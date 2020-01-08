Экономика
КоммерсантъВсемирный банк оценил перспективы мировой экономики
Всемирный банк оценил перспективы мировой экономики Мировая экономика в 2020 году будет расти лишь немногим быстрее, чем в 2019-м. По прогнозу Всемирного банка, увеличение глобального ВВП составит 2,5%. При этом замедление темпов роста затронет США, страны еврозоны и Китай.
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с чего всё началось
Всемирный банк прогнозирует незначительное увеличение темпов роста мировой экономики – с 2,4% в 2019 г. до 2,5% в 2020 г. Об этом говорится в докладе банка.Ведомости08 января в 18:32
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Сотрудников и ветеранов поздравил Владимир Путин, отметив их верность своей высокой миссии - защите верховенства закона, интересов граждан и государства.
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Агент модели Ксении Пунтус, найденной под окнами дома в центре Москвы, рассказала о состоянии пострадавшей.
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