Экономика

Капитал страныКапитал страныВсемирный банк назвал ключевые риски для российской экономики

Всемирный банк улучшил прогноз российской экономики: прирост ВВП в 2020 году составит 1,6% и в 2021 году - 1,8%. Несмотря на это специалисты отметили ряд ключевых рисков снижения темпов экономического развития в России.
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Всемирный банк немного улучшил прогноз по росту экономики России

Газета.Ru11:08

Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики России

Телеканал 360°08:51

Как Всемирный банк оценил российскую экономику. Максимально коротко (250 слов)

ТАСС08:45

Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП России до 1,2%

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Всемирный банк повысил прогноз по росту экономики РФ на 2019 год

РЕН ТВ07:28

Всемирный банк улучшил прогноз роста экономики РФ на 2019 год

Московский Комсомолец07:48

Всемирный банк назвал главные риски для экономики России

РБК06:30
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Экономика

ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года

Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
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Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео

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Миллер рассказал о предлагаемых Украиной тарифах на транзит газа

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Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников рассказал, что историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, не жалуется на условия содержания в психиатрической клинике СИЗО «Бутырка».
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Захват Балкан: Северная Македония вливается в НАТО

Испания является последним 29 государством Альянса, которое пока не ратифицировало в своем парламенте протокол вступления в НАТО Северной Македонии.
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Пакет законов о начале использования электронных трудовых книжек в РФ с января 2020 года Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 декабря.
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Россия ответит на высылку двух дипломатов из Германии

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Комсомольская правда 07:17
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Зеленский ответил на звонок Скабеевой

Российская журналистка Ольга Скабеева поговорила по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»

Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.
РБК вчера в 21:00
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Сотрудник ростовского ГИБДД застрелил угрожавшего пистолетом мужчину

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что сотрудник ГИБДД в Ростовской области застрелил местного жителя, который начал стрелять в патруль.
RT на русском 03:44
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Демократы и республиканцы услышали разное о Дональде Трампе

Каковы доводы противников импичмента Республиканцы в своих выводах из публичных слушаний напоминают, что 8 ноября 2016 года Трамп был избран президентом США, в его поддержку проголосовали 63 млн граждан, а теперь меньше чем за год до очередных выборов 231 демократ в палате представителей старается переписать волю американского народа.
РБК 09:27
Общество

Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце

Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией встретились с королевой Великобритании Елизаветой II и герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон в Букингемского дворце, сообщает Voice Of America.
Известия 06:10
Политика

Трамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО

Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным» из-за насмешек, сообщает The Independent.
Lenta.ru 09:37
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Валдис Пельш опроверг информацию об экстренной госпитализации

ТАСС 05:56
Политика

МИД Украины пригрозил Казахстану демаршем за слова Токаева о Крыме

Украина намерена принять в отношении Казахстана меры дипломатического характера из-за высказывания президента страны Касым-Жомарта Токаева о Крыме.
ТАСС 11:33
Общество

В Лондоне скончался сбитый машиной российский миллиардер

Вести.Ru 07:09
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После взрыва газа в доме под Белгородом возбуждено дело

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Число пострадавших в пожаре в колледже в Одессе возросло

Газета.Ru 12:08
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Россиян предупредили о перепадах температур в 25 градусов

Россиян предупредили о перепадах температур в 25 градусов в декабре, пишет «Российская газета».
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Вышел первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»

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Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала

100 лет догоняющего развития Показатель человеческого капитала на душу населения в России вырос почти на 80% с 2000 года, однако составляет лишь одну пятую от среднего показателя по ОЭСР (около $100 тыс. против $500 тыс. в постоянных ценах 2014 года).
РБК 08:16
Политика

На Украине задержали члена «Единой России»

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала члена севастопольского регионального политического совета партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого.
Lenta.ru вчера в 12:19
Общество

Обвинение запросило для студента ВШЭ Жукова 4 года колонии

21-летний студент четвертого курса ВШЭ Жуков был задержан по подозрению в участии в массовых беспорядках во время акции 27 июля (ч. 2 ст. 212 УК РФ), но позднее обвинение было переквалифицировано на призывы к экстремизму за размещенные им на YouTube политические видеоролики.
Коммерсантъ 09:00
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Дмитрий Шепелев рассказал о плохих отношениях с семьей Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев во время своего интервью для YouTube-канала Ксении Собчак рассказал об отношениях с семьей своей покойной супруги Жанны Фриске.
Газета.Ru 07:25
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ГИБДД предупредила о росте смертности на дорогах России

Более 15 тысяч человек погибли на дорогах России с начала года.
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Федор Добронравов не планирует покидать сериал «Сваты»

СМИ утверждают, что проект покидают многие артисты, однако исполнитель одной из главных ролей не планирует отказываться от участия в сериале.
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Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
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Фанату «Спартака» запретили посещение матчей на полтора года

Руководитель проекта "Стадион — наш общий дом" и болельщик московского "Спартака" Олег Семенов заявил, что фанат столичного клуба Валерий Бевз оштрафован за нецензурные кричалки во время матча 18-го тура чемпионата России против петербургского "Зенита", передает "Чемпионат.com".
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