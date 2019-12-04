Экономика

Капитал страныКапитал страныВсемирный банк назвал ключевые риски для российской экономики

Всемирный банк улучшил прогноз российской экономики: прирост ВВП в 2020 году составит 1,6% и в 2021 году - 1,8%. Несмотря на это специалисты отметили ряд ключевых рисков снижения темпов экономического развития в России.
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Всемирный банк немного улучшил прогноз по росту экономики России

Газета.Ru11:08

Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики России

Телеканал 360°08:51

Как Всемирный банк оценил российскую экономику. Максимально коротко (250 слов)

ТАСС08:45

Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП России до 1,2%

Коммерсантъ07:47

Всемирный банк повысил прогноз по росту экономики РФ на 2019 год

РЕН ТВ07:28

Всемирный банк улучшил прогноз роста экономики РФ на 2019 год

Московский Комсомолец07:48

Всемирный банк назвал главные риски для экономики России

РБК06:30
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Политика

Венгрия заблокирует вход Украины в НАТО

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет до тех пор блокировать вступление Украины в НАТО, пока Киев не вернет венгерскому меньшинству право на обучение на родном языке.
Телеканал 360° 11:33
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В МИД Украины отреагировали на заявление Токаева о Крыме

«Глубоко обеспокоены сообщениями СМИ о высказываниях президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева об отрицании аннексии украинского Крыма Россией», — отметили в МИД Украины.
RT на русском 10:45
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Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов

РБК 05:31
Экономика

В России сократят расходы на образование, медицину и социалку

Расходы в следующем году вырастут, согласно закону, на 247,9 миллиарда рублей.
Pravda.Ru вчера в 21:54
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Трамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО

Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным» из-за насмешек, сообщает The Independent.
Lenta.ru 09:37
Политика

Путин назвал условия Украины по транзиту газа неприемлемыми

Россия готова сохранить транзит газа через Украину, но условия Киева пока неприемлемы, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 08:54
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Евгения Феофилактова рассталась с Маджидом Гиагиа

В любом случае, ясно, что красивая пара Евгения Феофилактова и Маджид Гиагиа распалась.
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Политика

МИД КНДР назвал диалог по денуклеаризации «уловкой» США

Диалог по денуклеаризации, о котором говорят США, является не более чем "уловкой", призванной "выиграть им время", заявил МИД КНДР.
РИА Новости вчера в 00:56
Биатлон

Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира

Вести.Ru 11:54
Политика

В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»

Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст назвал поддержку Украиной позиции США в отношении газопровода "Северный поток — 2" неприемлемой.
РИА Новости вчера в 20:18
Здоровье

Популярное лекарство в ЕС от диабета может быть опасно для здоровья

Сообщается, что метформин – препарат от сахарного диабета, может быть опасным для здоровья человека.
Актуальные Новости 10:22
Общество

Валдис Пельш опроверг информацию об экстренной госпитализации

ТАСС 05:56
Политика

Меркель назвала причину высылки российских дипломатов

Меркель не исключает, что тема высылки двух российских дипломатов из ФРГ может быть поднята на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже 9 декабря, и не считает, что этот вопрос негативно повлияет на встречу в "нормандском формате".
ТАСС 10:04
Спорт

В Сети появилось видео с выступлением сорвавшейся в Риге гимнастки

РЕН ТВ опубликовал видеозапись выступления воздушной гимнастки из Москвы, которая получила тяжелые травмы во время международного турнира в Риге.
Известия 12:09
Экономика

ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года

Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
RT на русском 10:24
Гаджеты

Подтверждено ещё одно отличие Samsung Galaxy S11

Анонимные источники сообщили ресурсу, что Samsung Galaxy S11 точно получил возможность записи 8K.
iXBT.com 12:02
Спорт

Российская футболистка погибла в ДТП после выезда на встречку

Российская футболистка Алена Трушкина погибла в результате дорожно-транспортного происшествия в возрасте 22 лет.
Вести.Ru 08:16
Происшествия

Сотрудник ростовского ГИБДД застрелил угрожавшего пистолетом мужчину

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что сотрудник ГИБДД в Ростовской области застрелил местного жителя, который начал стрелять в патруль.
RT на русском 03:44
Авто

Opel Insignia обзавелся продвинутой оптикой

Новый Opel Insignia обзавелся продвинутой оптикой.
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Гаджеты

Xiaomi Mi 10 станет первым смартфоном на Snapdragon 865

Новинка станет одним из первых гаджетов, использующих новый чипсет Qualcomm Snapdragon 865.
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Политика

Зеленский ответил на звонок Скабеевой

Российская журналистка Ольга Скабеева поговорила по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Политика

В ГД прокомментировали отказ делегации из России в американских визах

Отказ российской делегации в американских визах свидетельствует о том, что Соединенные Штаты Америки отгораживаются от России и не хотят вступать в диалог по актуальным вопросам, заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов (ЛДПР).
РИА Новости 03:03
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В ОНК рассказали об условиях содержания историка Соколова в Москве

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников рассказал, что историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, не жалуется на условия содержания в психиатрической клинике СИЗО «Бутырка».
RT на русском 00:17
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Лев Лещенко считает пенсии россиян позорными

Исполнитель Лев Лещенко раскритиковал размеры российских пенсий, назвав их "кощунственными".
ИнфоСМИ 11:39
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Индексы Мосбиржи и РТС выросли на открытии торгов

Индекс РТС вырос на 0,02% и составил 1438,66 пункта, передает ТАСС данные Московской биржи.
Взгляд.ру 02 декабря в 02:12
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Шепелев рассказал о судьбе денег на лечение Жанны Фриске

Часть долга перед «Русфондом», состоявшего из собранных Первым каналом на лечение певицы Жанны Фриске денег, оплатил ее бывший гражданский муж, ведущий Дмитрий Шепелев.
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При пожаре в колледже Одессы пропали 10 человек

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В СБУ опровергли данные об обысках в офисе Медведчука

Ранее депутат Верховной рады Ренат Кузьмин заявил, что сотрудники СБУ проводят обыски в здании, где находятся офисы депутатов Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», включая офис главы политсовета фракции Виктора Медведчука.
RT на русском 10:57
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Президент Польши отказался назвать Россию врагом НАТО

Президент Польши Анджей Дуда не считает, что Россия является врагом НАТО.
РИА Новости 12:09
Происшествия

На территории завода в Свердловской области загорелось здание

Пожар на площади 400 квадратных метров произошел в сдающемся в аренду административном здании на территории завода "Уралэлектромедь" в Верхней Пышме, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МЧС по Свердловской области.
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