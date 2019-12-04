Во Всемирном банке назвали главные риски для финансового благополучия РФ. Эксперты из Всемирного банка дали более положительный прогноз для роста экономики России: если в 2019 году наблюдается повышение ВВП на 1,2%, то в 2020 году можно ожидать 1,8%.

Во Всемирном банке назвали главные риски для экономики РФ

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