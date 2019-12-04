Экономика
Мой БрянскВсемирный банк назвал главные риски для экономики России
Рост ВВП России в 2019 году может составить 1,2%. Всемирный банк рассказал о главных рисках для экономики России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на доклад организации.
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Общество
ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права
Госавтоинспекция России планирует исключить этап экзамена на водительские права на закрытых площадках с октября 2020 года.
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 станет первым смартфоном с топовым Snapdragon 865
Происшествия
Жилой дом обрушился после взрыва газа в Польше
Футбол
Ибрагимович согласился вернуться в «Милан»
Армия и оружие
WSJ: США задумались о переброске 14 тысяч военных на Ближний Восток
Издание Wall Street Journal опубликовало материал со ссылкой на американских официальных лиц, в котором говорится о намерении США перебросить 14 тысяч военных на Ближний Восток.
Здоровье
Черняне обсудили вопросы улучшения первичного звена здравоохранения
В Чернском районе состоялась встреча представителей медицинских учреждений, депутатов, общественности, на которой по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина было продолжено обсуждение разработки программы модернизации первичного звена здравоохранения региона.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Политика
Порошенко, Тимошенко и Вакарчук призвали украинцев выйти на Майдан
Бывший президент Украины Петр Порошенко (лидер «Европейской солидарности»), экс-премьер Юлия Тимошенко (лидер «Батькивщины») и солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук (лидер «Голоса») призвали выйти 8 декабря на Майдан.
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске жестко отреагировал на слова Дмитрия Шепелева
По словам Фриске, Шепелев продолжает избегать общения внука с дедушкой, несмотря на решение суда.
Политика
Болгария ответила на слова Путина о торможении «Турецкого потока»
Ранее Владимир Путин заявил, что Болгария намеренно затягивает реализацию проекта газопровода «Турецкий поток» на своей территории.
Происшествия
Сотрудник ростовского ГИБДД застрелил угрожавшего пистолетом мужчину
В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что сотрудник ГИБДД в Ростовской области застрелил местного жителя, который начал стрелять в патруль.
Культура
Жители Хакасии поделились впечатлениями от выпуска «Орла и Решки»
Девушки спрятали в разных районах республики 5 бутылок со 100 долларами в каждой. Накануне жители Хакасии активно искали эти тайники.
Технологии
В WhatsApp появится темная тема
В мессенджере WhatsApp в скором времени появится темная тема.
Политика
Экс-депутата Рады заочно обвинили в нападении на посольство РФ в Киеве
Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук участвовал в нападении на посольство России в Киеве в марте 2016 года.
Авто
Opel Insignia обзавелся продвинутой оптикой
Новый Opel Insignia обзавелся продвинутой оптикой.
Кино
Виктор Сухоруков объяснил, почему фильм «Брат 3» невозможен
Сухоруков в двух лентах сыграл брата главного героя. Продолжение этого легендарного фильма фанаты ждут уже много лет.
Шоу-бизнес
Камилла Морроне высказалась о романе с Леонардо Ди Каприо
Девушка решила впервые высказаться на этот счет.
Наука
Обнаружена связь между курением марихуаны и раком яичек
Целью было выявить связь между курением марихуаны и риском развития рака.
Политика
В ГД прокомментировали отказ делегации из России в американских визах
Отказ российской делегации в американских визах свидетельствует о том, что Соединенные Штаты Америки отгораживаются от России и не хотят вступать в диалог по актуальным вопросам, заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов (ЛДПР).
Армия и оружие
США захватили имеющие отношение к Ирану детали ракет
Политика
Меркель объяснила высылку российских дипломатов
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что приняла решение о высылке российских дипломатов из-за недостаточной помощи Москвы в расследовании убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Политика
В Совфеде считают закономерной позицию Казахстана по Крыму
Парламентарий отреагировал на слова президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева из интервью немецкому изданию Deutsche Welle, где тот сказал, что в республике не считают воссоединение Крыма с Россией аннексией.
Политика
Судебный комитет нашел в действиях Трампа основания для импичмента
Президент США Дональд Трамп «поставил свои личные и политические интересы» выше национальных.
Экономика
Госдума обсудит повышение минимальной зарплаты в России
Госдума на пленарном заседании 5 декабря рассмотрит правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12130 рублей.