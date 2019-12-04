Всемирный банк улучшил прогноз российской экономики: прирост ВВП в 2020 году составит 1,6% и в 2021 году - 1,8%. Несмотря на это специалисты отметили ряд ключевых рисков снижения темпов экономического развития в России.

Политика Киев предложил поменять представителей Донбасса в Контактной группе Украина предложила расширить или заменить состав представителей неподконтрольных официальному Киеву территорий Донбасса в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Политика Медведев ответил на вопрос Ивлеевой о закрытии YouTube в России Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева спросила у премьер-министра России Дмитрия Медведева, как повлияет введение закона о защите Рунета на жизнь тех, чей доход напрямую связан со Всемирной сетью, и планируется ли в связи с этим законом закрытие YouTube.

Политика Лавров ответил на обвинения в причастности России к убийству в Берлине Требования Берлина к Москве сознаться в причастности к убийству грузинского гражданина в Германии неприемлемы, заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе.

Политика В Раде подрались депутаты из партии Зеленского Предыдущая драка в Верховной Раде произошла между депутатом от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Николаем Скориком и избранником от фракции президента Украины «Слуга народа» Николаем Тищенко.

Политика Медведев предостерег россиян об опасности незаконных протестов В противном случае опасных ситуаций в стране не удастся избежать. В качестве примера он привел протестные акции "желтых жилетов" во Франции.

Спорт Медведев высказался о допинговой проблеме Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев высказал свое мнение о допинговой проблеме во время интервью 20 телеканалам 5 декабря.

Шоу-бизнес Ургант назвал резкими слова Певцова о «чужом для России» Познере Как сообщало ИА REGNUM, ранее актёр Дмитрий Певцов в видеобращении в Instagram, где он предстаёт в образе Сталина, назвал журналиста Владимира Познера «чужим для России» и посоветовал ему уехать из страны.

Экономика Страховое возмещение по банковским вкладам предложили увеличить В Госдуму повторно внесли законопроект, которым предлагается увеличить страховое возмещение по банковским вкладам граждан с 1,4 до 1,78 миллиона рублей.

Транспорт «Автодор» раскрыл планы развития сети автодорог России до 2035 года Как отметили в компании, для достижения целей стратегии за 2025−2035 годы необходимо построить и реконструировать не менее 14 тыс. км федеральных автомобильных дорог. предполагается охватить скоростными дорогами 44 региона России, с которых проживает 75% населения страны.

Хоккей Фетисов объяснил феномен советской сборной по хоккею Двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Вячеслав Фетисов рассказал телеканалу «360», с чем связан успех сборной СССР по хоккею, которую в 1970-х прозвали «красной машиной».

Общество ГИБДД изменит теоретическую часть экзамена на права Количество вопросов на теоретическом экзамене для получения водительских прав значительно увеличится, сообщил замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков.

Общество Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце Трамп уже встречался с британской монаршей особой в 2019 году — летом Елизавета II приняла президента США и его супругу Меланию в Букингемском дворце.

Общество Госдума изменяет маркировку книг, фильмов и игр Законопроект о новых правилах возрастной маркировки произведений искусства и литературы Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 5 декабря.