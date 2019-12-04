Экономика

Мой БрянскМой БрянскВсемирный банк назвал главные риски для экономики России

Рост ВВП России в 2019 году может составить 1,2%. Всемирный банк рассказал о главных рисках для экономики России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на доклад организации.
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