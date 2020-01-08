Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВсемирный банк оценил перспективы мировой экономики

Всемирный банк оценил перспективы мировой экономики Мировая экономика в 2020 году будет расти лишь немногим быстрее, чем в 2019-м. По прогнозу Всемирного банка, увеличение глобального ВВП составит 2,5%. При этом замедление темпов роста затронет США, страны еврозоны и Китай.
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с чего всё началось
Всемирный банк прогнозирует незначительное увеличение темпов роста мировой экономики – с 2,4% в 2019 г. до 2,5% в 2020 г. Об этом говорится
 в докладе банка.
Ведомости08 января в 18:32

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Всемирный банк спрогнозировал рост мировой экономики на 0,1% в 2020 году

РБК09 января в 00:18

Всемирный банк оценил перспективы мировой экономики

Коммерсантъ09 января в 14:09

Всемирный банк предсказал России в 2020–2022 годах прозябание

News.ru09 января в 10:34

Прогнозная гуща

Известия10 января в 00:00

Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год

RT на русском08 января в 22:26

Всемирный банк спрогнозировал темпы роста мировой экономики на 2020 год

Ведомости08 января в 18:32

Всемирный банк ожидает незначительного роста мировой экономики в 2020 году

ТАСС08 января в 16:22
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