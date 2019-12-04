Экономика

Капитал страныКапитал страныВсемирный банк назвал ключевые риски для российской экономики

Всемирный банк улучшил прогноз российской экономики: прирост ВВП в 2020 году составит 1,6% и в 2021 году - 1,8%. Несмотря на это специалисты отметили ряд ключевых рисков снижения темпов экономического развития в России.
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Renaissance Capital: Рост ВВП РФ в 2020 году составит 2,6% за счет нацпроектов

ПРАЙМ08:21

Всемирный банк назвал главные риски для экономики России

Известиявчера в 07:42

Всемирный банк немного улучшил прогноз по росту экономики России

Газета.Ruвчера в 11:08

Как Всемирный банк оценил российскую экономику. Максимально коротко (250 слов)

ТАССвчера в 08:45

Всемирный банк оценил потенциал нацпроектов

Коммерсантъвчера в 17:19

Всемирный банк назвал главные риски для экономики России

РБКвчера в 06:30

Аналитики оценивают рост промпроизводства в РФ в ноябре в 2,5%, инфляцию - в 0,3%

Финмаркетвчера в 01:39
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Политика

Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
RT на русском вчера в 12:09
Политика

Киев предложил поменять представителей Донбасса в Контактной группе

Украина предложила расширить или заменить состав представителей неподконтрольных официальному Киеву территорий Донбасса в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.
News.ru 07:07
Политика

Медведев ответил на вопрос Ивлеевой о закрытии YouTube в России

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева спросила у премьер-министра России Дмитрия Медведева, как повлияет введение закона о защите Рунета на жизнь тех, чей доход напрямую связан со Всемирной сетью, и планируется ли в связи с этим законом закрытие YouTube.
Известия 05:39
Политика

Лавров ответил на обвинения в причастности России к убийству в Берлине

Требования Берлина к Москве сознаться в причастности к убийству грузинского гражданина в Германии неприемлемы, заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе.
РИА Новости 08:36
Происшествия

В Санкт-Петербурге водитель Audi разбил 13 машин

В Санкт-Петербурге водитель на автомобиле Audi A7 повредил 13 машин.
Известия 07:08
Футбол

«Коринтианс» нацелился на форварда «Спартака»

Евро-футбол.ру 02:15
Армия и оружие

Россия даст решительный ответ в гипотетической битве за Калининград

Гипотетическая битва за Калининград между Россией и НАТО ни при каких обстоятельствах не будет изолированным конфликтом, заявил военный обозреватель RT Михаил Ходаренок.
Политическая Экспертиза вчера в 09:11
Политика

В Раде подрались депутаты из партии Зеленского

Предыдущая драка в Верховной Раде произошла между депутатом от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Николаем Скориком и избранником от фракции президента Украины «Слуга народа» Николаем Тищенко.
Lenta.ru 06:59
Общество

Госдеп дал разрешение на перебазирование «Морского старта» в Россию

РИА Новости 05:47
Происшествия

В Калуге семь человек пострадали в ДТП с маршруткой

Российская газета 06:46
Политика

Медведев предостерег россиян об опасности незаконных протестов

В противном случае опасных ситуаций в стране не удастся избежать. В качестве примера он привел протестные акции "желтых жилетов" во Франции.
Газета.Ru 07:50
Политика

Медведев: в правительстве хороший командный дух и есть взаимопонимание

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что в правительстве страны хороший командный дух и есть взаимопонимание.
РИА Новости 05:35
Спорт

Медведев высказался о допинговой проблеме

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев высказал свое мнение о допинговой проблеме во время интервью 20 телеканалам 5 декабря.
МР7.ру 05:39
Политика

Путин пригласил 96-летнего ветерана из Ейска на Парад Победы

Президент России Владимир Путин пригласил на Парад Победы 96-летнего ветерана из Ейска.
News.ru 08:40
Шоу-бизнес

