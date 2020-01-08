с чего всё началось

Всемирный банк оценил перспективы мировой экономики Мировая экономика в 2020 году будет расти лишь немногим быстрее, чем в 2019-м. По прогнозу Всемирного банка, увеличение глобального ВВП составит 2,5%. При этом замедление темпов роста затронет США, страны еврозоны и Китай.

Общество Путин поздравил сотрудников прокуратуры с праздником Сотрудников и ветеранов поздравил Владимир Путин, отметив их верность своей высокой миссии - защите верховенства закона, интересов граждан и государства.

Экономика ЦБ рассказал о выплатах по новой добровольной пенсионной схеме По новой пенсионной схеме — гарантированном пенсионном плане (ГПП) — человек сможет выбрать из двух вариантов: сразу получить все накопленные средства, заплатив налог на доход, либо получить пожизненный пенсионный план, рассказал первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов в интервью «Российской газете».

Шоу-бизнес СМИ: Заворотнюк выписали из клиники Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк покинула клинику, в которой проходила курс лечения, утверждает Свободная пресса.

Политика Депутат Госдумы высказался за более частые, но короткие выходные Будет лучше, если выходные в России будут чаще, но станут короче по продолжительности, считает зампредседателя комитета Госдумы по труду и социальной политике Михаил Терентьев.

Политика Меркель: «Северный поток-2» должен быть достроен В свою очередь, президент РФ Владимир Путин отметил, что отказ иностранных компаний и санкции США не станут причинами для прекращения строительства газопровода.

Культура В Перми завершился Рождественский турнир конкурса ледовых скульптур 11 января В Перми прошёл заключительный день работы мастеров рождественского турнира по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж».

Происшествия В Москве уволили полицейского из-за ошибочного обыска у помощницы генпрокурора Руководство столичной полиции уволило сотрудника, допустившего ошибку в документах, из-за которой полицейские и спецназ пытались провести обыск в квартире старшего помощника генпрокурора России по особым поручениям Марины Гридневой.

Культура Димаш Кудайберген выиграл престижную награду JSTYLE в Китае Димаш продолжает покорять новые высоты. После блестящего выступления в США, казахский певец приехал в Китай чтобы завоевать еще одну премию.