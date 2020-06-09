Экономика

REGNUMREGNUMВсемирный банк: экономика России в 2020 году упадет на 6%

Ранее прогноз ВБ по спаду ВВП России составлял 1%. Теперь же во Всемирном банке считают в 2020 году российская экономика упадет на 6%. Основные причины спада — это пандемия корорнавируса и падение цен на нефть.
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Эксперты оценили прогноз снижения мировой экономики Всемирного банка

ПРАЙМ09 июня в 10:27

Всемирный банк ожидает спада экономики России на 6% в 2020 году

ТАСС08 июня в 11:02

Прогноз по ВВП России в 2020 году не является фатальным, считает эксперт

РИА Новости09 июня в 08:14

Всемирный банк: спад черногорской экономики составит 5,6%

REGNUM09 июня в 08:22

Всемирный банк прогнозирует худшую рецессию со времен II мировой войны

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Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году

РБК08 июня в 12:22

Эксперт высказался о прогнозе по ВВП России

News.ru09 июня в 08:43
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Происшествия

В Норвегии приговорили к 21 году тюрьмы устроившего стрельбу в мечети

Норвежский суд приговорил Филипа Мансхауса, который в августе 2019 года открыл стрельбу в мечети в пригороде Осло, к 21 году тюрьмы.
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Против главы Норильска возбудили уголовное дело из-за аварии на ТЭЦ

РИА Новости 04:07
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Происшествия

Возбуждено уголовное дело по факту сбыта наркотиков Ефремову

RT на русском вчера в 16:39
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Здоровье

Большое количество больных коронавирусом выявлено в Крыму

За сутки в Республике Крым зарегистрированы 25 новых зараженных коронавирусом, сообщил сегодня глава РК Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.
Примечания 03:35
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Футбол

РФС получил от «Монако» солидарные выплаты за Головина

Российский футбольный союз (РФС) завершил процедуру получения солидарных выплат от "Монако" за трансфер полузащитника сборной России Александра Головина, сообщили в службе коммуникаций организации.
РИА Новости 04:22
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Авто

Европейские поставки Volkswagen ID.3 начнутся в сентябре

32CARS.ru 03:46
Шоу-бизнес

Дочь Кафельникова снялась обнаженной для обложки журнала

Модель Алеся Кафельникова, дочь бывшего теннисиста Евгения Кафельникова, снялась обнаженной для журнала ELLE Russia.
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Общество

Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов

Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов.
Российская газета 03:06
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Общество

«Морской старт» договаривается с покупателем

S7 договорилась о покупке проекта «Морской старт» в 2016 году: компания получила платформу Odyssey, корабль Sea Launch Commander, оборудование и товарный знак Sea Launch.
TelecomDaily вчера в 04:30
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Общество

Осужденный за госизмену ученый Лапыгин освобожден по УДО

Московский районный суд Твери освободил по УДО бывшего сотрудника ЦНИ института машиностроения Владимира Лапыгина, который был осужден за государственную измену, сообщили в пресс-службе суда.
Московский Комсомолец 04:06
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Происшествия

Полиция задержала жителя Екатеринбурга, угрожавшего взорвать дом

ТАСС 04:11
Политика

Глава Бурятии: без обнуления сроков Путина олигархи поделят страну

Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за обнуление сроков правления президента РФ Владимира Путина.
News.ru вчера в 10:48
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Авто

Haval назвала внедорожник «большой собакой»

Новый внедорожник Haval, чьи изображения «Автоновости дня» опубликовали на прошлой неделе, назвали «Большой собакой» (с китайского «Da gou»).
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Общество

После жары россиян ждет «арктическое вторжение»

По прогнозам синоптиков, вскоре после аномально жаркой погоды жителей России ожидает «арктическое вторжение» холодного воздуха.
РИА Оренбуржье вчера в 07:41
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Политика

Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском вчера в 16:55
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Наука

Ученые выяснили, как психопаты распространяют коронавирус

Люди с психопатическими чертами личности отказываются соблюдать социальную дистанцию и готовы нарочно чихать и трогать поверхности, если заразятся коронавирусом, выяснил американский психолог.
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Шоу-бизнес

Ксения Бородина трогательно поздравила старшую дочь с 11-летием

Старшая дочь Ксении Бородиной отмечает сегодня свое 11-летие.
Вокруг ТВ вчера в 02:44
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Общество

Amazon запретила полиции использовать технологию распознавания лиц

Компания Amazon заявила, что ближайши год полиция не будет использовать программное обеспечение для распознавания лиц.
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Происшествия

В Татарстане умер еще один пациент с коронавирусом

НТР 24 04:10
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Политика

Зеленский: россиянам станет стыдно за присоединение Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что без деоккупации Крыма нельзя говорить о нормальных отношениях с Россией.
News.ru вчера в 11:23
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Армия и оружие

Военные США пытались помешать российскому патрулю в Сирии

На опубликованных кадрах виден американский военный бронеавтомобиль M1235 MRAP, который пытается помешать продвижению российского патруля.
REGNUM 00:05
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Общество

МЧС предупредило москвичей о грозе с градом

Вести.Ru 09 июня в 06:43
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Политика

Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы

ТАСС вчера в 05:57
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Общество

В России стартуют выплаты опекунам инвалидов и пенсионеров

В России стартуют выплаты волонтерам, взявшим на временное попечительство пенсионеров, инвалидов, детей-сирот или оставшихся без родительского попечения, сообщает "Парламентская газета".
Газета.Ru 02:38
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Экономика

Мишустин рассказал о влиянии коронавируса на экономику

Влияние внешних факторов на экономику России в первом квартале 2020 года было умеренным.
Известия 05:07
Экономика

Потанин предложил акционерам «Норникеля» не выплачивать дивиденды

Глава и крупнейший акционер «Норильского никеля» Владимир Потанин предложил партнерам по акционерному соглашению «Русалу» и Crispian отказаться от выплаты дивидендов в 2020 году, сообщает «Интерфакс».
Коммерсантъ 04:47
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Спорт

МОК аннулировал результат женской сборной России по хоккею на ОИ-2014

МОК перераспределил места в женском хоккейном турнире на Олимпиаде 2014 года в Сочи.
Sport.ru вчера в 19:28
Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру 09 июня в 10:28
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Общество

ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России

Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru вчера в 15:38
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Финансы

Курс рубля снижается к евро в начале торгов

Курс рубля в начале торгов повышается к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru вчера в 03:18
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