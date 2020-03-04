В руководстве Всемирного банка приняли решение направить 12 млрд долларов в качестве неотложной помощи на борьбу с новым типом коронавируса. Средства поступят на счета стран, в которых распространяется инфекция.

Всемирный банк направит $12 млрд на борьбу с коронавирусом

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