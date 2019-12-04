Рост ВВП России в 2019 году может составить 1,2%. Всемирный банк рассказал о главных рисках для экономики России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на доклад организации.

Экономика В «Нафтогазе» оценили слушания по иску против Газпрома Судебные слушания в Амстердаме о принудительном выполнении решения Стокгольмского арбитража по спору с Газпромом закончились для Украины успешно, об этом исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко написал на своей странице в Facebook.

Транспорт В новогодние праздники в центре Москвы изменится схема движения В центре Москвы изменится схема движения транспорта с 28 декабря по 6 января в связи с проведением фестиваля "Путешествие в Рождество".

Общество Самую красивую женщину в мире сняли в купальнике Папарацци сфотографировали американскую супермодель палестинского происхождения Беллу Хадид, внешность которой ранее признали идеальной, во время отдыха у бассейна в Майами.

Политика Стало известно о прошлом убитого в Германии соратника Басаева Бывший чеченский полевой командир Зелимхан Хангошвили, убитый в августе в Германии, находился в международном розыске с 2016 года и был причастен к ряду террористических актов в России.

Происшествия В Перми почтут память погибших при пожаре в клубе «Хромая лошадь» Родственники и друзья погибших при пожаре в пермском ночном клубе "Хромая лошадь" в четверг, в день десятилетия со дня трагедии, почтут их память в городском сквере Перми, где установлен памятник жертвам трагедии.

Происшествия Полиция задержала бывшего фигуранта дела о беспорядках в Москве Полиция задержала бывшего фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Даниила Конона, ранее в отношении него был составлен административный протокол, сообщил РИА Новости адвокат молодого человека Григорий Червонный.

Общество «Ведомости»: судьи предложили наказывать СМИ за давление на них Совет судей разрабатывает проект защиты от "тенденциозных публикаций" и предлагает ввести ответственность для СМИ за давление на суд, пишет газета "Ведомости", ознакомившаяся с проектом концепции информационной политики судебной системы на 2020–2030 годы.