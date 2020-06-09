Экономика
REGNUMВсемирный банк: экономика России в 2020 году упадет на 6%
Ранее прогноз ВБ по спаду ВВП России составлял 1%. Теперь же во Всемирном банке считают в 2020 году российская экономика упадет на 6%. Основные причины спада — это пандемия корорнавируса и падение цен на нефть.
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Всемирный банк прогнозирует худшую рецессию со времен II мировой войны
Российская газета09 июня в 07:09
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Футбол
ЦСКА поздравил Вагнера Лава с днем рождения
Газета.Ru 05:41
Политика
Республиканцы предложили ввести новые жесткие санкции против России
РФ предлагают признать "государством-спонсором терроризма" и ввести ограничения против нефтегазовых проектов, российского суверенного долга и "подконтрольных лиц России" в других странах.
Деловое.ТВ 01:34
Происшествия
В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков
РИА Новости вчера в 14:26
Армия и оружие
Военные США пытались помешать российскому патрулю в Сирии
На опубликованных кадрах виден американский военный бронеавтомобиль M1235 MRAP, который пытается помешать продвижению российского патруля.
REGNUM 00:05
Общество
Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов
Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов.
Российская газета 03:06
Общество
Amazon запретила полиции использовать технологию распознавания лиц
Компания Amazon заявила, что ближайши год полиция не будет использовать программное обеспечение для распознавания лиц.
ITZine.ru 01:01
Происшествия
Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым
РЕН ТВ вчера в 15:56
Происшествия
Против главы Норильска возбудили уголовное дело
Норильск, Красноярский край, 11 июня 2020, 11:11 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело против мэра Норильска (Красноярский край) Рината Ахметчина по факту халатности при разливе нефтепродуктов, сообщает 11 июня пресс-служба СКР.
REGNUM 04:11
Общество
Минкультуры разрешило музеям-заповедникам открыть свои парки 16 июня
Министр культуры России Ольга Любимова подписала приказ об открытии с 16 июня парковых зон музеев, музеев-заповедников и дворцово-парковых музеев, сообщает пресс-служба Минкультуры.
Ведомости 04:19
Происшествия
С погибшим в ДТП с Ефремовым водителем простились в Москве
Захаров погиб в ДТП, спровоцированном Михаилом Ефремовым. На церемонию пришли жена и сын, знакомые и коллеги мужчины.
Газета.Ru 04:26
Общество
МЧС предупредило о грозе и граде в Москве
Газета.Ru 04:42
Общество
Работающих 1 июля россиян ждет двойная оплата
Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко заявила, что оплата труда россиян, которые будут работать в день общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ, будет производиться в повышенном размере.
Газета.Ru 01:24
Шоу-бизнес
Дочь Кафельникова снялась обнаженной для обложки журнала
Модель Алеся Кафельникова, дочь бывшего теннисиста Евгения Кафельникова, снялась обнаженной для журнала ELLE Russia.
Lenta.ru 02:56
Общество
ПФР начал выплаты взявшим на проживание детей, инвалидов и престарелых
Пенсионный фонд России (ПФР) приступил к выплатам гражданам, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.
ТАСС 09 июня в 05:13
Экономика
Владимир Потанин режет дивиденды
Глава «Норникеля» Владимир Потанин предложил партнерам по акционерному соглашению отказаться от выплаты дивидендов в течение 2020 года, а итоговые дивиденды за 2020 год ограничить минимальным уровнем $1 млрд, сообщил «Интерфакс».
Коммерсантъ 05:33
Общество
ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников
Российская газета 03:37
Общество
Кудрин счел поддержку россиян в кризис недостаточной
Государственные меры поддержки во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса и падением цен на нефть, сочли недостаточными.
Lenta.ru 04:53
Происшествия
Росгвардия наказала угрожавшего подбросить наркотики сотрудника
11 июня в Сети появилось видео, на котором приехавший на вызов сотрудник Росгвардии угрожает подбросить наркотики мужчине, который слишком громко слушал музыку дома.
РБК 05:10
Общество
На Кубани снимают пропускной режим между муниципальными образованиями
Пропускной режим между муниципальными образованиями в Краснодарском крае был введён в начале апреля в качестве меры для ограничения распространения коронавируса.
REGNUM 05:44
Общество
Городские власти и бизнес выделят москвичам сертификаты на покупки на 10 млрд рублей
По словам Немерюка, аналогичные акции проводятся во многих странах мира и направлены на стимулирование восстановления сферы услуг и торговли после спада из-за пандемии коронавируса.
Интерфакс 04:07
Наука
Музыка Моцарта оказалась полезной для сопутствующей терапии
Ведущий автор исследования Марджан Рафи говорит, что ежедневное прослушивание Моцарта можно рекомендовать как сопутствующую терапию для уменьшения приступов у пациентов страдающих эпилепсией.
Популярная механика 05:23
Общество
ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России
Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru вчера в 15:38
Здоровье
Регионы получили первую партию российского препарата от коронавируса
Первая партия российского препарата против коронавируса «Авифавир» поступила в больницы Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской и Нижегородской областей, а также в Татарстан и Екатеринбург, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
RT на русском 02:45
Шоу-бизнес
Варнава кардинально сменила имидж после расставания с женихом
ФАН вчера в 20:44
Экономика
ФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.
RT на русском вчера в 14:08
Единоборства
Блэйдс уверен в досрочной победе над Волковым
RT на русском 02:19
Политика
Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы
ТАСС вчера в 05:57