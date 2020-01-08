Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВсемирный банк оценил перспективы мировой экономики

Всемирный банк оценил перспективы мировой экономики Мировая экономика в 2020 году будет расти лишь немногим быстрее, чем в 2019-м. По прогнозу Всемирного банка, увеличение глобального ВВП составит 2,5%. При этом замедление темпов роста затронет США, страны еврозоны и Китай.
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с чего всё началось
Всемирный банк прогнозирует незначительное увеличение темпов роста мировой экономики – с 2,4% в 2019 г. до 2,5% в 2020 г. Об этом говорится
 в докладе банка.
Ведомости08 января в 18:32

Подробнее о событии

Всемирный банк спрогнозировал рост мировой экономики на 0,1% в 2020 году

РБК09 января в 00:18

Всемирный банк оценил перспективы мировой экономики

Коммерсантъ09 января в 14:09

Всемирный банк предсказал России в 2020–2022 годах прозябание

News.ru09 января в 10:34

Прогнозная гуща

Известия10 января в 00:00

Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год

RT на русском08 января в 22:26

Всемирный банк спрогнозировал темпы роста мировой экономики на 2020 год

Ведомости08 января в 18:32

Всемирный банк ожидает незначительного роста мировой экономики в 2020 году

ТАСС08 января в 16:22
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Экономика

В ЦБ объяснили механизм перевода средств в новую пенсионную систему

Пенсионные накопления можно будет перевести в новую пенсионную систему — гарантированный пенсионный план (ГПП) — без комиссий и в режиме реального времени, если гражданин захочет сделать это в рамках одного негосударственного пенсионного фонда.
RT на русском 04:23
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На ралли «Дакар» погиб португальский мотогонщик

В ходе седьмого этапа проходящего в Саудовской Аравии ралли-рейда «Дакар» скончался 40-летний португальский мотоциклист Паулу Гонсалвеш, сообщается на официальном сайте гонки.
РБК 05:41
Политика

Британского посла задержали за организацию протестов в Тегеране

Посла Великобритании в Иране Роберта Макэра задержали на несколько часов за организацию и участие в протестах в Тегеране 11 января 2020 года.
Газета.Ru вчера в 16:30
Политика

На Украине захотели ликвидировать должность языкового омбудсмена

Автор петиции считает, что статьи закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» необходимо отменить, а должность так называемого языкового омбудсмена нужно ликвидировать, поскольку существование этого поста противоречит Конституции Украины.
Lenta.ru 06:18
Шоу-бизнес

Нет смысла лечения. Заворотнюк выписали из клиники

Врачи отправили актрису Анастасию Заворотнюк домой. На протяжении года в СМИ появляется информация о состоянии актрисы.
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Тысячи килограммов моркови сбросили животным с вертолетов в Австралии

"Сегодня сотрудники сбросили тысячи килограммов еды (в основном, сладкого картофеля и моркови)", - написал он.
Газета.Ru 05:11
Происшествия

В результате ДТП в Рязанской области погибли три человека

Легковые автомобили Hyundai и Largus повышенной вместимости столкнулись в воскресенье на трассе под Рязанью, в результата чего три человека погибли и еще восемь были госпитализированы.
ТАСС вчера в 23:50
Политика

ЦИК Абхазии готовится назначить новые выборы президента

Решение в ЦИК принес истец Решение суда об отмене результатов сентябрьских выборов президента и назначении новых выборов в ЦИК Абхазии в субботу доставил лично Алхас Квициния - лидер партии "Амцахара" (" Родовые огни"), проигравший на сентябрьских выборах Хаджимбе.
ТАСС вчера в 09:04
Происшествия

Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа жилого дома в центре Москвы.
Газета.Ru 05:18
Политика

Ирак намерен купить С-400 у России из-за охлаждения отношений с США

Ирак изучает вопрос о покупке у Российской Федерации зенитно-ракетных систем С-400 на фоне опасений потерять военно-политическую поддержку со стороны США.
Газета.Ru 06:23
Футбол

Гвардиола за время работы в «Манчестер Сити» поразбивал машины общей стоимостью 540 тысяч евро

Авторы Лу Мартин и Пол Баллус в своей книге Pep’s City: The Making of a Superteam («Создание Суперкоманды») рассказали о проблемах Гвардиолы с вождением авто.
Sport24.ru 04:47
Шоу-бизнес

