игрового процесса.
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Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов

Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов.
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