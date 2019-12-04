Эксперты Всемирного банка прогнозируют, что в 2019 году и до конца 2021 года продолжится снижение умеренного уровня бедности, однако необходимо будет проводить мониторинг состояния уязвимых слоев населения.

Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России на 2019 год

Политика Германия выслала двух сотрудников российского посольства МИД Германии принял решение выслать двух сотрудников российского посольства в Берлине, говорится на официальной странице ведомства в Тwіттеr.

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