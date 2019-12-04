Экономика
Мой БрянскВсемирный банк назвал главные риски для экономики России
Рост ВВП России в 2019 году может составить 1,2%. Всемирный банк рассказал о главных рисках для экономики России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на доклад организации.
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Политика
Сокуров назвал полпреда президента в СЗФО высокомерным
По словам знаменитого режиссера Александра Сокурова, разговор с полпредом президента в СЗФО Александром Гуцаном о строительстве мусорного полигона в Архангельской области получился совершенно бесполезным.
Происшествия
Жилой дом обрушился после взрыва газа в Польше
В жилом трехэтажном доме Польши произошел взрыв газа, который вызвал обрушение конструкций.
Политика
Премьер Болгарии оправдал задержки с «Турецким потоком» процедурами ЕС
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов попытался оправдаться за задержку в строительстве той части газопровода "Турецкий поток", которая проходит по территории его страны.
Политика
Президент Польши отказался считать Россию врагом НАТО
Президент Польши Анджей Дуда не считает Россию врагом НАТО.
Общество
В Госдуме опровергли данные о подорожании ОСАГО
Тарифы на ОСАГО в России не вырастут на 30%, возможна индексация на уровень инфляции.
Политика
МИД России отреагировал на высылку Германией двух дипломатов
Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря немецкий МИД объявил двух российских дипломатов персонами нон-грата из-за убийства в августе в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.
Общество
Грете Тунберг вручили альтернативную Нобелевскую премию
Тунберг, которая была также ранее в этом году номинирована на Нобелевскую премию мира, получила награду "за вдохновляющие и растущие политические требования в отношении неотложных климатических мер".
Происшествия
Полиция задержала бывшего фигуранта дела о беспорядках в Москве
Полиция задержала бывшего фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Даниила Конона, ранее в отношении него был составлен административный протокол, сообщил РИА Новости адвокат молодого человека Григорий Червонный.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Происшествия
Суд отказался восстанавливать на службе полицейского по делу Голунова
Мосгорсуд отказался восстанавливать на службе бывшего полицейского и оперативника Максима Уметбаева, которого уволили после дела журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщили РИА Новости в суде.
Политика
Лукашенко отверг возможность присоединения Белоруссии к России
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается входить в состав другого государства, в том числе «братской России».
Транспорт
Проезд двухэтажного поезда по Крымскому мосту сняли на видео
Пользователи социальных сетей сняли видео, на котором двухэтажный пассажирский поезд на высокой скорости проезжает Крымский мост в направлении полуострова.
Общество
Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце
Трамп уже встречался с британской монаршей особой в 2019 году — летом Елизавета II приняла президента США и его супругу Меланию в Букингемском дворце.
Политика
Порошенко, Тимошенко и Вакарчук позвали украинцев выйти на Майдан
Транспорт
Во Франции начнется бессрочная забастовка против пенсионной реформы
Масштабная общенациональная забастовка, которая повлечет за собой значительные перебои в работе общественного транспорта, начнется во Франции 5 декабря и, как предполагается, будет бессрочной; разные категории французов готовятся выразить протест против объявленной правительством пенсионной реформы.
Шоу-бизнес
Певцов обвинил «Вечерний Ургант» в цензуре
Ранее 5 декабря стало известно, что телеведущий Иван Ургант высмеял слова Певцова о том, что Владимир Познер для России — чужой человек и предатель.
Политика
«Нафтогаз» обосновал предложенные России цены на транзит газа
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" аргументировать необходимость уменьшить тариф на транзит газа.
Экономика
Медведев анонсировал траты из ФНБ в объеме 1 трлн рублей
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 декабря заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с представителями телеканалов об итогах работы правительства России в 2019 году.
Кино
Вышел трейлер супергеройского сериала «Кризис на Бесконечных Землях»
Телеканал The CW, подаривший поклонникам крайне вместительную россыпь супергеройских сериалов, представил полноценный трейлер "Кризиса на Бесконечных Землях" (Crisis on Infinite Earths).
Авто
В РФ появится обновленный Hyundai Solaris
Предполагается, что серийное производство обновленного Hyundai Solaris для нашего рынка запустят в начале 2020 года, а значит, и старт продаж тоже можно ждать в первом или втором квартале будущего года.
Политика
Китайское СМИ объяснило, почему считает россиян «воинственным народом»
Издание подчеркивает, что Россия умеет выживать в такую экстремальную погоду и россиян действительно стоит называть "воинственным народом" в полном смысле этого слова.
Авто
Новые штрафы для российских водителей введут с 1 января
Новые штрафы, которые будут касаться преимущественно водителей коммерческого транспорта и автомобилистов, только что купивших машину, появятся в России в начале следующего года.
Происшествия
Девушка во время тест-драйва разбила 11 машин в Петербурге
Девушка за рулем взятой на тест-драйв Audi A7 устроила безумный заезд на севере Санкт-Петербурга: вылетела с дороги, снесла ограждение и светофор, после чего протаранила 11 автомобилей.
Общество
Торговый центр во Владивостоке вошёл в список уродливых зданий России
Торговый центр «Центральный» вошёл в список «100 самых уродливых зданий России», который составил блогер Илья Варламов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Политика
Глава «Нафтогаза» дал показания в США по делу Джулиани
Глава украинской НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев дал свои показания сотрудникам федеральной прокуратуры в Нью-Йорке по делу личного адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани и двух его партнеров по бизнесу.
Авто
Названы самые угоняемые машины в Москве и Подмосковье
Компания «АльфаСтрахование» опубликовала список самых угоняемых автомобилей в Москве и Подмосковье по итогам трех кварталов 2019 года.
Происшествия
В Перми почтут память погибших при пожаре в клубе «Хромая лошадь»
Родственники и друзья погибших при пожаре в пермском ночном клубе "Хромая лошадь" в четверг, в день десятилетия со дня трагедии, почтут их память в городском сквере Перми, где установлен памятник жертвам трагедии.
Гаджеты
Назван один из самых провальных смартфонов Samsung в России
Продажи складного смартфона с гибким экраном Samsung Galaxy Fold оказались провальными в России.
Кино
Федор Добронравов рассказал о продолжении сериала «Сваты»
Известный актер Федор Добронравов опроверг слухи о том, что сериал «Сваты» будет закрыт. По словам артиста, киноистория будет продолжена.