Экономика
Мой БрянскВсемирный банк назвал главные риски для экономики России
Рост ВВП России в 2019 году может составить 1,2%. Всемирный банк рассказал о главных рисках для экономики России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на доклад организации.
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Общество
В Екатеринбурге работодатель ищет «волка с Уолл-стрит»
Директор супермаркета может заработать чуть меньше – 180 тысяч рублей. Одна из самых интересных вакансий – «Волк с Уолл-стрит».
Шоу-бизнес
Ургант высмеял претензии Певцова к Познеру
Экономика
В «Нафтогазе» оценили слушания по иску против Газпрома
Судебные слушания в Амстердаме о принудительном выполнении решения Стокгольмского арбитража по спору с Газпромом закончились для Украины успешно, об этом исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко написал на своей странице в Facebook.
Транспорт
В новогодние праздники в центре Москвы изменится схема движения
В центре Москвы изменится схема движения транспорта с 28 декабря по 6 января в связи с проведением фестиваля "Путешествие в Рождество".
Политика
Президент Польши отказался считать Россию врагом НАТО
Президент Польши Анджей Дуда не считает Россию врагом НАТО.
Происшествия
Жительница Бийска, убившая свою 11-месячную дочь, получила 15 лет
Футбол
«Уфа» постарается перенести матч с «Ахматом» из-за травмы Евсеева
Главный тренер Уфы Вадим Евсеев получил травму на тренировке команды, сообщает официальный твиттер клуба.
Политика
В Китае признали россиян воинственным народом
Многие китайцы считают россиян воинственным народом по разным причинам.
Авто
Россияне все чаще покупают подержанные машины на заемные средства
Россияне все чаще покупают подержанные машины на заемные средства Сумма привлекаемых в России автокредитов растет быстрее, чем стоимость автомобилей.
Кино
«Художественный» покажет криминальную драму Эдварда Нортона «Сиротский Бруклин»
Картину "Сиротский Бруклин" критики называют "стильной детективной драмой".
Гаджеты
Новый бренд бюджетных телефонов представлен в России
Музыка
«Яндекс» назвал самых популярных исполнителей у россиян в 2019 году
Политика
Путин назвал неприемлемыми условия Киева по транзиту газа
Президент России Владимир Путин назвал неприемлемыми условия Киева по транзиту газа.
Армия и оружие
ВКС до конца года получат 27 боевых машин «Панцирь»
Кино
Федор Добронравов рассказал о продолжении сериала «Сваты»
Известный актер Федор Добронравов опроверг слухи о том, что сериал «Сваты» будет закрыт. По словам артиста, киноистория будет продолжена.
Происшествия
Стрельбу на военной базе Перл-Харбор устроил военнослужащий ВМС США
Стрельбу на объединенной базе Перл-Харбор - Хикем устроил военнослужащий ВМС США, сообщается в официальном твиттере базы.
Футбол
«МЮ» победил «Тоттенхэм» Моуринью
Общество
Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой
Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Футбол
«Коринтианс» интересуется нападающим «Спартака»
Общество
Самую красивую женщину в мире сняли в купальнике
Папарацци сфотографировали американскую супермодель палестинского происхождения Беллу Хадид, внешность которой ранее признали идеальной, во время отдыха у бассейна в Майами.
Политика
Стало известно о прошлом убитого в Германии соратника Басаева
Бывший чеченский полевой командир Зелимхан Хангошвили, убитый в августе в Германии, находился в международном розыске с 2016 года и был причастен к ряду террористических актов в России.
Происшествия
В Перми почтут память погибших при пожаре в клубе «Хромая лошадь»
Родственники и друзья погибших при пожаре в пермском ночном клубе "Хромая лошадь" в четверг, в день десятилетия со дня трагедии, почтут их память в городском сквере Перми, где установлен памятник жертвам трагедии.
Происшествия
Полиция задержала бывшего фигуранта дела о беспорядках в Москве
Полиция задержала бывшего фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Даниила Конона, ранее в отношении него был составлен административный протокол, сообщил РИА Новости адвокат молодого человека Григорий Червонный.
Экономика
HeadHunter назвал отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами
В отраслях информационных технологий (ИТ) и розничной торговли оказались самые быстрорастущие зарплаты, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование компании HeadHunter.
Общество
«Ведомости»: судьи предложили наказывать СМИ за давление на них
Совет судей разрабатывает проект защиты от "тенденциозных публикаций" и предлагает ввести ответственность для СМИ за давление на суд, пишет газета "Ведомости", ознакомившаяся с проектом концепции информационной политики судебной системы на 2020–2030 годы.
Происшествия
В Омской области школьнику на уроке проломили голову стулом
Следователи СК в Омской области проводят проверку после инцидента на уроке в одной из школ поселка Русская Поляна – 13-летний мальчик попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой после случайного удара стулом от одноклассника.
Политика
Порошенко, Тимошенко и Вакарчук призвали украинцев выйти на Майдан
Экономика
«Роснано» получит 20 миллиардов рублей на развитие цифровой экономики
Отмечается, что на создание фонда будет выделено 20 миллиардов рублей.
Футбол
Тухель: «Кавани не заслуживает быть запасным. Это грустно»
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Томас Тухель после победы над "Нантом" (2:0) в матче 16-го тура Лиги 1 высказался о положении Эдинсона Кавани в парижской команде.
Экономика
ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года
Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.