Пелагея впервые прокомментировала свой развод с Телегиным

Российская певица и наставница в музыкальном проекте «Голос» Пелагея впервые прокомментировала свой развод с форвардом московского ЦСКА и сборной России по хоккею Иваном Телегиным.
ФАН 03:36
Экономика

Черный хлеб в России может подорожать

Некоторыми факторами сдерживания цен на рожь могут стать: импорт ржаной муки из Белоруссии, а также замена ржаной муки на муку второго сорта производителями хлеба.
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Шоу-бизнес

Телеведущая Екатерина Андреева похвасталась фигурой в купальнике

Известная телеведущая Екатерина Андреева поделилась смелым снимком в купальнике.
OAnews вчера в 12:02
Футбол

Кальдара стал игроком «Аталанты»

Защитник "Милана" Маттиа Кальдара присоединился к "Аталанте", как это и предполагалось ранее.
Soccer.ru 05:46
Общество

В аэропорту Дубая из-за дождей задержаны десятки рейсов

Объединенные Арабские Эмираты оказались под властью сильного циклона, в результате затоплений отложены десятки рейсов в международном аэропорту Дубая, сообщило в субботу управление аэропортов эмирата.
РИА Новости вчера в 08:57
Гаджеты

Nemeio показала настраиваемую клавиатуру с E-Ink экранами в кнопках

Игромания.ру 06:16
Общество

В МГУ заявили о готовности открыть филиал в Дамаске

Известия 05:23
Футбол

«Вальядолид» обыграл в серии пенальти «Марбелью» в Кубке Испании

Футбольный клуб «Вальядолид» одержал победу над командой «Марбелья» в матче 1/32 финала Кубка Испании.
REGNUM 00:17
Политика

Миллер: Россия сможет достроить «Северный поток — 2» своими силами

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер заявил, что у России нет технологических препятствий для того, чтобы самостоятельно достроить газопровод «Северный поток — 2».
RT на русском 06:39
Шоу-бизнес

Давид Манукян прилетел к Ольге Бузовой в Таиланд

Напомним, что свой роман с Давидом Манукяном Ольга Бузова подтвердила в конце декабря, в финале романтического шоу «План Б», хотя слухи о том, что их связывает не просто дружба, появились еще в августе, когда блогер снялся в клипе певицы на песню «Лайкер».
Вокруг ТВ вчера в 10:23
Армия и оружие

В ЛНР заявили, что в Станицу Луганскую прибыли наемники из Канады

Граждане Канады - наемники одной из частных военных компаний - прибыли в подконтрольную Киеву Станицу Луганскую близ линии соприкосновения в Донбассе, заявил на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
РИА Новости 05:50
Общество

Диетолог назвала продукты, помогающие похудеть

РИА Новости 01:43
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«Известия»: крупнейшие банки отказались выдавать кредиты в магазинах

Большинство крупнейших российских банков за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах (POS-займы), пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование "БКС Премьер".
РИА Новости вчера в 22:56
Хоккей

Гол Ковальчука в овертайме принес победу «Монреалю»

Гол российского нападающего "Монреаля" Илья Ковальчука в овертайме принес победу над "Оттавой" - 2:1. "Канадиенс" прервали серию из восьми поражений, а Ковальчук догнал по голам в НХЛ Павла Буре.
Российская газета вчера в 23:59
Гаджеты

Полноэкранный смартфон на Snapdragon 855 за $190? Это реально

Речь о Lenovo Z5 Pro GT (в Китае модель называют Lenovo Z5 Pro 855 Edition).
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Шоу-бизнес

Полина Гагарина опубликовала фотографию с отдыха

Российская исполнительница Полина Гагарина на своей официальной странице в социальной сети Instagram опубликовала снимок с отдыха.
NewInform вчера в 02:29
Общество

На Алтае мальчик оплатил проезд женщине с ребенком и стал миллионером

РИА Новости 10 января в 15:42
Кино

Бюджет нового фильма Кристофера Нолана составил 200 миллионов долларов

Новая картина «Довод», всемирно известного режиссера Кристофера Нолана, обошлась киностудии аж в 200 миллионов долларов, и это не считая затрат на рекламу.
Телепрограмма 05:53
Спорт

Олимпийская медалистка покинула Иран по политическим мотивам

Призер Олимпийских игр по тхэквондо Кимия Ализаде покинула Иран, передает Fox News.
Газета.Ru 06:01
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