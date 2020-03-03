Экономика
Московский КомсомолецВсемирный банк направит $12 млрд на борьбу с коронавирусом
В руководстве Всемирного банка приняли решение направить 12 млрд долларов в качестве неотложной помощи на борьбу с новым типом коронавируса. Средства поступят на счета стран, в которых распространяется инфекция.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
«Это финансирование предназначено для того, чтобы помочь странам-членам принять эффективные меры для реагирования и, где это возможно, уменьшить трагическое воздействие, вызванное COVID-19»,— говорится в заявлении ВБ.Коммерсантъ00:16
Подробнее о событии
Показать все источники
Всемирный банк выделяет 12 миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом
Комсомольская правдавчера в 16:55
Всемирный банк выделит 12 миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом
Российская газетавчера в 18:29
Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 08:31, Ашберн
Происшествия
«Ъ»: Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем
Кино
Съемки сериала «Сваты 7» покинули актеры Кравченко и Железняк
Из Минска, где проходят съемки, уехали актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Футбол
Лапочкин рассудит «Спартак» и «Краснодар» в матче 21-го тура ЧР
Арбитр Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга назначен на матч 21-го тура чемпионата России по футболу между московским "Спартаком" и "Краснодаром", сообщается в микроблоге Российского футбольного союза (РФС) в Twitter.
Музыка
Жириновский станцевал под трек Little Big
Происшествия
В детском саду Подмосковья дети отравились крысиным ядом
В детском саду Воскресенского городского округа Московской области пять детей отравились крысиным ядом, сообщает областной Следственный комитет.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ
Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
Футбол
Президент «Урала» раскритиковал решение о переносе матча Кубка России
Перенос матча 1/4 финала Кубка России по футболу против ярославского "Шинника" повлиял на тренировочный процесс "Урала", заявил РИА Новости президент команды из Екатеринбурга Григорий Иванов.
Авто
Volkswagen прекратит разработку автомобилей на природном газе
Директор по развитию Volkswagen Франк Вельш заявил, что компания откажется от производства легковых машин на газомоторном топливе CNG.
Шоу-бизнес
Виктория Исакова рассказала о гибели трехмесячной дочери
Instagram Актриса кино и сериалов Виктория Исакова призналась в гибели трехмесячной дочери.
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию России
Понятие о «государствообразующем народе» в Конституции содержится в положении о государственном языке.
Космос
Потенциально опасный астероид приблизится к Земле в конце апреля
Потенциально опасный астероид диаметром от 1,8 до четырех километров приблизится к Земле 29 апреля.
Шоу-бизнес
Милош Бикович и Макс Барских придут в «Вечерний Ургант»
В понедельник в студию Первого канала придет Лариса Долина, во вторник – Ева Польна и Анна Седокова, в среду – Милош Бикович, Макс Барских, Виктория Исакова с Владимиром Яглычем (которые представят фильм "Один вдох") и Григорий Лепс с Тимуром Родригезом.
Общество
Королева Елизавета II впервые за 10 лет вручила награды в перчатках
Причиной могла стать профилактика коронавируса. Королева Елизавета II впервые за 10 лет вручила награды в перчатках.
Музыка
Менеджер Little Big покинул группу после новостей о Евровидении
В своем фейсбуке PR-менеджер и директор по развитию группы Little Big Андрей Орехов написал, что прекращает свою работу в музыкальном коллективе.
Здоровье
ВОЗ прогнозирует рост заражений коронавирусом на Украине
Ранее сообщалось, что на Украине новым типом коронавируса заразился один человек, и еще шестеро с подозрением на заболевание проходят лабораторные исследования.
Общество
У «Газпрома» начались проблемы из-за коронавируса
Проблемы у компании начались из-за распространения коронавируса во многих странах мира.
Общество
Блогер Диденко рассказала о «подарке» от погибшего мужа
Блогер Екатерина Диденко назвала время смерти своего мужа Валентина "подарком" ей от него.
Общество
Шнуров пообещал ******** системных и внесистемных конкурентов на выборах
Лидер группы «Ленинград» и член Партии роста Сергей Шнуров поделился в Instagram отрывком матерной песни, в которой пообещал изнасиловать кандидатов на выборах.
Экономика
Новосибирцы зарабатывают меньше жителей большинства регионов в СФО
В Новосибирской области больше всех зарабатывают представители финансовой отрасли и страхования – 71 320 рублей, меньше всех получают те, чья деятельность связана с HoReCa, средняя зарплата у работников гостиниц и предприятий общественного питания – 22 011 рублей.
Происшествия
Следствие по делу историка Соколова завершено
Происшествия
Задержаны распространители фейков о коронавирусе в Москве
Распространителей фейковой информации о массовом заражении коронавирусом в Москве задержали.
Экономика
Минфин закупит минимум валюты за два года
Минфин России в марте планирует закупить минимальное с начала действия бюджетного правила количество валюты — 133,3 млрд руб. Об этом говорится в сообщении министерства.
Биатлон
Адвокат биатлонисток: МОК не признал поддельными подписи Родченкова
Адвокат отечественных биатлонисток Алексей Панич заявил о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) не признал поддельными подписи бывшего главы московской лаборатории Григория Родченкова в заключениях, представленных по допинговому делу.
Общество
Законопроект о досрочных частных пенсиях прошел II чтение Госдумы
Законопроект о новых основаниях для получения страховых пенсий Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.
Экономика
Экономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей
Пенсионная реформа позволила бюджету сэкономить на выплатах 21,5 млрд рублей за 2019 год, сообщают "Известия" со ссылкой на специальную оценку Национального рейтингового агентства (НРА).
Здоровье
Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
Происшествия
Из подмосковной больницы сбежал мужчина с подозрением на коронавирус
Из больницы в подмосковном Домодедово сбежал мужчина, который вернулся из Италии с симптомами вызванного коронавирусом заболевания.
Армия и оружие