Рост ВВП России в 2019 году может составить 1,2%. Всемирный банк рассказал о главных рисках для экономики России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на доклад организации.

Общество ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права Госавтоинспекция России планирует исключить этап экзамена на водительские права на закрытых площадках с октября 2020 года.

Здоровье Черняне обсудили вопросы улучшения первичного звена здравоохранения В Чернском районе состоялась встреча представителей медицинских учреждений, депутатов, общественности, на которой по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина было продолжено обсуждение разработки программы модернизации первичного звена здравоохранения региона.

Происшествия Сотрудник ростовского ГИБДД застрелил угрожавшего пистолетом мужчину В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что сотрудник ГИБДД в Ростовской области застрелил местного жителя, который начал стрелять в патруль.

Политика В ГД прокомментировали отказ делегации из России в американских визах Отказ российской делегации в американских визах свидетельствует о том, что Соединенные Штаты Америки отгораживаются от России и не хотят вступать в диалог по актуальным вопросам, заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов (ЛДПР).

Политика Меркель объяснила высылку российских дипломатов Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что приняла решение о высылке российских дипломатов из-за недостаточной помощи Москвы в расследовании убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.

Политика В Совфеде считают закономерной позицию Казахстана по Крыму Парламентарий отреагировал на слова президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева из интервью немецкому изданию Deutsche Welle, где тот сказал, что в республике не считают воссоединение Крыма с Россией аннексией.