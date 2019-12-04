Экономика

Мой БрянскМой БрянскВсемирный банк назвал главные риски для экономики России

Рост ВВП России в 2019 году может составить 1,2%. Всемирный банк рассказал о главных рисках для экономики России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на доклад организации.
Читать в источнике
Комментировать72

Подробнее о событии

Всемирный банк оценил потенциал нацпроектов

Коммерсантъвчера в 17:19

Всемирный банк назвал главные риски для экономики России

РБКвчера в 06:30

Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики России

Телеканал 360°вчера в 08:51

Всемирный банк улучшил прогноз роста экономики РФ на 2019 год

Московский Комсомолецвчера в 07:48

Всемирный банк повысил прогноз по росту экономики РФ на 2019 год

РЕН ТВвчера в 07:28

Как Всемирный банк оценил российскую экономику. Максимально коротко (250 слов)

ТАССвчера в 08:45

Всемирный банк немного улучшил прогноз по росту экономики России

Газета.Ruвчера в 11:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 02:31, Ашберн
Общество

ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн

Ведомости вчера в 08:06
Политика

Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону

Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
REGNUM вчера в 14:47
Шоу-бизнес

Познер отказался отвечать на нападки Певцова

Телеведущий Владимир Познер отказался реагировать на резкие высказывания актера Дмитрия Певцова в свой адрес.
Национальная служба новостей вчера в 08:51
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости вчера в 08:30
Политика

Венгрия просит Россию помочь защитить свою диаспору на Украине

Международный суд ООН отклонил возражения РФ по иску Украины Спикер Госдумы призвал Европарламент, ОБСЕ и ПАСЕ изучить ситуацию с правами нацменьшинств на Украине.
Право.ру 03 декабря в 08:30
Космос

Выявлен масштаб задачи по очистке от космического мусора

Профессор Хью Льюис скажет делегатам на первой Международной орбитальной конференции по поводу загрязненности орбиты, а также что поддержание лишь небольшой популяции спутников на орбите на высоте более 1000 км может привести к новым столкновениям и экспоненциальному росту космического мусора.
AstroNews.ru вчера в 18:16
Происшествия

Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов

Воинская часть, где проходил службу обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов, до конца года будет расформирована, сообщил РБК источник в Минобороны.
РБК вчера в 05:31
Общество

Страховщики предупредили о возможном повышении стоимости ОСАГО

Стоимость полиса ОСАГО может вырасти на 30%, сообщили "Известия" со ссылкой на Российский союз страховщиков (РСА).
Газета.Ru 01:54
Транспорт

Проезд двухэтажного поезда по Крымскому мосту сняли на видео

Пользователи социальных сетей сняли видео, на котором двухэтажный пассажирский поезд на высокой скорости проезжает Крымский мост в направлении полуострова.
Российская газета вчера в 04:55
Политика

В Китае признали россиян воинственным народом

Многие китайцы считают россиян воинственным народом по разным причинам.
Газета.Ru вчера в 21:59
Шоу-бизнес

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально взяла мужское имя

Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Бреда Питта 13-летняя Шайло официально взяла себе имя Джон, пишут СМИ.
Культуромания 03 декабря в 10:17
Шоу-бизнес

Лещенко считает пенсии россиян позорными и унизительными

Позорными и унизительными считает пенсии в России народный артист РСФСР Лев Лещенко.
Shraibikus News вчера в 15:42
Политика

Президент Польши отказался считать Россию врагом НАТО

Президент Польши Анджей Дуда не считает Россию врагом НАТО.
RT на русском вчера в 13:51
Общество

Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года

Гособвинение попросило четыре года колонии строгого режима для блогера и студента Высшей школы экономики Егора Жукова, который обвиняется в призывах к экстремизму в видео на своем YouTube-канале, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 09:36
Кино

Россияне назвали любимые новогодние фильмы

Любимым новогодним фильмом у россиян остается кинокартина Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!».
ФедералПресс 00:36
Здоровье

Областную больницу Сахалина ждет служебная проверка

В областной больнице на Сахалине пройдет служебная проверка.
EastRussia вчера в 20:29
Политика

Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
RT на русском вчера в 12:09
Общество

Институт Pantone назвал главный цвет 2020 года

АБН 01:21
Общество

Ингредиенты для оливье в 2019 году подорожали на 4,6%

За год средняя стоимость продуктов, которые понадобятся для приготовления главного праздничного салата — оливье, выросла на 4,6%. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Известия 03 декабря в 17:09
Происшествия

В Перми почтут память погибших при пожаре в клубе «Хромая лошадь»

ТАСС вчера в 16:27
Происшествия

РБК: Генпрокуратура отменила дело владельца «Кристалла-Лефортово»

Заместитель генпрокурора Виктор Гринь отменил возбуждение уголовного дела в отношении основного бенефициара группы компаний «Кристалл-Лефортово» Павла Сметаны по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), сообщил РБК со ссылкой на копию соответствующего постановления.
Коммерсантъ 01:06
Происшествия

В Петербурге Вечный огонь забросали снегом

RT на русском вчера в 13:06
Здоровье

Врачи назвали необычный симптом, причины и лечение диабета на коже

Врачи назвали необычные симптомы, причины и лечение диабета на коже.
Ugpressa.ru 03 декабря в 22:49
Происшествия

Жительница Бийска, убившая свою 11-месячную дочь, получила 15 лет

РИА Новости вчера в 22:45
Общество

Производители стиральных порошков ответили на обвинения ФАС

Ранее ФАС вынесла предупреждение производителям стиральных порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt из-за того, что их товары, продающиеся в России, отличаются по качеству от таких же за рубежом.
РИА Новости вчера в 21:08
Футбол

«МЮ» победил «Тоттенхэм» Моуринью

Газета.Ru вчера в 16:32
Гаджеты

В Роскачестве назвали лучшие модели наушников

Анализируя новую модель наушников Samsung – Galaxy Buds, в Роскачестве заметили, что они проигрывают прошлогодним Gear IconX практически по всем показателям - не только по качеству звука, но и по удобству пользования, а также прочности.
Rambler News Service 00:00
Здоровье

Собянин расширил программу закупки лекарств для лечения онкологии

Московский Комсомолец вчера в 11:32
Футбол

Тухель: «Кавани не заслуживает быть запасным. Это грустно»

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Томас Тухель после победы над "Нантом" (2:0) в матче 16-го тура Лиги 1 высказался о положении Эдинсона Кавани в парижской команде.
Soccer.ru вчера в 23:16
Общество

Депутат Госдумы пожаловался на скромные служебные квартиры

Петров считает: идти в депутаты ради служебных квартир и других благ — бессмысленно. Он отметил, что «в таком доме прожил 19 лет».
LentaChel.ru вчера в 05:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное