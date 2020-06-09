Экономика
REGNUMВсемирный банк: экономика России в 2020 году упадет на 6%
Ранее прогноз ВБ по спаду ВВП России составлял 1%. Теперь же во Всемирном банке считают в 2020 году российская экономика упадет на 6%. Основные причины спада — это пандемия корорнавируса и падение цен на нефть.
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Всемирный банк прогнозирует худшую рецессию со времен II мировой войны
Российская газета09 июня в 07:09
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Происшествия
Появилось видео последних моментов жизни погибшего в полиции Вшивкова
В сети появилось видео последних минут жизни Ивана Вшивкова, который погиб в отделе полиции по Московскому району Калининграда*.
Русский Запад 03:21
Общество
Аксёнов разъяснил, как изменится жизнь в Крыму с 15 июня
«С 15 июня на территории Республики Крым полностью отменяется режим самоизоляции для всех категорий граждан, а также отменяется обязательная обсервация для приезжающих на территорию полуострова из других субъектов Российской Федерации», - сообщил он.
Крым 24 03:30
Экономика
Потанин предложил акционерам «Норникеля» не выплачивать дивиденды
Глава и крупнейший акционер «Норильского никеля» Владимир Потанин предложил партнерам по акционерному соглашению «Русалу» и Crispian отказаться от выплаты дивидендов в 2020 году, сообщает «Интерфакс».
Коммерсантъ 04:47
Общество
Кого коснется индексация пенсии с 1 июля
Система пенсионного обеспечения в России претерпит изменения с 1 июля, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 04:04
Здоровье
Регионы получили первую партию российского препарата от коронавируса
Первая партия российского препарата против коронавируса «Авифавир» поступила в больницы Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской и Нижегородской областей, а также в Татарстан и Екатеринбург, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
RT на русском 02:45
Происшествия
Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет
Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters.
Lenta.ru вчера в 04:39
Происшествия
Возбуждено уголовное дело по факту сбыта наркотиков Ефремову
RT на русском вчера в 16:39
Экономика
Банки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов
Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком.
РБК 00:00
Политика
В конгрессе США предложили ввести новые санкции против России
Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
РИА Новости вчера в 14:28
Происшествия
Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым
РЕН ТВ вчера в 15:56
Происшествия
Против главы Норильска возбудили уголовное дело из-за аварии на ТЭЦ
РИА Новости 04:07
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации о проведении экскурсий в музеях
Проведение индивидуальных и групповых экскурсий с количеством не более пяти человек и обеспечением социальной дистанции между группами и посетителями музея допустимо, следует из рекомендаций по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения COVID-19 в музеях, музеях-заповедниках, дворцово-парковых музеях, размещенных на сайте Роспотребнадзора.
РИА Новости 04:12
Общество
В двух городах Виргинии протестующие разрушили статуи конфедератов
Московский Комсомолец 03:30
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 500 тыс
Число выявленных за сутки случаев инфицирования коронавирусом в РФ составило 8 779, общее число заразившихся достигло 502 436.
ТАСС 03:36
Общество
Москва и бизнес передадут жителям сертификаты на покупки на 10 млрд
В столице запустят масштабную программу поддержки бизнеса и населения "Миллион призов", благодаря которой горожанам передадут сертификаты на покупки на 10 миллиардов рублей.
Москва 24 04:21
Происшествия
С погибшим в ДТП с Ефремовым водителем простились в Москве
Захаров погиб в ДТП, спровоцированном Михаилом Ефремовым. На церемонию пришли жена и сын, знакомые и коллеги мужчины.
Газета.Ru 04:26
Политика
В Крыму Зеленского призвали к покаянию
Симферополь, 11 июня 2020, 09:22 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский должен раскаяться за ложь в адрес Крыма, заявил вице-премьер-министр правительства Крыма Георгий Мурадов 11 июня в комментарии РИА Новости.
REGNUM 02:22
Армия и оружие
В России испытают вертолет Ка-52М «Аллигатор» с новым вооружением
В России планируется испытание модернизированного вертолета Ка-52М "Аллигатор", на котором будет установлено новое вооружение.
Российская газета 03:07
Общество
Губернатор сделает новое заявление по карантину в Краснодарском крае
Губернатор Вениамин Кондратьев 11 июня проведет заседание краевого оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
Новая Кубань вчера в 02:17
Экономика
Госдума обсудит введение рассрочки по долгам для бизнеса и пенсионеров
Москва, 10 июня 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 10 июня, Госдума обсудит в первом чтении законопроект о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 09 июня в 17:01
Общество
За сутки в России подтверждено 8404 случая COVID-19
За сутки в России подтверждено 8404 случая COVID-19 в 83 регионах.
Российская газета вчера в 03:35
Происшествия
Михаил Ефремов совершил попытку суицида
Актёр Михаил Ефремов, которого вчера, 9 июня, отправили под домашний арест после ДТП, которые он устроил в центре Москвы, мог совершить попытку суицида.
Bimru.ru вчера в 11:53
Общество
Премьер Белоруссии призвал избавиться от углеводородной зависимости
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в ходе выступления в парламенте призвал избавить экономику страны от углеводородной зависимости.
RT на русском 03:58
Армия и оружие
В России придумали подлодку-обманку
Петербургское ЦКБ "Рубин" завершило научно-исследовательские работы по созданию морского робота "Суррогат", способного имитировать субмарины разных типов.
Российская газета вчера в 03:06
Киберспорт
Для The Division 2 готовят масштабное бесплатное обновление
Начиная с 16 июня в игре начнёт по частям появляться масштабное бесплатное обновление 10, которое повлияет на ключевые элементы игрового процесса.
Игромания.ру вчера в 12:36
Общество
Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов
Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов.
Российская газета 03:06