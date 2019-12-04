Экономика

ТАССТАССВсемирный банк повысил прогноз роста ВВП России на 2019 год

Эксперты Всемирного банка прогнозируют, что в 2019 году и до конца 2021 года продолжится снижение умеренного уровня бедности, однако необходимо будет проводить мониторинг состояния уязвимых слоев населения.
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В Одессе скончалась женщина 1976 года рождения, пострадавшая в результате пожара в здании учебного корпуса Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
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Сегодня, 3 декабря 2019 года, испоняется ровно 25 лет с того момента, как компания Sony выпустила свою консоль Playstation.
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По информации издания, российские войска атаковали позиции боевиков группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», созданной на базе «Джабхат ан-Нусры», которую США считают частью «Аль-Каиды» (организации запрещены в России).
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Регулярные пилотируемые миссии американских космических кораблей к МКС, которые должны стартовать летом 2020 года, «ознаменуют начало конца России как космической державы», пишет The Hill.
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Если самозанятый оказывает услуги компании, то со всего дохода платит налог 6%, а если другим частным лицам, например при репетиторских услугах, — 4%. Работать на себя на пенсии, оказывается, выгоднее.
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