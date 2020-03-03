Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВсемирный банк направит $12 млрд на борьбу с коронавирусом

В руководстве Всемирного банка приняли решение направить 12 млрд долларов в качестве неотложной помощи на борьбу с новым типом коронавируса. Средства поступят на счета стран, в которых распространяется инфекция.
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с чего всё началось
«Это финансирование предназначено для того, чтобы помочь странам-членам принять эффективные меры для реагирования и, где это возможно, уменьшить трагическое воздействие, вызванное COVID-19»,— говорится в заявлении
 ВБ.
Коммерсантъ00:16

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Всемирный банк выделяет $12 млрд на борьбу с коронавирусом

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Всемирный банк выделяет 12 миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом

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Всемирный банк выделит 12 миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом

Российская газетавчера в 18:29

Всемирный банк выделит $12 млрд неотложной помощи на борьбу с коронавирусом

ТАССвчера в 16:06
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В детском саду Подмосковья дети отравились крысиным ядом

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Понятие о «государствообразующем народе» в Конституции содержится в положении о государственном языке.
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Потенциально опасный астероид приблизится к Земле в конце апреля

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Лидер группы «Ленинград» и член Партии роста Сергей Шнуров поделился в Instagram отрывком матерной песни, в которой пообещал изнасиловать кандидатов на выборах.
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Новосибирцы зарабатывают меньше жителей большинства регионов в СФО

В Новосибирской области больше всех зарабатывают представители финансовой отрасли и страхования – 71 320 рублей, меньше всех получают те, чья деятельность связана с HoReCa, средняя зарплата у работников гостиниц и предприятий общественного питания – 22 011 рублей.
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Минфин закупит минимум валюты за два года

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Адвокат биатлонисток: МОК не признал поддельными подписи Родченкова

Адвокат отечественных биатлонисток Алексей Панич заявил о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) не признал поддельными подписи бывшего главы московской лаборатории Григория Родченкова в заключениях, представленных по допинговому делу.
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Законопроект о новых основаниях для получения страховых пенсий Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.
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Экономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей

Пенсионная реформа позволила бюджету сэкономить на выплатах 21,5 млрд рублей за 2019 год, сообщают "Известия" со ссылкой на специальную оценку Национального рейтингового агентства (НРА).
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«От Таисии ничего не осталось»: фанаты сравнили Повалий с мультяшкой

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Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей

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Из подмосковной больницы сбежал мужчина с подозрением на коронавирус

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