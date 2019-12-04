Экономика
Капитал страныВсемирный банк назвал ключевые риски для российской экономики
Всемирный банк улучшил прогноз российской экономики: прирост ВВП в 2020 году составит 1,6% и в 2021 году - 1,8%. Несмотря на это специалисты отметили ряд ключевых рисков снижения темпов экономического развития в России.
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Аналитики оценивают рост промпроизводства в РФ в ноябре в 2,5%, инфляцию - в 0,3%
Финмаркетвчера в 01:39
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Политика
Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
Политика
Киев предложил поменять представителей Донбасса в Контактной группе
Украина предложила расширить или заменить состав представителей неподконтрольных официальному Киеву территорий Донбасса в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.
Политика
Медведев ответил на вопрос Ивлеевой о закрытии YouTube в России
Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева спросила у премьер-министра России Дмитрия Медведева, как повлияет введение закона о защите Рунета на жизнь тех, чей доход напрямую связан со Всемирной сетью, и планируется ли в связи с этим законом закрытие YouTube.
Политика
Лавров ответил на обвинения в причастности России к убийству в Берлине
Требования Берлина к Москве сознаться в причастности к убийству грузинского гражданина в Германии неприемлемы, заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе.
Происшествия
В Санкт-Петербурге водитель Audi разбил 13 машин
В Санкт-Петербурге водитель на автомобиле Audi A7 повредил 13 машин.
Футбол
«Коринтианс» нацелился на форварда «Спартака»
Армия и оружие
Россия даст решительный ответ в гипотетической битве за Калининград
Гипотетическая битва за Калининград между Россией и НАТО ни при каких обстоятельствах не будет изолированным конфликтом, заявил военный обозреватель RT Михаил Ходаренок.
Политика
В Раде подрались депутаты из партии Зеленского
Предыдущая драка в Верховной Раде произошла между депутатом от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Николаем Скориком и избранником от фракции президента Украины «Слуга народа» Николаем Тищенко.
Происшествия
В Калуге семь человек пострадали в ДТП с маршруткой
Политика
Медведев предостерег россиян об опасности незаконных протестов
В противном случае опасных ситуаций в стране не удастся избежать. В качестве примера он привел протестные акции "желтых жилетов" во Франции.
Политика
Медведев: в правительстве хороший командный дух и есть взаимопонимание
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что в правительстве страны хороший командный дух и есть взаимопонимание.
Спорт
Медведев высказался о допинговой проблеме
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев высказал свое мнение о допинговой проблеме во время интервью 20 телеканалам 5 декабря.
Политика
Путин пригласил 96-летнего ветерана из Ейска на Парад Победы
Президент России Владимир Путин пригласил на Парад Победы 96-летнего ветерана из Ейска.
Шоу-бизнес
Ургант назвал резкими слова Певцова о «чужом для России» Познере
Как сообщало ИА REGNUM, ранее актёр Дмитрий Певцов в видеобращении в Instagram, где он предстаёт в образе Сталина, назвал журналиста Владимира Познера «чужим для России» и посоветовал ему уехать из страны.
Экономика
Страховое возмещение по банковским вкладам предложили увеличить
В Госдуму повторно внесли законопроект, которым предлагается увеличить страховое возмещение по банковским вкладам граждан с 1,4 до 1,78 миллиона рублей.
Транспорт
«Автодор» раскрыл планы развития сети автодорог России до 2035 года
Как отметили в компании, для достижения целей стратегии за 2025−2035 годы необходимо построить и реконструировать не менее 14 тыс. км федеральных автомобильных дорог. предполагается охватить скоростными дорогами 44 региона России, с которых проживает 75% населения страны.
Происшествия
В Перми почтили память жертв трагедии в клубе «Хромая лошадь»
В Перми почтили память жертв пожара в клубе "Хромая лошадь", который произошел 10 лет назад.
Хоккей
Во время матча НХЛ Овечкин использовал паяльную лампу
Российский хоккеист Александр Овечкин, играющий за «Вашингтон», не набирает очков второй матч подряд.
Хоккей
Фетисов объяснил феномен советской сборной по хоккею
Двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Вячеслав Фетисов рассказал телеканалу «360», с чем связан успех сборной СССР по хоккею, которую в 1970-х прозвали «красной машиной».
Кино
Мультфильм «Холодное сердце 2» возглавил российский прокат в выходные
Американский анимационный фильм «Холодное сердце 2» в минувшие выходные возглавил список самых популярных картин в российском прокате.
Общество
ГИБДД изменит теоретическую часть экзамена на права
Количество вопросов на теоретическом экзамене для получения водительских прав значительно увеличится, сообщил замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков.
Общество
Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце
Трамп уже встречался с британской монаршей особой в 2019 году — летом Елизавета II приняла президента США и его супругу Меланию в Букингемском дворце.
Гаджеты
Смартфон Huawei Nova 6 SE получит квадрокамеру с 48-Мп сенсором
Сетевые источники обнародовали информацию о смартфоне Huawei Nova 6 SE, официальный анонс которого ожидается в самое ближайшее время.
Футбол
Комитет Госдумы поддержал продажу пива на стадионах во время матчей
В России предлагают разрешить розничную продажу пива и пивных напитков во время проведения матчей официальных соревнований по футболу.
Фигурное катание
В Турине стартует финал Гран-при по фигурному катанию
Завершится финал Гран-При в воскресенье показательными выступлениями.
Авто
KIA рассказала о новинках для России в 2020 году
Российский сегмент компании KIA поделился подробностями о том, какие автомобили поступят в 2020 году на продажу в автосалоны.
Общество
Госдума изменяет маркировку книг, фильмов и игр
Законопроект о новых правилах возрастной маркировки произведений искусства и литературы Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 5 декабря.
Происшествия
Неизвестные сообщили о «минировании» более 70 объектов в Петербурге
Неизвестные заявили о «минировании» 22 станций метро, сообщает «РИА Новости».
Футбол
FARE осудила газету Corriere dello Sport в разжигании расизма
На первой полосе номера Corriere dello Sport, который вышел в четверг, изображены темнокожие игроки "Интера" и "Ромы" Ромелу Лукаку и Крис Смоллинг соответственно и помещен заголовок Black Friday (чёрная пятница).