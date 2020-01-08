Экономика
КоммерсантъВсемирный банк оценил перспективы мировой экономики
Всемирный банк оценил перспективы мировой экономики Мировая экономика в 2020 году будет расти лишь немногим быстрее, чем в 2019-м. По прогнозу Всемирного банка, увеличение глобального ВВП составит 2,5%. При этом замедление темпов роста затронет США, страны еврозоны и Китай.
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с чего всё началось
Всемирный банк прогнозирует незначительное увеличение темпов роста мировой экономики – с 2,4% в 2019 г. до 2,5% в 2020 г. Об этом говорится в докладе банка.Ведомости08 января в 18:32
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В США из-за бурь и торнадо погибли по меньшей мере 11 человек за последние два дня, сообщило AP со ссылкой на представителей местных властей.
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Кино
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Стало известно, что Disney планирует запустить новую эпоху "Звездных войн", однако представит ее не в виде фильма, а реализует ее с помощью некой игры.
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Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри
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Участник группы BTS рэпер Мин Юнги (Sugar) опубликовал на YouTube клип на трек Shadow, который вошел в новый альбом K-pop коллектива Map of the soul: 7.
Экономика
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Практически все российские банки из топ-30 за последние три года полностью отказались выдавать займы в магазинах, пишет издание «Известия».