Ургант назвал резкими слова Певцова о «чужом для России» Познере

Как сообщало ИА REGNUM, ранее актёр Дмитрий Певцов в видеобращении в Instagram, где он предстаёт в образе Сталина, назвал журналиста Владимира Познера «чужим для России» и посоветовал ему уехать из страны.
REGNUM 02:21
Экономика

Страховое возмещение по банковским вкладам предложили увеличить

В Госдуму повторно внесли законопроект, которым предлагается увеличить страховое возмещение по банковским вкладам граждан с 1,4 до 1,78 миллиона рублей.
Парламентская газета 03 декабря в 07:03
Транспорт

«Автодор» раскрыл планы развития сети автодорог России до 2035 года

Как отметили в компании, для достижения целей стратегии за 2025−2035 годы необходимо построить и реконструировать не менее 14 тыс. км федеральных автомобильных дорог. предполагается охватить скоростными дорогами 44 региона России, с которых проживает 75% населения страны.
REGNUM 03:08
Происшествия

В Перми почтили память жертв трагедии в клубе «Хромая лошадь»

В Перми почтили память жертв пожара в клубе "Хромая лошадь", который произошел 10 лет назад.
Вести.Ru 05:28
Хоккей

Во время матча НХЛ Овечкин использовал паяльную лампу

Российский хоккеист Александр Овечкин, играющий за «Вашингтон», не набирает очков второй матч подряд.
DixiNews 03:37
Хоккей

Фетисов объяснил феномен советской сборной по хоккею

Двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Вячеслав Фетисов рассказал телеканалу «360», с чем связан успех сборной СССР по хоккею, которую в 1970-х прозвали «красной машиной».
Парламентская газета 07:26
Кино

Мультфильм «Холодное сердце 2» возглавил российский прокат в выходные

Американский анимационный фильм «Холодное сердце 2» в минувшие выходные возглавил список самых популярных картин в российском прокате.
Sostav.ru 03 декабря в 00:15
Общество

ГИБДД изменит теоретическую часть экзамена на права

Количество вопросов на теоретическом экзамене для получения водительских прав значительно увеличится, сообщил замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков.
РИА Новости 07:33
Общество

Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце

Трамп уже встречался с британской монаршей особой в 2019 году — летом Елизавета II приняла президента США и его супругу Меланию в Букингемском дворце.
News.ru вчера в 02:26
Гаджеты

Смартфон Huawei Nova 6 SE получит квадрокамеру с 48-Мп сенсором

Сетевые источники обнародовали информацию о смартфоне Huawei Nova 6 SE, официальный анонс которого ожидается в самое ближайшее время.
3DNews вчера в 01:55
Футбол

Комитет Госдумы поддержал продажу пива на стадионах во время матчей

В России предлагают разрешить розничную продажу пива и пивных напитков во время проведения матчей официальных соревнований по футболу.
Парламентская газета 06:03
Фигурное катание

В Турине стартует финал Гран-при по фигурному катанию

Завершится финал Гран-При в воскресенье показательными выступлениями.
Эхо Москвы вчера в 22:06
Авто

KIA рассказала о новинках для России в 2020 году

Российский сегмент компании KIA поделился подробностями о том, какие автомобили поступят в 2020 году на продажу в автосалоны.
Car.ru вчера в 07:12
Общество

Госдума изменяет маркировку книг, фильмов и игр

Законопроект о новых правилах возрастной маркировки произведений искусства и литературы Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 5 декабря.
REGNUM 06:44
Происшествия

Неизвестные сообщили о «минировании» более 70 объектов в Петербурге

Неизвестные заявили о «минировании» 22 станций метро, сообщает «РИА Новости».
Известия 07:36
Футбол

FARE осудила газету Corriere dello Sport в разжигании расизма

На первой полосе номера Corriere dello Sport, который вышел в четверг, изображены темнокожие игроки "Интера" и "Ромы" Ромелу Лукаку и Крис Смоллинг соответственно и помещен заголовок Black Friday (чёрная пятница).
РИА Новости 04:01
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