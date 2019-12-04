Экономика

Капитал страныКапитал страныВсемирный банк назвал ключевые риски для российской экономики

Всемирный банк улучшил прогноз российской экономики: прирост ВВП в 2020 году составит 1,6% и в 2021 году - 1,8%. Несмотря на это специалисты отметили ряд ключевых рисков снижения темпов экономического развития в России.
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