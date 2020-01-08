Экономика
КоммерсантъВсемирный банк оценил перспективы мировой экономики
Всемирный банк оценил перспективы мировой экономики Мировая экономика в 2020 году будет расти лишь немногим быстрее, чем в 2019-м. По прогнозу Всемирного банка, увеличение глобального ВВП составит 2,5%. При этом замедление темпов роста затронет США, страны еврозоны и Китай.
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с чего всё началось
Всемирный банк прогнозирует незначительное увеличение темпов роста мировой экономики – с 2,4% в 2019 г. до 2,5% в 2020 г. Об этом говорится в докладе банка.Ведомости08 января в 18:32
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Экономика
В ЦБ объяснили механизм перевода средств в новую пенсионную систему
Пенсионные накопления можно будет перевести в новую пенсионную систему — гарантированный пенсионный план (ГПП) — без комиссий и в режиме реального времени, если гражданин захочет сделать это в рамках одного негосударственного пенсионного фонда.
Автоспорт
На ралли «Дакар» погиб португальский мотогонщик
В ходе седьмого этапа проходящего в Саудовской Аравии ралли-рейда «Дакар» скончался 40-летний португальский мотоциклист Паулу Гонсалвеш, сообщается на официальном сайте гонки.
Политика
Британского посла задержали за организацию протестов в Тегеране
Посла Великобритании в Иране Роберта Макэра задержали на несколько часов за организацию и участие в протестах в Тегеране 11 января 2020 года.
Политика
На Украине захотели ликвидировать должность языкового омбудсмена
Автор петиции считает, что статьи закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» необходимо отменить, а должность так называемого языкового омбудсмена нужно ликвидировать, поскольку существование этого поста противоречит Конституции Украины.
Шоу-бизнес
Нет смысла лечения. Заворотнюк выписали из клиники
Врачи отправили актрису Анастасию Заворотнюк домой. На протяжении года в СМИ появляется информация о состоянии актрисы.
Общество
Тысячи килограммов моркови сбросили животным с вертолетов в Австралии
"Сегодня сотрудники сбросили тысячи килограммов еды (в основном, сладкого картофеля и моркови)", - написал он.
Происшествия
В результате ДТП в Рязанской области погибли три человека
Легковые автомобили Hyundai и Largus повышенной вместимости столкнулись в воскресенье на трассе под Рязанью, в результата чего три человека погибли и еще восемь были госпитализированы.
Политика
ЦИК Абхазии готовится назначить новые выборы президента
Решение в ЦИК принес истец Решение суда об отмене результатов сентябрьских выборов президента и назначении новых выборов в ЦИК Абхазии в субботу доставил лично Алхас Квициния - лидер партии "Амцахара" (" Родовые огни"), проигравший на сентябрьских выборах Хаджимбе.
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа жилого дома в центре Москвы.
Политика
Ирак намерен купить С-400 у России из-за охлаждения отношений с США
Ирак изучает вопрос о покупке у Российской Федерации зенитно-ракетных систем С-400 на фоне опасений потерять военно-политическую поддержку со стороны США.
Футбол
Гвардиола за время работы в «Манчестер Сити» поразбивал машины общей стоимостью 540 тысяч евро
Авторы Лу Мартин и Пол Баллус в своей книге Pep’s City: The Making of a Superteam («Создание Суперкоманды») рассказали о проблемах Гвардиолы с вождением авто.
Шоу-бизнес
Пелагея впервые прокомментировала свой развод с Телегиным
Российская певица и наставница в музыкальном проекте «Голос» Пелагея впервые прокомментировала свой развод с форвардом московского ЦСКА и сборной России по хоккею Иваном Телегиным.
Экономика
Черный хлеб в России может подорожать
Некоторыми факторами сдерживания цен на рожь могут стать: импорт ржаной муки из Белоруссии, а также замена ржаной муки на муку второго сорта производителями хлеба.
Шоу-бизнес
Телеведущая Екатерина Андреева похвасталась фигурой в купальнике
Известная телеведущая Екатерина Андреева поделилась смелым снимком в купальнике.
Футбол
Кальдара стал игроком «Аталанты»
Защитник "Милана" Маттиа Кальдара присоединился к "Аталанте", как это и предполагалось ранее.
Общество
В аэропорту Дубая из-за дождей задержаны десятки рейсов
Объединенные Арабские Эмираты оказались под властью сильного циклона, в результате затоплений отложены десятки рейсов в международном аэропорту Дубая, сообщило в субботу управление аэропортов эмирата.
Футбол
«Вальядолид» обыграл в серии пенальти «Марбелью» в Кубке Испании
Футбольный клуб «Вальядолид» одержал победу над командой «Марбелья» в матче 1/32 финала Кубка Испании.
Политика
Миллер: Россия сможет достроить «Северный поток — 2» своими силами
Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер заявил, что у России нет технологических препятствий для того, чтобы самостоятельно достроить газопровод «Северный поток — 2».
Шоу-бизнес
Давид Манукян прилетел к Ольге Бузовой в Таиланд
Напомним, что свой роман с Давидом Манукяном Ольга Бузова подтвердила в конце декабря, в финале романтического шоу «План Б», хотя слухи о том, что их связывает не просто дружба, появились еще в августе, когда блогер снялся в клипе певицы на песню «Лайкер».
Армия и оружие
В ЛНР заявили, что в Станицу Луганскую прибыли наемники из Канады
Граждане Канады - наемники одной из частных военных компаний - прибыли в подконтрольную Киеву Станицу Луганскую близ линии соприкосновения в Донбассе, заявил на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Общество
Диетолог назвала продукты, помогающие похудеть
Экономика
«Известия»: крупнейшие банки отказались выдавать кредиты в магазинах
Большинство крупнейших российских банков за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах (POS-займы), пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование "БКС Премьер".
Хоккей
Гол Ковальчука в овертайме принес победу «Монреалю»
Гол российского нападающего "Монреаля" Илья Ковальчука в овертайме принес победу над "Оттавой" - 2:1. "Канадиенс" прервали серию из восьми поражений, а Ковальчук догнал по голам в НХЛ Павла Буре.
Гаджеты
Полноэкранный смартфон на Snapdragon 855 за $190? Это реально
Речь о Lenovo Z5 Pro GT (в Китае модель называют Lenovo Z5 Pro 855 Edition).
Шоу-бизнес
Полина Гагарина опубликовала фотографию с отдыха
Российская исполнительница Полина Гагарина на своей официальной странице в социальной сети Instagram опубликовала снимок с отдыха.
Общество
На Алтае мальчик оплатил проезд женщине с ребенком и стал миллионером
Кино
Бюджет нового фильма Кристофера Нолана составил 200 миллионов долларов
Новая картина «Довод», всемирно известного режиссера Кристофера Нолана, обошлась киностудии аж в 200 миллионов долларов, и это не считая затрат на рекламу.
Спорт
Олимпийская медалистка покинула Иран по политическим мотивам
Призер Олимпийских игр по тхэквондо Кимия Ализаде покинула Иран, передает Fox News.