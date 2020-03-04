Экономика
Московский КомсомолецВсемирный банк направит $12 млрд на борьбу с коронавирусом
В руководстве Всемирного банка приняли решение направить 12 млрд долларов в качестве неотложной помощи на борьбу с новым типом коронавируса. Средства поступят на счета стран, в которых распространяется инфекция.
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Происшествия
В Чебоксарах 13-летняя девочка утонула в школьном бассейне
Экономика
Минэнерго предлагает создать в России единого оператора газификации
Министерство энергетики России предлагает создать единого регионального оператора газификации, который бы отвечал в том числе за строительство межпоселковых и поселковых газопроводов.
Армия и оружие
Белорусские миротворцы проведут учения с британскими морпехами
Совместная тренировка белорусских миротворцев и подразделений морской пехоты Великобритании пройдёт в Белоруссии.
Происшествия
Во Франции мужчина захватил в заложники женщину и пятерых детей
Во французском городе Труа вооруженный мужчина взял в заложники беременную женщину и пятерых детей, сообщил BFMTV со ссылкой на полицию.
Музыка
Киркоров оценил выбор Little Big для участия в «Евровидении»
Народный артист России Филипп Киркоров одобрил выбор рейв-группы Little Big в качестве представителя России на "Евровидении-2020", сообщает ТАСС.
Здоровье
На Украине зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
В Черновицкой области Украины зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом.
Политика
Спикер Рады сообщил об отставке премьера Украины
Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке, сообщила Strana.ua.
Общество
Законопроект о досрочных частных пенсиях прошел II чтение Госдумы
Законопроект о новых основаниях для получения страховых пенсий Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.
Гаджеты
AnTuTu опубликовала список самых производительных смартфонов февраля
Всемирно известная площадка для тестирования мобильных устройств AnTuTu опубликовала обновлённый рейтинг самых мощных смартфонов, которые были представлены в феврале.
Футбол
Роналду рассказал о состоянии своей мамы
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду поведал о текущем состоянии своей мамы Марии Долореш душ Сантуш Авейру.
Происшествия
Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе
Шоу-бизнес
Ольга Бузова проведет премию МУЗ-ТВ
Певица и звезда реалити-шоу Ольга Бузова стала ведущей Премии "МУЗ-ТВ 2020", сообщает "Вокруг ТВ" со ссылкой на заявление генерального директора канала Арманп Давлетьярова.
Кино
Международном Ленинградском областном фестивале театров LOFT
В Китае игровой ремейк мультфильма «Мулан» покажут с вырезанной сценой из-за цензуры.
Гаджеты
Apple выплатит владельцам старых iPhone до $500 млн
Корпорация Apple выплатит владельцам старых IPhone до 500 миллионов долларов по иску о намеренном замедлении работы этих гаджетов.
Политика
ВС не принял иск о распоряжении Путина по голосованию по Конституции
Верховный суд не увидел нарушений и противоречий в распоряжении президента Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию.
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно взяло курс на Суэц в Египте
Судно «Газпрома» «Академик Черский», которое по словам главы Минэнергетики Александра Новака может достроить газопровод «Северный поток-2» продолжает двигаться на запад и направляется к египетскому порту Суэц.
Футбол
Россия в Лиге наций сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией
Соперниками сборной России по футболу в Лиге наций UEFA стали команды Сербии, Турции и Венгрии. Жеребьевка прошла в Амстердаме.
Кино
Вышел трейлер мультфильма «Темная лига справедливости: Апокалипсис»
В сети появился трейлер полнометражного анимационного фильма "Темная лига справедливости: Апокалипсис".
Культура
Pornhub покажет полнометражный фильм без порно. Зато бесплатно
Бесплатная премьера картины Shakedown («Вымогательство») состоится на Pornhub 4 марта.
Кино
Актеры Кравченко и Железняк покинули съемки «Сватов-7»
Выход седьмого сезона «Сваты» оказался под угрозой. Как сообщает ToDay News Ufa, со съемок уехали Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Космос
Новый прототип SpaceX Starship взорвался во время испытаний
В конце ноября SpaceX уже проводила испытания первого полноразмерного прототипа космического корабля Starship, в ходе которого агрегат был разрушен избыточным давлением.
Здоровье
Зампред правительства РФ Голикова посетила детскую облбольницу в Туле
Спорт
Коронавирус подтвердили у двух российских велогонщиков в ОАЭ
Коронавирус подтвердили у двоих членов российской команды Gazprom-RusVelo, которые выступали в многодневке «Тур ОАЭ».
Армия и оружие
Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией и Ираном по Сирии
Турция не испытывает никаких проблем с Россией и Ираном по Сирии, все ее действия продиктованы национальными интересами, сообщает Habertürk со ссылкой на президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана.
Общество
Google отменила мероприятие, на котором могли представить Android 11
Несколько недель назад Google анонсировала мероприятие, на котором должна была показать Android 11. Сейчас компания объявила об его отмене.
Экономика
ФРС США снизила ставку из-за коронавируса
Федеральная резервная система США на первом с 2008 года экстренном заседании неожиданно снизила ключевую ставку до 1—1,25% с 1,5—1,75% на фоне вспышки коронавируса в мире.
Армия и оружие
Удар российского гиперзвукового «Циркона» сравнили с молнией
Журналисты прокомментировали морские испытания ракеты. Удар российского гиперзвукового "Циркона" сравнили с молнией.
Политика
Врачи заявили об отравлении лидера оппозиции Абхазии
Врачи поставили лидеру оппозиции Абхазии Аслану Бжании диагноз «отравление неизвестным веществом».